https://sarabic.ae/20251006/برلماني-إيراني-حذف-أصفار-من-الريال-الإيراني-قرار-شكلي-لا-يحمل-طابعا-اقتصاديا-1105700282.html
برلماني إيراني: حذف أصفار من الريال الإيراني قرار شكلي لا يحمل طابعا اقتصاديا
برلماني إيراني: حذف أصفار من الريال الإيراني قرار شكلي لا يحمل طابعا اقتصاديا
سبوتنيك عربي
أفاد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، بأن "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T20:20+0000
2025-10-06T20:20+0000
2025-10-06T20:20+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/02/1098313106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_307ca2a23405543dc4f2068965feddd4.jpg
وقال موسوي، اليوم الاثنين: "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتقليل تكلفة إنتاج الأوراق النقدية".وأشار موسوي إلى أن هذا "الإجراء سيقلل عدد الأوراق النقدية المتداولة، ويحافظ على القيمة الحقيقية للنقود، مع تحقيق استقرار نفسي ودولي للريال، ويسهّل المعاملات الخارجية ويقلل أخطاء المحاسبة".وأكد موسوي أن هذا "القرار شكلي أكثر من كونه اقتصاديا، ولن يحل الأزمة المالية الحالية أو يتجاوز تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، "بل يهدف أساسًا لتبسيط المعاملات وتقليل استخدام الأوراق النقدية، مع ضرورة موازاته بسياسات للتحكم في التضخم وتعزيز الثقة العامة بالعملة الوطنية".وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران، قد أقر يوم أمس الأحد، قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أن "الحكومة الثانية عشرة كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".وبيّن حسيني أن مشروع الحكومة وقرار البرلمان السابق تضمّنا حذف أربعة أصفار من العملة، بحيث تُصبح الوحدة النقدية الجديدة تعادل عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، وهو النهج الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان.ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل آلية الزناد"إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران" في الفترة السابقة.وتؤكد الحكومة الإيرانية، أن الخطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية.
https://sarabic.ae/20251005/مجلس-الشورى-الإيراني-يصادق-على-حذف-4-أصفار-من-العملة-الوطنية-1105637318.html
https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html
https://sarabic.ae/20251006/عراقجي-إيران-ستواصل-حماية-حقوقها-النووية-1105670669.html
https://sarabic.ae/20251006/إيران-سنواصل-حماية-حقوقنا-بالاستفادة-من-الطاقة-النووية-السلمية-1105665329.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/02/1098313106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10d50e5751fa4b6c5ba5092de2e991e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
برلماني إيراني: حذف أصفار من الريال الإيراني قرار شكلي لا يحمل طابعا اقتصاديا
أفاد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، بأن "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتقليل تكلفة إنتاج الأوراق النقدية".
وقال موسوي، اليوم الاثنين: "إقرار القانون الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لا يرتبط بالتضخم أو قيمة الريال، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتقليل تكلفة إنتاج الأوراق النقدية".
وبيّن أن "الأوراق السابقة كانت ذات قيمة عالية نظريًا، لكن التضخم أدى إلى انخفاض قيمتها الحقيقية بسرعة، مما استلزم إعادة الطباعة بشكل مكلف".
وأشار موسوي إلى أن هذا "الإجراء سيقلل عدد الأوراق النقدية المتداولة، ويحافظ على القيمة الحقيقية للنقود، مع تحقيق استقرار نفسي ودولي للريال، ويسهّل المعاملات الخارجية ويقلل أخطاء المحاسبة
".
وأردف موسوي أن "التأثير الفعلي على المواطنين سيكون تدريجيًا، مثل تجارب تركيا والبرازيل، حيث سيلاحظ الناس تحسينات ظاهرية في المعاملات اليومية وحساباتهم المالية، بينما يعتمد الأثر الحقيقي على أداء الاقتصاد والسيطرة على التضخم".
وأكد موسوي أن هذا "القرار شكلي أكثر من كونه اقتصاديا، ولن يحل الأزمة المالية الحالية أو يتجاوز تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد
، "بل يهدف أساسًا لتبسيط المعاملات وتقليل استخدام الأوراق النقدية، مع ضرورة موازاته بسياسات للتحكم في التضخم وتعزيز الثقة العامة بالعملة الوطنية".
وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران، قد أقر يوم أمس الأحد، قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، شمس الدين حسيني، للتلفزيون الرسمي إن "مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" في إيران، أقر في جلسته اليوم قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية والابقاء على اسمها الريال بدل تبديل الاسم إلى التومان".
وأوضح أن "الحكومة الثانية عشرة كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".
وبيّن حسيني أن مشروع الحكومة وقرار البرلمان السابق تضمّنا حذف أربعة أصفار من العملة، بحيث تُصبح الوحدة النقدية الجديدة تعادل عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، وهو النهج الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان
.
وأشار إلى أنه تم الحفاظ على التعديلات البسيطة في الوحدة النقدية، مضيفًا أن تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد، وعمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي، ستتم ضمن النظام المالي القائم مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل آلية الزناد"إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران" في الفترة السابقة.
وكان مقترح حذف الأصفار قد طُرح لأول مرة في عام 2016، ثم أُعيد النظر فيه بعد التقلّبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة العقوبات.
وتؤكد الحكومة الإيرانية، أن الخطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية
، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية.