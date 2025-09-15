https://sarabic.ae/20250915/علماء-روس-يطورون-طريقة-لحماية-عقول-الشباب----1104860297.html

علماء روس يطورون طريقة لحماية عقول الشباب

علماء روس يطورون طريقة لحماية عقول الشباب

طوّر علماء روس من جامعة روسيا الحكومية للعلوم الإنسانية، طريقة تسمى "التحصين الاجتماعي"، تساعد في حماية الشباب من الآثار الاجتماعية والنفسية للحرب الهجينة...

يتعرض سكان روسيا حاليًا لتأثيرات اجتماعية ونفسية كجزء من حرب هجينة، تهدف إلى تدمير الفضاء الاجتماعي والثقافي التقليدي. ويعتبر الشباب فئةً معرضةً للخطر بشكل خاص.ولمواجهة ذلك، اقترح العلماء تقنية "التحصين الاجتماعي". ويتمثل جوهر هذا المفهوم، وفقًا لهم، في تطوير "الحصانة الاجتماعية" لدى الشباب، وهي نظام داخلي من التوجهات القيمية والتفكير النقدي يسمح لهم بمقاومة التلاعب بوعي. وعلى عكس التدابير المنفصلة، ​​فإن النهج المقترح عبارة عن تقنية من مرحلتين.المرحلة الثانية هي "التحصين" المباشر ومجموعة من الإجراءات المحددة. اقترح الباحثون خوارزمية عملية للهيئات الحكومية، تتضمن تنمية التفكير النقدي لدى الشباب، وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية والسياسية، ودعم المبادرات، وإنشاء محتوى إيجابي على الإنترنت يركز على القيم التقليدية.في الوقت نفسه، من المهم أن تعمل السلطات الحكومية والبلدية على إشراك قادة الرأي العام في عملية التحصين الاجتماعي، وتحديد الجهات الفاعلة الافتراضية التي لها تأثير مزعزع للاستقرار، كما يقول فيكتور سابريكا، أستاذ قسم علم الاجتماع السياسي والتقنيات الاجتماعية في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية.وكما يشير العلماء، لا تجرى مثل هذه الدراسات عمليًا في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي. فعلى عكس مراكز الأبحاث الغربية التي تركز على دراسة التأثير الهجين، ركز المتخصصون الروس على بناء قدرة المجتمع على مقاومة المخاطر الاجتماعية وتغلغل القيم الدخيلة.ويجري المؤلفون حاليًا دراسة استقصائية لتحديد المشكلات والاتجاهات الرئيسية في تشكيل أمن المعلومات في مناطق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ووفقًا لهم، فإن الدراسة التي أجريت للمناطق الحدودية تصل إلى مستوى جديد بين الدول.علماء روس يكتشفون سر الطقوس النارية لدى السكيثيين والسارماتيينعلماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل

