https://sarabic.ae/20250910/باحث-في-الشأن-الدولي-أوروبا-بين-فرض-القرار-الروسي-أو-مزيد-من-الانكسار-1104696347.html

باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار

باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور نزار الجليدي، الحماس الأوروبي لموضوع إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في ظل الرفض الروسي، مشيرًا إلى "الفرق بين من يحقق... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T10:51+0000

2025-09-10T10:51+0000

2025-09-10T10:51+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101417/25/1014172590_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_bff94561dcb5bb821ed2a42dd0cc421f.jpg

وأشار الجليدي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة أوروبا تكمن في انضمامها إلى "الناتو"، وهي لم تعد تملك مزيدًا من الأموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحاول تضميد جراحها للخروج من المأزق، فإما أن يفرض القرار الروسي في المنطقة أو تتجه أوروبا إلى صراع جديد ستخرج منه بمزيد من الانكسار".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "أوروبا لجأت إلى رفع سقف التفاوض بعدما خرجت رسميًا من طاولة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وتحاول عبر هذا الحشد استعادة مقعد لها على الطاولة، فيما كل شروط ترامب لعودة أوروبا الى طاولة التفاوض مع واشنطن هي وفق معايير أمريكية هدفها إحراج الأوروبيين من جديد".وأشار الجليدي إلى أن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد تفضي إلى اتفاق يرتبط بمسألة العرض والطلب، وستحمل إجابات واضحة، وستجرى بعد أن تغرق اوروبا في خلافاتها السياسية ومشكلاتها الداخلية، حيث سيكون لترامب القرار الأخير بقبول الأمر الواقع وحتمية مسرح الأحداث".وخلص إلى أن "ترامب قادر على لعب كل الأدوار، بما في ذلك إنهاء دور زيلينسكي"، ومتوقعًا أن "تعقد لقاءت على مستوى أكبر بين الرئيسين في الشرق الأوسط، وعلى الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيافيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

https://sarabic.ae/20250907/دبلوماسي-أوكراني-الاتحاد-الأوروبي-يريد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-لكسب-ورقة-رابحة-لدى-ترامب-1104594533.html

https://sarabic.ae/20250820/إعلام-أصوات-في-الاتحاد-الأوروبي-تحذر-من-مغبة-إرسال-لندن-وباريس-قوات-إلى-أوكرانيا-1103937879.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي