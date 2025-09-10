باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار
باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار
تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور نزار الجليدي، الحماس الأوروبي لموضوع إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في ظل الرفض الروسي، مشيرًا إلى "الفرق بين من يحقق... 10.09.2025
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
وأشار الجليدي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة أوروبا تكمن في انضمامها إلى "الناتو"، وهي لم تعد تملك مزيدًا من الأموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحاول تضميد جراحها للخروج من المأزق، فإما أن يفرض القرار الروسي في المنطقة أو تتجه أوروبا إلى صراع جديد ستخرج منه بمزيد من الانكسار".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "أوروبا لجأت إلى رفع سقف التفاوض بعدما خرجت رسميًا من طاولة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وتحاول عبر هذا الحشد استعادة مقعد لها على الطاولة، فيما كل شروط ترامب لعودة أوروبا الى طاولة التفاوض مع واشنطن هي وفق معايير أمريكية هدفها إحراج الأوروبيين من جديد".وأشار الجليدي إلى أن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد تفضي إلى اتفاق يرتبط بمسألة العرض والطلب، وستحمل إجابات واضحة، وستجرى بعد أن تغرق اوروبا في خلافاتها السياسية ومشكلاتها الداخلية، حيث سيكون لترامب القرار الأخير بقبول الأمر الواقع وحتمية مسرح الأحداث".وخلص إلى أن "ترامب قادر على لعب كل الأدوار، بما في ذلك إنهاء دور زيلينسكي"، ومتوقعًا أن "تعقد لقاءت على مستوى أكبر بين الرئيسين في الشرق الأوسط، وعلى الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيافيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
الولايات المتحدة الأمريكية
باحث في الشأن الدولي: أوروبا بين فرض القرار الروسي أو مزيد من الانكسار

قوات الناتو
تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور نزار الجليدي، الحماس الأوروبي لموضوع إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في ظل الرفض الروسي، مشيرًا إلى "الفرق بين من يحقق النتائج على أرض الواقع ومن يكتفي بإطلاق الشعارات بعنوان الاتحاد المتماسك، الذي يشهد انكسارًا سياسيًا وماديًا في الواقع".
وأشار الجليدي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة أوروبا تكمن في انضمامها إلى "الناتو"، وهي لم تعد تملك مزيدًا من الأموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وتحاول تضميد جراحها للخروج من المأزق، فإما أن يفرض القرار الروسي في المنطقة أو تتجه أوروبا إلى صراع جديد ستخرج منه بمزيد من الانكسار".
وأوضح أنه "لا شعار أوروبي موحد" وأن "المواقف الأوروبية هي من نسج الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى إنهاك أوروبا واضعافها"، مؤكدًا أنه "لا يوجد قائد أوروبي قادر على إرسال جندي واحد إلى أوكرانيا دون تفويض شعبي أو تصويت برلماني".
ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "أوروبا لجأت إلى رفع سقف التفاوض بعدما خرجت رسميًا من طاولة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وتحاول عبر هذا الحشد استعادة مقعد لها على الطاولة، فيما كل شروط ترامب لعودة أوروبا الى طاولة التفاوض مع واشنطن هي وفق معايير أمريكية هدفها إحراج الأوروبيين من جديد".
وأكد أن "الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا وألمانيا وفنلندا غير قادرة فعليًا على خوض أي حرب، وأن الاتحاد الأوروبي بتركيبته غير المتجانسة غير قادر على اتخاذ مثل هذا القرار، فضلًا عن أن مصانع السلاح الأوروبية انتهت".
وأشار الجليدي إلى أن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد تفضي إلى اتفاق يرتبط بمسألة العرض والطلب، وستحمل إجابات واضحة، وستجرى بعد أن تغرق اوروبا في خلافاتها السياسية ومشكلاتها الداخلية، حيث سيكون لترامب القرار الأخير بقبول الأمر الواقع وحتمية مسرح الأحداث".
وخلص إلى أن "ترامب قادر على لعب كل الأدوار، بما في ذلك إنهاء دور زيلينسكي"، ومتوقعًا أن "تعقد لقاءت على مستوى أكبر بين الرئيسين في الشرق الأوسط، وعلى الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، قد وصفتها الوزارة سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
