القوات الروسية تواصل عمليات تحرير كوبيانسك في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

القوات الروسية تواصل عمليات تحرير كوبيانسك في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تواصل مهمتها في تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" تنفيذ مهمة تحرير مدينة كوبيانسك بنجاح، وحررت قواتنا 5667 مبنى من أصل 8667 في كوبيانسك".وتابع البيان: "بالمجمل قرابة 700 عسكري أوكراني محاصرون في كوبيانسك قتل منهم 250 بالفعل".وأضاف البيان: "خلال الشهر الماضي وحده، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1800 جندي، و36 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، وقاذفتين لإطلاق الصواريخ متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى 137 مدفع ميداني، وقذيفة هاون أثناء سيطرتها على كوبيانسك".وأضاف البيان: "كوبيانسك هي المركز الإداري للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وهي مدينة كبيرة في مقاطعة خاركوف، تعد هذه المدينة مركزًا لوجستيا هاما، حيث تتقاطع فيها العديد من خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة (محطتا كوبيانسك-أوزلوفايا وكوبيانسك-سورتيروفوشنايا)، والطريقان السريعان "تي -2109 و آر -07"، و تمر عبرها طرق إمداد تجمع القوات المسلحة الأوكرانية بأكمله على الضفة الشرقية لنهر أوسكول".وتابع: "ونتيجة لذلك، أصبحت كوبيانسك هدفا رئيسيا للقيادة الأوكرانية للسيطرة على الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. ويعود ذلك أيضًا إلى موقعها الدفاعي المتميز. تقع كوبيانسك على ضفتي نهر أوسكول. الضفة اليمنى مرتفعة، مما يوفر مزايا دفاعية طبيعية، بينما يُشكل النهر وسهله الفيضي حاجزا إضافيا أمام تقدم القوات".وتابع البيان: "كانت جميع المباني تقريبا بمثابة نقطة إطلاق نار طويلة الأمد، مجهزة تجهيزا جيدا ومحمية. تحولت المدينة فعليا إلى "حصن" باستخدام هياكل خرسانية مسلحة وحقول ألغام".وأكد البيان أن "السيطرة على كوبيانسك ستتيح مزيدا من التقدم نحو مقاطعة خاركوف، بما في ذلك باتجاه إيزيوم وتشوغويف"، مشيرا إلى أن "بعد الاستيلاء على كوبيانسك، سيُفتح طريق مباشر إلى فوفشانسك من الجنوب، ليلتقي بقوات مجموعة "الشمال" المتقدمة من الشمال".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديوالقوات الروسية تحرر بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

