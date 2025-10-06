https://sarabic.ae/20251006/برلماني-إيراني-حذف-أصفار-من-الريال-الإيراني-قرار-شكلي-لا-يحمل-طابعا-اقتصاديا-1105700282.html

برلماني إيراني: حذف أصفار من الريال الإيراني قرار شكلي لا يحمل طابعا اقتصاديا

برلماني إيراني: حذف أصفار من الريال الإيراني قرار شكلي لا يحمل طابعا اقتصاديا

أفاد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، بأن "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف...

وقال موسوي، اليوم الاثنين: "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتقليل تكلفة إنتاج الأوراق النقدية".وأشار موسوي إلى أن هذا "الإجراء سيقلل عدد الأوراق النقدية المتداولة، ويحافظ على القيمة الحقيقية للنقود، مع تحقيق استقرار نفسي ودولي للريال، ويسهّل المعاملات الخارجية ويقلل أخطاء المحاسبة".وأكد موسوي أن هذا "القرار شكلي أكثر من كونه اقتصاديا، ولن يحل الأزمة المالية الحالية أو يتجاوز تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، "بل يهدف أساسًا لتبسيط المعاملات وتقليل استخدام الأوراق النقدية، مع ضرورة موازاته بسياسات للتحكم في التضخم وتعزيز الثقة العامة بالعملة الوطنية".وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران، قد أقر يوم أمس الأحد، قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أن "الحكومة الثانية عشرة كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".وبيّن حسيني أن مشروع الحكومة وقرار البرلمان السابق تضمّنا حذف أربعة أصفار من العملة، بحيث تُصبح الوحدة النقدية الجديدة تعادل عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، وهو النهج الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان.ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل آلية الزناد"إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران" في الفترة السابقة.وتؤكد الحكومة الإيرانية، أن الخطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية.

