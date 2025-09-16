https://sarabic.ae/20250916/إعلام-مختبرات-الطب-الشرعي-في-أوكرانيا-مكتظة-بجثث-مقاتلي-قواتها-المسلحة-1104901228.html

إعلام: مختبرات الطب الشرعي في أوكرانيا مكتظة بجثث مقاتلي قواتها المسلحة

إعلام: مختبرات الطب الشرعي في أوكرانيا مكتظة بجثث مقاتلي قواتها المسلحة

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ما أدى إلى اكتظاظ مختبرات الطب الشرعي، وصعوبة تحديد هويات جنود القوات... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن "مختبرات الطب الشرعي الأوكرانية مكتظة، ليس فقط بسبب الوصول المفاجئ لعدد كبير جدًا من الجثث، ولكن أيضًا بسبب صعوبة تحديد انتماءاتهم".ومنذ عام 2022، ارتفع عدد مختبرات فحص الحمض النووي في أوكرانيا من 9 إلى 20 مختبرًا، في حين صدمت هذه المختبرات بعدد الجثث الوافدة على خلفية التبادلات مع روسيا.وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة، عقدت في إسطنبول. وأسفرت عن تبادل الأسرى. كما سلمت روسيا جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك" المعلومات التي تفيد باختراقها قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. تضمنت معلومات عن خسائر الجيش الأوكراني من قتلى ومفقودين. ووفقًا لهذه البيانات، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 نحو 1.7 مليون جندي.ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، سيتعين على السلطات الأوكرانية دفع أكثر من 25.5 تريليون غريفنيا (أكثر من 630 مليار دولار أمريكي) لعائلات الجنود المتوفين. وإذا تأكدت بيانات الخسائر البالغة 1.7 مليون، فإن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في العام السابق أو سبعة أضعاف ميزانيتها السنوية.ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانبموسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

