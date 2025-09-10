عربي
محمد بن زايد يصل إلى الدوحة في "زيارة أخوية"
فانس: ‏ترامب لا يرى أي جدوى من العزلة الاقتصادية لروسيا
فانس: ‏ترامب لا يرى أي جدوى من العزلة الاقتصادية لروسيا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا ‏في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد كان الرئيس (الأمريكي) صريحًا جدًا مع كل من الأوروبيين والروس، مؤكدًا أنه لا يرى أي مبرر لعزل روسيا اقتصاديًا".
وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تسوية الصراع الأوكراني، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا أن استمرار النزاع لا يخدم مصالح أحد.

وأضاف: "سنواصل العمل على هذا... أعتقد أنه سيتم التوصل في النهاية إلى تسوية سلمية... ورسالتنا للروس والأوكرانيين هي أن إحلال السلام في هذا الجزء من العالم ليس في مصلحتكم، وليس في مصلحتنا (فحسب). من مصلحة الجميع إحلال السلام في هذا الجزء من العالم".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
دي فانس: كان من المفيد للأمريكيين رؤية الخلاف مع زيلينسكي في البيت الأبيض
28 أغسطس, 06:13 GMT
وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية المثمرة مع روسيا في حال التوصل إلى تسوية في أوكرانيا. وتابع:
"بعد تحقيق السلام، هو (ترامب) منفتح جدًا على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة... وأعتقد أن الرئيس محق تمامًا في أنه عندما نتوصل إلى تسوية سلمية، يمكننا بناء علاقات اقتصادية مثمرة للغاية مع كل من روسيا وأوكرانيا".
جيه دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
ترامب: لست سعيدا بالضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 23:46 GMT
ونوّه فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير راض عن الضربة الإسرائيلية في قطر، لأنها لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على التوصل إلى تسوية سلمية وإعادة الأسرى من "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، التي حاولت فيها إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
موسكو: روسيا والولايات المتحدة تخططان لجولة جديدة من المشاورات عبر وزارتي الخارجية
نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا
