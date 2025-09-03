الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تناقشان موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات

عربي
انطلاق محادثات بوتين وكيم جونغ أون في بكين
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة تتفقان على موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نعمل حاليا على الاتفاق على موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات".

وأشارت إلى أن إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية المصادرة في الولايات المتحدة هي البديل الوحيد لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة على نحو شامل، وأن موسكو تعول على إعادة هذه الممتلكات.

ووفقا له فإنه يجري حاليًا وضع جدول أعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وسيعقد الوزير عشرات الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف.
قالت زاخاروفا في منتدى الاقتصاد الأوروبي: "الجدول الزمني قيد الإعداد حاليًا. أؤكد لكم أن سيرغي فيكتوروفيتش لافروف سيعقد عشرات الاجتماعات: متعددة الأطراف، وثنائية، وخطابات، ولقاءات صحفية، ولقاءات جانبية، ولقاءات سيرًا على الأقدام. لذلك، سنُعرفكم بالتأكيد على البرنامج. لا أريد أن أستبق الأحداث، لكنكم تعلمون انفتاحنا الإعلامي في هذا الصدد" .

وتابع: "هل أحتاج للحديث عن أهمية الاتصالات الروسية الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك. ترون بوضوح كيف تابعها العالم أجمع، ولا يزال، بترقب. حالما يظهر أي جديد، سنبلغكم به بالتأكيد، إن ظهر".

وأضافت: "طرح الجانب الروسي مسألة استئناف حركة الطيران المباشر في أقرب وقت ممكن كأولوية. ولن يقتصر الأمر على كونه رمزًا وتجسيدًا لنوع من التفاعل المتنامي بين البلدين، بل الأهم من ذلك، أنه سيحظى بحفاوة بالغة من مواطني البلدين، إذا تحدثنا بلغة دبلوماسية، وإلا، أعتقد أن الناس سوف يشعرون بالارتياح".
يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم أمس الثلاثاء، أنه من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، مشيرا إلى أن العديد من القضايا ما زالت عالقة.

وقال أوشاكوف: "من المقرر عقد جولة أخرى من المشاورات بين وزارتي الخارجية. لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة".
وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.

وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
