https://sarabic.ae/20250912/أستاذ-علوم-سياسية-التوجه-العربي-جدي-نحو-توسيع-شبكة-التحالفات-الإقليمية-والدولية--1104782428.html
أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية
أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني البسوس، على جلسة مجلس الأمن بشأن الاستهداف الإسرائيلي لقطر، مشيرًا إلى أنها "شهدت تضامنًا واسعًا مع الدوحة، حيث نددت... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T10:18+0000
2025-09-12T10:18+0000
2025-09-12T10:18+0000
قطر
الدول العربية
إسرائيل
القصف الإسرائيلي
التحالف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وقال البسوس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ستعتمد دولة قطر، المسار الدبلوماسي والقانوني سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أو بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاولة محاسبة إسرائيل، فضلًا عن السعي إلى توحيد الصفوف العربية لتفادي تكرار ما حدث في الدوحة في دول أخرى بالمنطقة".وأشار في هذا الإطار إلى "اعتماد قطر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع التوجه إلى توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لتشمل روسيا والصين، لتفادي الارتهان إلى حليف واحد". وأضاف البسوس: "تعهد الرئيس الأمركي دونالد ترامب بعدم تكرار ما جرى يعد أمرًا مهمًا، رغم الشكوك حول التزام إسرائيل به".وأشار إلى أن "التحالف الأمريكي مع دول الخليج قائم على الاستراتيجية الدفاعية"، وأن "استهداف الدوحة كان استثنائيًا لارتباطه بتصفية قادة من حركة حماس"، معتبرًا أن " غياب المصداقية الكاملة وعدم وضوح الموقف الأمريكي حيال ما جرى، لن يغيرا من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج". كما توقع البسوس أن "يتناول اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء القطري وترامب مسألة الضمانات الأمنية، التي تمثل حاجة ملحة للدوحة في هذه المرحلة للحفاظ على أمنها"، مؤكدًا في المقابل أن "لا ضمانات فعليًا في ما يتعلق بإسرائيل".وختم البسوس: "ما جرى في الدوحة لن يغير في المسار التفاوضي المتوقف أصلًا"، لافتًا إلى أن "قطر أبدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، بما في ذلك العودة إلى دور الوساطة".
https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-عقد-قمة-عربية-إسلامية-طارئة-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104748923.html
https://sarabic.ae/20250911/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-الدوحة-ويؤكد-دعم-سيادة-قطر-1104761739.html
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, الدول العربية, إسرائيل, القصف الإسرائيلي, التحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
قطر, الدول العربية, إسرائيل, القصف الإسرائيلي, التحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية
حصري
علق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني البسوس، على جلسة مجلس الأمن بشأن الاستهداف الإسرائيلي لقطر، مشيرًا إلى أنها "شهدت تضامنًا واسعًا مع الدوحة، حيث نددت غالبية الدول الأعضاء بما قامت به إسرائيل، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي والسيادة الوطنية، في مقابل موقف المندوب الإسرائيلي الذي عكس تحديًا واضحًا للمجلس عبر تبرير العدوان."
وقال البسوس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ستعتمد دولة قطر، المسار الدبلوماسي والقانوني سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أو بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاولة محاسبة إسرائيل، فضلًا عن السعي إلى توحيد الصفوف العربية لتفادي تكرار ما حدث في الدوحة
في دول أخرى بالمنطقة".
وأضاف: "القمة العربية الإسلامية الطارئة المزمع عقدها يوم الأحد لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، تكتسب أهمية كبرى لبحث خطة مواجهة قد تكون سياسية أو قانونية أو أمنية"، مستبعدًا في الوقت نفسه "اتخاذ خطوات عسكرية متقدمة، لارتباط كل دولة عربية بتحالفات دولية متباينة".
وأشار في هذا الإطار إلى "اعتماد قطر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع التوجه إلى توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لتشمل روسيا والصين، لتفادي الارتهان إلى حليف واحد".
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن "الطرف الوحيد القادر على وضع حد لإسرائيل هو الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "واشنطن كانت على علم مسبق بما جرى في الدوحة، لكن التحذيرات لم تصل إلى الجهات القطرية إلا بعد تنفيذ العملية".
وأضاف البسوس: "تعهد الرئيس الأمركي دونالد ترامب بعدم تكرار ما جرى يعد أمرًا مهمًا، رغم الشكوك حول التزام إسرائيل به
".
وأشار إلى أن "التحالف الأمريكي مع دول الخليج قائم على الاستراتيجية الدفاعية"، وأن "استهداف الدوحة كان استثنائيًا لارتباطه بتصفية قادة من حركة حماس"، معتبرًا أن " غياب المصداقية الكاملة وعدم وضوح الموقف الأمريكي حيال ما جرى، لن يغيرا من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج
".
كما توقع البسوس أن "يتناول اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء القطري وترامب مسألة الضمانات الأمنية، التي تمثل حاجة ملحة للدوحة في هذه المرحلة للحفاظ على أمنها"، مؤكدًا في المقابل أن "لا ضمانات فعليًا في ما يتعلق بإسرائيل".
وأكد أنه "لا مجال حاليًا للحديث عن صفقة لوقف الحرب على غزة، في ظل الإصرار الأمريكي – الإسرائيلي على استهداف حركة حماس وإنهاء وجودها واستعادة المحتجزين، فيما تتسارع العمليات العسكرية في القطاع وتفاقم موجات النزوح".
وختم البسوس: "ما جرى في الدوحة لن يغير في المسار التفاوضي المتوقف أصلًا"، لافتًا إلى أن "قطر أبدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية
، بما في ذلك العودة إلى دور الوساطة".