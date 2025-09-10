https://sarabic.ae/20250910/باحث-في-الشأن-الدولي-أوروبا-بين-فرض-القرار-الروسي-أو-مزيد-من-الانكسار-1104696347.html
باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار
وأشار الجليدي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة أوروبا تكمن في انضمامها إلى "الناتو"، وهي لم تعد تملك مزيدًا من الأموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحاول تضميد جراحها للخروج من المأزق، فإما أن يفرض القرار الروسي في المنطقة أو تتجه أوروبا إلى صراع جديد ستخرج منه بمزيد من الانكسار".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "أوروبا لجأت إلى رفع سقف التفاوض بعدما خرجت رسميًا من طاولة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وتحاول عبر هذا الحشد استعادة مقعد لها على الطاولة، فيما كل شروط ترامب لعودة أوروبا الى طاولة التفاوض مع واشنطن هي وفق معايير أمريكية هدفها إحراج الأوروبيين من جديد".وأشار الجليدي إلى أن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد تفضي إلى اتفاق يرتبط بمسألة العرض والطلب، وستحمل إجابات واضحة، وستجرى بعد أن تغرق اوروبا في خلافاتها السياسية ومشكلاتها الداخلية، حيث سيكون لترامب القرار الأخير بقبول الأمر الواقع وحتمية مسرح الأحداث".وخلص إلى أن "ترامب قادر على لعب كل الأدوار، بما في ذلك إنهاء دور زيلينسكي"، ومتوقعًا أن "تعقد لقاءت على مستوى أكبر بين الرئيسين في الشرق الأوسط، وعلى الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيافيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار
تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور نزار الجليدي، الحماس الأوروبي لموضوع إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في ظل الرفض الروسي، مشيرًا إلى "الفرق بين من يحقق النتائج على أرض الواقع ومن يكتفي بإطلاق الشعارات بعنوان الاتحاد المتماسك، الذي يشهد انكسارًا سياسيًا وماديًا في الواقع".
وأشار الجليدي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة أوروبا تكمن في انضمامها إلى "الناتو"، وهي لم تعد تملك مزيدًا من الأموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحاول تضميد جراحها للخروج من المأزق، فإما أن يفرض القرار الروسي في المنطقة أو تتجه أوروبا إلى صراع جديد ستخرج منه بمزيد من الانكسار".
وأوضح أنه "لا شعار أوروبي موحد" وأن "المواقف الأوروبية هي من نسج الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى إنهاك أوروبا واضعافها"، مؤكدًا أنه "لا يوجد قائد أوروبي قادر على إرسال جندي واحد إلى أوكرانيا دون تفويض شعبي أو تصويت برلماني".
ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "أوروبا لجأت إلى رفع سقف التفاوض بعدما خرجت رسميًا من طاولة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية،
وتحاول عبر هذا الحشد استعادة مقعد لها على الطاولة، فيما كل شروط ترامب لعودة أوروبا الى طاولة التفاوض مع واشنطن هي وفق معايير أمريكية هدفها إحراج الأوروبيين من جديد".
وأكد أن "الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا وألمانيا وفنلندا غير قادرة فعليًا على خوض أي حرب، وأن الاتحاد الأوروبي بتركيبته غير المتجانسة غير قادر على اتخاذ مثل هذا القرار، فضلًا عن أن مصانع السلاح الأوروبية انتهت".
وأشار الجليدي إلى أن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد تفضي إلى اتفاق يرتبط بمسألة العرض والطلب، وستحمل إجابات واضحة، وستجرى بعد أن تغرق اوروبا في خلافاتها
السياسية ومشكلاتها الداخلية، حيث سيكون لترامب القرار الأخير بقبول الأمر الواقع وحتمية مسرح الأحداث".
وخلص إلى أن "ترامب قادر على لعب كل الأدوار، بما في ذلك إنهاء دور زيلينسكي"، ومتوقعًا أن "تعقد لقاءت على مستوى أكبر بين الرئيسين في الشرق الأوسط، وعلى الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية
من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.