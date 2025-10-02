https://sarabic.ae/20251002/دولة-عربية-تقود-ابتكار-خلايا-شمسية-بكفاءة-غير-مسبوقة-1105528413.html

دولة عربية تقود ابتكار خلايا شمسية بكفاءة غير مسبوقة

دولة عربية تقود ابتكار خلايا شمسية بكفاءة غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

تمكن فريق بحثي دولي بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية، من التوصل إلى طفرة في ابتكار خلايا شمسية ترادفية بكفاءة تحويل طاقة غير... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T08:41+0000

2025-10-02T08:41+0000

2025-10-02T08:41+0000

اقتصاد

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084983568_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca51625c3f63abe53ce613650fe6a4ad.jpg

وبحسب منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرّها واشنطن)، والتي نقلت الدراسة، فقد حققت الخلايا الشمسية ثلاثية الوصلات (طبقتين من البيروفسكايت وطبقة من السيليكون) كفاءة تحويل طاقة بلغت 28.7%. ووفقا للدراسة، فإن هذا يعدّ رقمًا قياسيًا جديدًا في الكفاءة لهذا النوع من الخلايا.وأفاد الفريق البحثي بأن تأثيرات التعديل حالت "في الوقت نفسه" دون كل من التحلل في طبقة البيروفسكايت ذات الجهد 1.5 إلكترون فولت، والفصل الطوري الناجم عن الضوء في طبقة البيروفسكايت ذات الجهد 2.0 إلكترون فولت.يقول مؤلف الدراسة، ستيفان دي وولف: "أولًا، حدّدنا بشكل منهجي آليات تحلل الطور المختلفة عبر تركيبات البيروفسكايت بوصفها إطارًا موحدًا لعدم استقرار الطور، مدفوعًا أساسًا بالتحولات الطورية وهجرة الأيونات".وتحسّن استقرار الخلايا وقابليتها للتكرار بشكل ملحوظ، حيث احتفظت بأكثر من 85% من كفاءتها الأولية بعد 1000 ساعة من الإضاءة المستمرة.بدوره، قال المتخصص في الطاقة الشمسية، المهندس ناصر صبر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إنه في ظل جهود العلماء لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، دعت الحاجة إلى استعمال مادتين كهروضوئيتين أو أكثر، تختلف في خصائصها وقدرتها على التعامل مع الطيف الضوئي.ويسمى هذا الاختلاف بـ"فجوة الطاقة" (Bandgap) للمواد الكهروضوئية، إذ يجعل كل مادة تنفرد بالقدرة على امتصاص جزء معين من الطيف الضوئي بكفاءة مثالية.ومن ثم، عند جمع مادتين كهروضوئيتين أو أكثر في خلية شمسية واحدة تزيد كفاءة التحويل للخلية، وتسمى في هذه الحالة "الخلايا الشمسية الترادفية" (Tandem PV) أو الخلايا متعددة الوصلات (Multi-Junction Solar Cells).وهكذا تستطيع الخلايا الشمسية الترادفية الوصول إلى كفاءات تحويل أعلى بكثير من الخلايا الشمسية التقليدية.دول الخليج تكشف موعد انتهاء مشروع ربط سكك الحديد فيما بينهاقصة نجاح من قلب الصحراء... خطوة جزائرية مهمة في قطاع الطاقة النظيفة

https://sarabic.ae/20251001/شراكة-سعودية-سورية-لتعزيز-الطاقة-المتجددة-في-سوريا-وإنهاء-أزمة-الكهرباء-1105493949.html

https://sarabic.ae/20250610/السعودية-ترفع-معدل-نموها-الاقتصادي-لـ-34--1101504531.html

https://sarabic.ae/20250523/كنوز-تحت-الأرض-أبرز-5-مناجم--سعودية-ترسم-مستقبل-الاقتصاد-1100882414.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم