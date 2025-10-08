https://sarabic.ae/20251008/مستشار-هنية-السابق-لـسبوتنيك-طوفان-الأقصى-خطأ-في-التقدير-أعاد-القضية-الفلسطينية-للواجهة-الدولية-1105771107.html

مستشار هنية السابق لـ"سبوتنيك": "طوفان الأقصى" خطأ في التقدير أعاد القضية الفلسطينية للواجهة الدولية

قال الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن أحداث 7 أكتوبر عام 2023، وما تلاها من وقائع رغم مأساويتها، قد... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

ووصف في حديثه مع "سبوتنيك"، العدوان الأخير على غزة بأنه "جرح مفتوح على العالم"، مستذكرا النكبات الفلسطينية السابقة كعدوان 1956 وحرب 1967، واعتبر أن "طوفان الأقصى"، وإن كان فعلًا جريئًا في شكله، إلا أنه استند إلى تقديرات خاطئة لطبيعة التحالفات وموازين القوى الدولية، مما أفضى إلى مأساة إنسانية طاحنة طالت أكثر من مليوني نازح، فقدوا المأوى والكرامة.وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية، أشار إلى أن ما بعد الحرب لم يكن "كله خسارة"، مضيفًا: " فالحرب استعادت القضية الفلسطينية مكانتها في الوعي الدولي، وتزايدت الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبرز تحول نوعي في الرأي العام الغربي، خصوصا في أوروبا وأمريكا، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها".وتابع: "كما أن صور الإبادة الجماعية أعادت إشعال جذوة الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في أوساط الأمة العربية والإسلامية، أما في الجانب الإسرائيلي؛ كشفت الحرب زيف مشروع إسرائيل الكبرى، وأظهرت هشاشة حكومة نتنياهو التي تواجه اليوم عزلة داخلية وخارجية، واحتمال سقوطها بات وشيكًا، وربما تُحسم نهايته داخل أروقة القضاء بتهم الفساد القديمة.وعلى الأرض، وصف الدكتور يوسف ظروف النزوح في غزة بأنها قاسية، حيث يعيش الفلسطينيون في مخيمات النزوح على مساحات لا تتجاوز 30% من قطاع غزة، في ظروف قاسية تُفرغ المساعدات الإنسانية من معناها، إذ تحولت إلى "مصائد موت" تستدرج الشباب إلى الخطر لقاء كيس طحين أو طرد غذائي.وشدد الدكتور يوسف على أن "الخطوة المفصلية القادمة هي جمع شمل الفلسطينيين، خصوصًا داخل حركة فتح، من خلال مصالحة بين الرئيس أبو مازن والنائب محمد دحلان، بما يعيد للحركة توازنها، وللمشروع الوطني زخمه، واعتبر أن دحلان بثقله التنظيمي وعلاقاته العربية الواسعة، وبما له من تفاهمات مع حماس، قد يشكل عنصر توازن في إدارة المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والحكم في غزة.وأوضح أن تقليص الدور الخارجي، وفي مقدمته دور توني بلير، مرهون بقدرة الفلسطينيين على التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع وشرعي، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والتعددية.ودعا فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الانتقال من منطق الفصيل إلى منطق الحزب السياسي الوطني، الذي يعمل تحت سقف الشرعية الفلسطينية الجامعة.وأنهى حديثه بالقول إن ذكرى السابع من أكتوبر تذكير مؤلم بعمق الجرح، لكنها أيضًا دعوة للتأمل في معنى البطولة والثمن الباهظ الذي دفعناه جميعًا، والمستقبل، رغم قتامته، ما زال مفتوحًا أمام إرادة الفلسطينيين إذا استطاعوا أن يجعلوا من الكارثة بداية جديدة لنهضة وطنية شاملة، تُبنى على الوحدة والعقلانية والاعتبار من دروس الألم، وقديمًا قالوا: لا شيء يجعلنا عظماء غير ألمٍ عظيم".وتستضيف مصر مباحثات فنية بين وفود من إسرائيل وحماس، لبحث عملية وقف إطلاق نار شاملة، وتبادل الرهائن، ضمن خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة تفاصيل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها سابقا.وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

