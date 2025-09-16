عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ما أدى إلى اكتظاظ مختبرات الطب الشرعي، وصعوبة تحديد هويات جنود القوات...
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ما أدى إلى اكتظاظ مختبرات الطب الشرعي، وصعوبة تحديد هويات جنود القوات المسلحة الأوكرانية القتلى، وقد يستغرق تحديد هوية بعض الجثث نحو 14 شهرًا.
وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن "مختبرات الطب الشرعي الأوكرانية مكتظة، ليس فقط بسبب الوصول المفاجئ لعدد كبير جدًا من الجثث، ولكن أيضًا بسبب صعوبة تحديد انتماءاتهم".
ومنذ عام 2022، ارتفع عدد مختبرات فحص الحمض النووي في أوكرانيا من 9 إلى 20 مختبرًا، في حين صدمت هذه المختبرات بعدد الجثث الوافدة على خلفية التبادلات مع روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن كليمينكو، قوله: "مع وجود هذا العدد الكبير من الجثث في المشارح... قد يستغرق التعرف عليها جميعًا 14 شهرًا... تعمل الفرق معظم اليوم". وتؤكد وسائل الإعلام الغربية أن عدد الجثث في المشارح الأوكرانية يذّكر بحجم الخسائر الأوكرانية.

بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـاتفاقيات إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تعلن استلام أكثر من 10 آلاف جثة لعسكرييها في 2025
29 أغسطس, 20:10 GMT
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة، عقدت في إسطنبول. وأسفرت عن تبادل الأسرى. كما سلمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.

وفي وقت سابق، صرّح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، بأن الميزانية الأوكرانية لا تملك المال الكافي لدفع تعويضات لأقارب الجنود الأوكرانيين القتلى.

فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
6 أغسطس, 17:31 GMT
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك" المعلومات التي تفيد باختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. تضمنت معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين. ووفقًا لهذه البيانات، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون جندي.
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين. وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
