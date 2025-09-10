https://sarabic.ae/20250910/فانس-ترامب-لا-يرى-أي-جدوى-من-العزلة-الاقتصادية-لروسيا--1104695108.html

فانس: ‏ترامب لا يرى أي جدوى من العزلة الاقتصادية لروسيا

فانس: ‏ترامب لا يرى أي جدوى من العزلة الاقتصادية لروسيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T10:30+0000

2025-09-10T10:30+0000

2025-09-10T10:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg

وقال فانس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد كان الرئيس (الأمريكي) صريحًا جدًا مع كل من الأوروبيين والروس، مؤكدًا أنه لا يرى أي مبرر لعزل روسيا اقتصاديًا".وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تسوية الصراع الأوكراني، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا أن استمرار النزاع لا يخدم مصالح أحد.وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية المثمرة مع روسيا في حال التوصل إلى تسوية في أوكرانيا. وتابع: ونوّه فانس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير راض عن الضربة الإسرائيلية في قطر، لأنها لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على التوصل إلى تسوية سلمية وإعادة الأسرى من "حماس".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، التي حاولت فيها إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".موسكو: روسيا والولايات المتحدة تخططان لجولة جديدة من المشاورات عبر وزارتي الخارجيةنائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250828/دي-فانس-كان-من-المفيد-للأمريكيين-رؤية-الخلاف-مع-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1104221438.html

https://sarabic.ae/20250909/ترامب-لست-سعيدا-بالضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681687.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن