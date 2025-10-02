https://sarabic.ae/20251002/دولة-عربية-تقود-ابتكار-خلايا-شمسية-بكفاءة-غير-مسبوقة-1105528413.html
دولة عربية تقود ابتكار خلايا شمسية بكفاءة غير مسبوقة
2025-10-02T08:41+0000
2025-10-02T08:41+0000
2025-10-02T08:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084983568_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca51625c3f63abe53ce613650fe6a4ad.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084983568_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b8305e44ff5ea5783a88a4a5cd3d905a.jpg
تمكن فريق بحثي دولي بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية، من التوصل إلى طفرة في ابتكار خلايا شمسية ترادفية بكفاءة تحويل طاقة غير مسبوقة.
وبحسب منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرّها واشنطن)، والتي نقلت الدراسة، فقد حققت الخلايا الشمسية ثلاثية الوصلات (طبقتين من البيروفسكايت وطبقة من السيليكون) كفاءة تحويل طاقة بلغت 28.7%. ووفقا للدراسة، فإن هذا يعدّ رقمًا قياسيًا جديدًا في الكفاءة لهذا النوع من الخلايا.
وأفاد الفريق البحثي بأن تأثيرات التعديل حالت "في الوقت نفسه" دون كل من التحلل في طبقة البيروفسكايت ذات الجهد 1.5 إلكترون فولت، والفصل الطوري الناجم عن الضوء في طبقة البيروفسكايت ذات الجهد 2.0 إلكترون فولت.
واختبر الباحثون أيضًا تعديل الأمونيوم على خلايا من القصدير والرصاص (Sn-Pb)، ذات فجوة نطاق ضيقة تبلغ نحو 1.25 إلكترون فولت. وبعد الاختبار، لاحظ الفريق انخفاضًا في تكوّن الفراغات الكلّية، وتحسينًا في كفاءة خلايا البيروفسكايت الشمسية.
يقول مؤلف الدراسة، ستيفان دي وولف: "أولًا، حدّدنا بشكل منهجي آليات تحلل الطور المختلفة عبر تركيبات البيروفسكايت
بوصفها إطارًا موحدًا لعدم استقرار الطور، مدفوعًا أساسًا بالتحولات الطورية وهجرة الأيونات".
وأضاف دي وولف: "بدمج مواد البيروفسكايت المستقرة هذه في خلايا ثلاثية الوصلات، حققنا كفاءة بنسبة 28.7% لترادفات البيروفسكايت (السيليكون)، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا في الكفاءة في هذا المجال".
وتحسّن استقرار الخلايا وقابليتها للتكرار بشكل ملحوظ، حيث احتفظت بأكثر من 85% من كفاءتها الأولية بعد 1000 ساعة من الإضاءة المستمرة.
بدوره، قال المتخصص في الطاقة الشمسية، المهندس ناصر صبر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إنه في ظل جهود العلماء لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية،
دعت الحاجة إلى استعمال مادتين كهروضوئيتين أو أكثر، تختلف في خصائصها وقدرتها على التعامل مع الطيف الضوئي.
ويسمى هذا الاختلاف بـ"فجوة الطاقة" (Bandgap) للمواد الكهروضوئية، إذ يجعل كل مادة تنفرد بالقدرة على امتصاص جزء معين من الطيف الضوئي بكفاءة مثالية.
ومن ثم، عند جمع مادتين كهروضوئيتين أو أكثر في خلية شمسية
واحدة تزيد كفاءة التحويل للخلية، وتسمى في هذه الحالة "الخلايا الشمسية الترادفية" (Tandem PV) أو الخلايا متعددة الوصلات (Multi-Junction Solar Cells).
وهكذا تستطيع الخلايا الشمسية الترادفية الوصول إلى كفاءات تحويل أعلى بكثير من الخلايا الشمسية التقليدية.