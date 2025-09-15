عربي
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لحماية عقول الشباب
علماء روس يطورون طريقة لحماية عقول الشباب
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة روسيا الحكومية للعلوم الإنسانية، طريقة تسمى "التحصين الاجتماعي"، تساعد في حماية الشباب من الآثار الاجتماعية والنفسية للحرب الهجينة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
علماء روس يطورون طريقة لحماية عقول الشباب

10:29 GMT 15.09.2025
© Getty Images / Nikola Stojadinovic
صورة لمجموعة من الشباب
طوّر علماء روس من جامعة روسيا الحكومية للعلوم الإنسانية، طريقة تسمى "التحصين الاجتماعي"، تساعد في حماية الشباب من الآثار الاجتماعية والنفسية للحرب الهجينة ومحاولات تدمير القيم التقليدية.
يتعرض سكان روسيا حاليًا لتأثيرات اجتماعية ونفسية كجزء من حرب هجينة، تهدف إلى تدمير الفضاء الاجتماعي والثقافي التقليدي. ويعتبر الشباب فئةً معرضةً للخطر بشكل خاص.
ولمواجهة ذلك، اقترح العلماء تقنية "التحصين الاجتماعي". ويتمثل جوهر هذا المفهوم، وفقًا لهم، في تطوير "الحصانة الاجتماعية" لدى الشباب، وهي نظام داخلي من التوجهات القيمية والتفكير النقدي يسمح لهم بمقاومة التلاعب بوعي. وعلى عكس التدابير المنفصلة، ​​فإن النهج المقترح عبارة عن تقنية من مرحلتين.
فحص المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مجتمع
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
12 سبتمبر, 13:35 GMT

المرحلة الأولى هي التشخيص، والتي تتضمن تحليلًا لتحديد نقاط الضعف. أظهر استطلاع رأي أجراه العلماء أن الشباب يعتبرون القيم التقليدية أساس المجتمع (51.5% من المشاركين). أولاً، يرتبطون بأسرة قوية (57.5%) وحب الوطن (49.3%). في الوقت نفسه، يعتقد غالبية المشاركين أن معظم الشباب يعتمدون على التكنولوجيا الرقمية (44.6%)، ما يجعلهم هدفًا سهلًا للتلاعب.

المرحلة الثانية هي "التحصين" المباشر ومجموعة من الإجراءات المحددة. اقترح الباحثون خوارزمية عملية للهيئات الحكومية، تتضمن تنمية التفكير النقدي لدى الشباب، وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية والسياسية، ودعم المبادرات، وإنشاء محتوى إيجابي على الإنترنت يركز على القيم التقليدية.
الأعصاب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
علماء روس يبتكرون مادة "ناعمة" لاستعادة الأعصاب التالفة
5 سبتمبر, 14:35 GMT
في الوقت نفسه، من المهم أن تعمل السلطات الحكومية والبلدية على إشراك قادة الرأي العام في عملية التحصين الاجتماعي، وتحديد الجهات الفاعلة الافتراضية التي لها تأثير مزعزع للاستقرار، كما يقول فيكتور سابريكا، أستاذ قسم علم الاجتماع السياسي والتقنيات الاجتماعية في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية.

وبحسب قوله، فإن ضمان جودة حياة كريمة وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع شرط أساسي لبناء الثقة والحوار مع الشباب.

صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لتجنب عواقب النوبة القلبية
18 أغسطس, 13:38 GMT
وكما يشير العلماء، لا تجرى مثل هذه الدراسات عمليًا في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي. فعلى عكس مراكز الأبحاث الغربية التي تركز على دراسة التأثير الهجين، ركز المتخصصون الروس على بناء قدرة المجتمع على مقاومة المخاطر الاجتماعية وتغلغل القيم الدخيلة.
ويجري المؤلفون حاليًا دراسة استقصائية لتحديد المشكلات والاتجاهات الرئيسية في تشكيل أمن المعلومات في مناطق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ووفقًا لهم، فإن الدراسة التي أجريت للمناطق الحدودية تصل إلى مستوى جديد بين الدول.
