أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/أستاذ-علوم-سياسية-التوجه-العربي-جدي-نحو-توسيع-شبكة-التحالفات-الإقليمية-والدولية--1104782428.html
أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية
أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني البسوس، على جلسة مجلس الأمن بشأن الاستهداف الإسرائيلي لقطر، مشيرًا إلى أنها "شهدت تضامنًا واسعًا مع الدوحة، حيث نددت... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T10:18+0000
2025-09-12T10:18+0000
قطر
الدول العربية
إسرائيل
القصف الإسرائيلي
التحالف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وقال البسوس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ستعتمد دولة قطر، المسار الدبلوماسي والقانوني سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أو بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاولة محاسبة إسرائيل، فضلًا عن السعي إلى توحيد الصفوف العربية لتفادي تكرار ما حدث في الدوحة في دول أخرى بالمنطقة".وأشار في هذا الإطار إلى "اعتماد قطر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع التوجه إلى توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لتشمل روسيا والصين، لتفادي الارتهان إلى حليف واحد". وأضاف البسوس: "تعهد الرئيس الأمركي دونالد ترامب بعدم تكرار ما جرى يعد أمرًا مهمًا، رغم الشكوك حول التزام إسرائيل به".وأشار إلى أن "التحالف الأمريكي مع دول الخليج قائم على الاستراتيجية الدفاعية"، وأن "استهداف الدوحة كان استثنائيًا لارتباطه بتصفية قادة من حركة حماس"، معتبرًا أن " غياب المصداقية الكاملة وعدم وضوح الموقف الأمريكي حيال ما جرى، لن يغيرا من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج". كما توقع البسوس أن "يتناول اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء القطري وترامب مسألة الضمانات الأمنية، التي تمثل حاجة ملحة للدوحة في هذه المرحلة للحفاظ على أمنها"، مؤكدًا في المقابل أن "لا ضمانات فعليًا في ما يتعلق بإسرائيل".وختم البسوس: "ما جرى في الدوحة لن يغير في المسار التفاوضي المتوقف أصلًا"، لافتًا إلى أن "قطر أبدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، بما في ذلك العودة إلى دور الوساطة".
https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-عقد-قمة-عربية-إسلامية-طارئة-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104748923.html
https://sarabic.ae/20250911/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-الدوحة-ويؤكد-دعم-سيادة-قطر-1104761739.html
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, الدول العربية, إسرائيل, القصف الإسرائيلي, التحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
قطر, الدول العربية, إسرائيل, القصف الإسرائيلي, التحالف, تقارير سبوتنيك, حصري

أستاذ علوم سياسية: التوجه العربي جدي نحو توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية

10:18 GMT 12.09.2025
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
علق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني البسوس، على جلسة مجلس الأمن بشأن الاستهداف الإسرائيلي لقطر، مشيرًا إلى أنها "شهدت تضامنًا واسعًا مع الدوحة، حيث نددت غالبية الدول الأعضاء بما قامت به إسرائيل، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي والسيادة الوطنية، في مقابل موقف المندوب الإسرائيلي الذي عكس تحديًا واضحًا للمجلس عبر تبرير العدوان."
وقال البسوس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ستعتمد دولة قطر، المسار الدبلوماسي والقانوني سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أو بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاولة محاسبة إسرائيل، فضلًا عن السعي إلى توحيد الصفوف العربية لتفادي تكرار ما حدث في الدوحة في دول أخرى بالمنطقة".
وأضاف: "القمة العربية الإسلامية الطارئة المزمع عقدها يوم الأحد لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، تكتسب أهمية كبرى لبحث خطة مواجهة قد تكون سياسية أو قانونية أو أمنية"، مستبعدًا في الوقت نفسه "اتخاذ خطوات عسكرية متقدمة، لارتباط كل دولة عربية بتحالفات دولية متباينة".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
قطر تعلن عقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على أراضيها
أمس, 13:58 GMT
وأشار في هذا الإطار إلى "اعتماد قطر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع التوجه إلى توسيع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لتشمل روسيا والصين، لتفادي الارتهان إلى حليف واحد".

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن "الطرف الوحيد القادر على وضع حد لإسرائيل هو الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "واشنطن كانت على علم مسبق بما جرى في الدوحة، لكن التحذيرات لم تصل إلى الجهات القطرية إلا بعد تنفيذ العملية".

وأضاف البسوس: "تعهد الرئيس الأمركي دونالد ترامب بعدم تكرار ما جرى يعد أمرًا مهمًا، رغم الشكوك حول التزام إسرائيل به".
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مجلس الأمن يدين الهجوم على الدوحة ويؤكد دعم سيادة قطر
أمس, 19:16 GMT
وأشار إلى أن "التحالف الأمريكي مع دول الخليج قائم على الاستراتيجية الدفاعية"، وأن "استهداف الدوحة كان استثنائيًا لارتباطه بتصفية قادة من حركة حماس"، معتبرًا أن " غياب المصداقية الكاملة وعدم وضوح الموقف الأمريكي حيال ما جرى، لن يغيرا من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج".
كما توقع البسوس أن "يتناول اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء القطري وترامب مسألة الضمانات الأمنية، التي تمثل حاجة ملحة للدوحة في هذه المرحلة للحفاظ على أمنها"، مؤكدًا في المقابل أن "لا ضمانات فعليًا في ما يتعلق بإسرائيل".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
رئيس الوزراء: قطر لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي
أمس, 21:36 GMT
وأكد أنه "لا مجال حاليًا للحديث عن صفقة لوقف الحرب على غزة، في ظل الإصرار الأمريكي – الإسرائيلي على استهداف حركة حماس وإنهاء وجودها واستعادة المحتجزين، فيما تتسارع العمليات العسكرية في القطاع وتفاقم موجات النزوح".
وختم البسوس: "ما جرى في الدوحة لن يغير في المسار التفاوضي المتوقف أصلًا"، لافتًا إلى أن "قطر أبدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، بما في ذلك العودة إلى دور الوساطة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала