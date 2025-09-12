https://sarabic.ae/20250912/أستاذ-علوم-سياسية-التوجه-العربي-جدي-نحو-توسيع-شبكة-التحالفات-الإقليمية-والدولية--1104782428.html

أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية

أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية

سبوتنيك عربي

علق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني البسوس، على جلسة مجلس الأمن بشأن الاستهداف الإسرائيلي لقطر، مشيرًا إلى أنها "شهدت تضامنًا واسعًا مع الدوحة، حيث نددت... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T10:18+0000

2025-09-12T10:18+0000

2025-09-12T10:18+0000

قطر

الدول العربية

إسرائيل

القصف الإسرائيلي

التحالف

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg

وقال البسوس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ستعتمد دولة قطر، المسار الدبلوماسي والقانوني سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أو بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاولة محاسبة إسرائيل، فضلًا عن السعي إلى توحيد الصفوف العربية لتفادي تكرار ما حدث في الدوحة في دول أخرى بالمنطقة".وأشار في هذا الإطار إلى "اعتماد قطر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع التوجه إلى توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لتشمل روسيا والصين، لتفادي الارتهان إلى حليف واحد". وأضاف البسوس: "تعهد الرئيس الأمركي دونالد ترامب بعدم تكرار ما جرى يعد أمرًا مهمًا، رغم الشكوك حول التزام إسرائيل به".وأشار إلى أن "التحالف الأمريكي مع دول الخليج قائم على الاستراتيجية الدفاعية"، وأن "استهداف الدوحة كان استثنائيًا لارتباطه بتصفية قادة من حركة حماس"، معتبرًا أن " غياب المصداقية الكاملة وعدم وضوح الموقف الأمريكي حيال ما جرى، لن يغيرا من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج". كما توقع البسوس أن "يتناول اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء القطري وترامب مسألة الضمانات الأمنية، التي تمثل حاجة ملحة للدوحة في هذه المرحلة للحفاظ على أمنها"، مؤكدًا في المقابل أن "لا ضمانات فعليًا في ما يتعلق بإسرائيل".وختم البسوس: "ما جرى في الدوحة لن يغير في المسار التفاوضي المتوقف أصلًا"، لافتًا إلى أن "قطر أبدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، بما في ذلك العودة إلى دور الوساطة".

https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-عقد-قمة-عربية-إسلامية-طارئة-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104748923.html

https://sarabic.ae/20250911/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-الدوحة-ويؤكد-دعم-سيادة-قطر-1104761739.html

https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, الدول العربية, إسرائيل, القصف الإسرائيلي, التحالف, تقارير سبوتنيك, حصري