إعلام: مختبرات الطب الشرعي في أوكرانيا مكتظة بجثث مقاتلي قواتها المسلحة
16.09.2025
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ما أدى إلى اكتظاظ مختبرات الطب الشرعي، وصعوبة تحديد هويات جنود القوات المسلحة الأوكرانية القتلى، وقد يستغرق تحديد هوية بعض الجثث نحو 14 شهرًا.
وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن "مختبرات الطب الشرعي الأوكرانية مكتظة، ليس فقط بسبب الوصول المفاجئ لعدد كبير جدًا من الجثث، ولكن أيضًا بسبب صعوبة تحديد انتماءاتهم".
ومنذ عام 2022، ارتفع عدد مختبرات فحص الحمض النووي في أوكرانيا من 9 إلى 20 مختبرًا، في حين صدمت هذه المختبرات بعدد الجثث الوافدة على خلفية التبادلات مع روسيا.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن كليمينكو، قوله: "مع وجود هذا العدد الكبير من الجثث في المشارح... قد يستغرق التعرف عليها جميعًا 14 شهرًا... تعمل الفرق معظم اليوم". وتؤكد وسائل الإعلام الغربية أن عدد الجثث في المشارح الأوكرانية يذّكر بحجم الخسائر الأوكرانية.
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة، عقدت في إسطنبول.
وأسفرت عن تبادل الأسرى. كما سلمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وفي وقت سابق، صرّح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، بأن الميزانية الأوكرانية لا تملك المال الكافي لدفع تعويضات لأقارب الجنود الأوكرانيين القتلى.
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك" المعلومات التي تفيد باختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. تضمنت معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين.
ووفقًا لهذه البيانات، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون جندي.
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين.
وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.