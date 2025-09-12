عربي
أمساليوم
بث مباشر
برلماني لبناني مستقل: ما يجري اليوم هو أفضل الممكن للبنان وسط المتغيرات الدولية والإقليمية
برلماني لبناني مستقل: ما يجري اليوم هو أفضل الممكن للبنان وسط المتغيرات الدولية والإقليمية
علّق النائب المستقل في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر، على الوضع الداخلي في لبنان، ولا سيما بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن "السياسة هي...
برلماني لبناني مستقل: ما يجري اليوم هو أفضل الممكن للبنان وسط المتغيرات الدولية والإقليمية

حصري
علّق النائب المستقل في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر، على الوضع الداخلي في لبنان، ولا سيما بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن "السياسة هي فن الممكن، وأن ما يحدث اليوم في لبنان هو أفضل ما يمكن، بعد سلسلة الأزمات المتلاحقة".
وقال ناصر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "البلاد أمام واقع ومنطق جديد نتيجة المتغيرات الدولية والإقليمية، بعد أن فوّت لبنان أكثر من فرصة لاعتماد استراتيجية دفاعية في السنوات الماضية".

وأوضح ناصر أن "ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان نتاج توافق بين بعبدا وعين التينة، وحكمة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لإخراج صيغة سياسية تمكنت من امتصاص الاحتقان الداخلي، وأسفرت عن جلسة سلسة، مع التأكيد على أن شرف وعزة أي مكوّن لبناني هو شرف وعزة كل لبنان".

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"
6 سبتمبر, 06:58 GMT
ورأى أن "قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة كان جريئًا وضروريًا، لأن لبنان يقف على شفير الهاوية"، مشيرًا إلى أن "التواصل لم ينقطع بين عين التينة وأي مكون آخر"، كاشفًا عن "اتفاق ضمني على إخراج سلس لملف سلاح حزب الله، مع التركيز حاليًا على جنوب الليطاني، وتأجيل البحث في شمال الليطاني".

وأكد ناصر أن "استراتيجية الأمن الوطني بالنسبة لرئيس الجمهورية تقوم على وحدة وطنية حول سلاح الجيش اللبناني لمواجهة أي عدوان".

ولفت النائب المستقل إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي لقطر سيؤدي إلى إعادة التموضع في الساحة الإقليمية وفق قراءة سياسية مختلفة"، مشددًا على أن "إسرائيل باتت شرطي الشرق الأوسط من دون أي رادع، غير أن ذلك لن يؤثر في نظرة اللبنانيين إلى سلاح حزب الله الذي أثبت شرعيته بمعمودية الدم، وإن كانت مسألة حصرية السلاح قضية مختلفة".
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية
27 أغسطس, 19:37 GMT
وأشار ناصر إلى أن "صيغة الإسلام السياسي بشقيه لم تعد قابلة للتطبيق اليوم، بعد الإخفاقات المتكررة"، مضيفًا: "نحن نتجه إلى تقسيم المقسم في المنطقة العربية".
وأكد ناصر أن "التعددية في لبنان هي النقيض الطبيعي لإسرائيل، التي تدرك خطورة احتلال الجنوب، لأن الشعب اللبناني مقاوم بامتياز، والنقاش حول قانون الانتخاب في مجلس النواب ليس تقنيًا بل سياسيًا"، مشددًا على أن "الخطاب الطائفي لم يعد يجدي نفعًا، وأن تطبيق اتفاق الطائف كما هو، عبر انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ، يجعل من المواطنة الفيصل بين اللبنانيين".
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
26 أغسطس, 09:19 GMT

كما أعرب ضيف "سبوتنيك" عن تخوفه من "وجود دعوات مبطنة لتأجيل الانتخابات"، مؤكدًا "أهمية تعديل قانون الانتخاب".

وختم ناصر: "موضوع الأسرى وانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني يتصدر أولويات رئيس الجمهورية، والضغط الجدي على إسرائيل سيؤدي إلى انسحابها"، مشددًا في الوقت نفسه على "أهمية معالجة القضايا المعيشية والحياتية، والحفاظ على المستوى التعليمي في لبنان".
