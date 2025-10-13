https://sarabic.ae/20251013/مستشار-في-اقتصادات-النقل-يوضح-أبعاد-وقف-الحرب-على-خطوط-الملاحة-والاقتصاد-عالميا-1105959494.html

مستشار في اقتصادات النقل يوضح أبعاد "وقف الحرب" على خطوط الملاحة والاقتصاد عالميا

مستشار في اقتصادات النقل يوضح أبعاد "وقف الحرب" على خطوط الملاحة والاقتصاد عالميا

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل ودراسات الجدوى، إن الكثير من الانعكاسات الاقتصادية تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة بعد وقف... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T13:52+0000

2025-10-13T13:52+0000

2025-10-13T13:52+0000

حصري

سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

غزة

لبنان

أخبار ليبيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f741a6e9d6fcbb2b623140128633e914.jpg

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن التأثيرت تشمل مستويات دولية وإقليمية ومستويات محلية بالنسبة لمصر.وحول التأثيرات الخاصة المتوقعة على المستوى الدولي، يتوقع الدكتور الشامي "انتعاشاً إيجابياً" يتمثل في:-استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية: يؤدي وقف الحرب إلى تخفيف حدة المضاربات وانقطاعات الإمداد، مما يسهم في استقرار أو انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب (مثل القمح والذرة) المارة بالبحر الأحمر، وكذلك الأسمدة عالمياً. -انتعاش سلاسل التوريد العالمية وفق الشامي، فإن تدفق البضائع سيتحسن مع انحسار المخاطر الجيوسياسية على طرق النقل الحيوية، مما يجعل حركة السفن والشحن البحري أكثر كفاءة وانتظاماً. بالإضافة إلى ذلك، سينخفض حساب "علاوة المخاطرة" الذي كانت تفرضه شركات الشحن والتأمين، مما يخفض التكلفة الإجمالية للتجارة الدولية. إعادة توجيه التدفقات المالية والاستثمارية:يرى الخبير الاقتصادي أن الثقة ستعود للمستثمرين ويقل هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية، ومصر في المقدمة. قد تشهد هذه الأسواق عودة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل، مع تركيز جديد على إعادة الإعمار، حيث سيكون للشركات المصرية نصيب مناسب.كما ستتوجه الاستثمارات نحو غزة لإعادة بناء البنية التحتية، مما يخلق فرصاً للشركات الدولية المتخصصة في الإنشاءات والطاقة والاتصالات. بعد الاتفاق الأخير، لابد من توقع تغيير في تحالفات وأولويات السياسة الاقتصادية. إعادة تقييم الاعتماد الاقتصادي قد تدفع دروس الحرب الدول إلى تسريع خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة والأمن الغذائي عبر استثمارات أكبر في الطاقة المتجددة والتقنيات الزراعية، لا سيما في دول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً بالحرب بين دولة الاحتلال وفلسطين وسوريا ولبنان، مما يمهد لإحياء التعاون متعدد الأطراف وفتح الباب أمام منظمات مثل منظمة التجارة العالمية لأخذ دور أكبر في حل النزاعات التجارية وإعادة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر استقراراً. التأثيرات المرتقبة على المستوى الإقليميتشمل مستويات التأثر الجانب الإقليمي، إذ يرى الشامي أن الدول المتضررة مباشرة من الصراع (فلسطين وغيرها في المقدمة، وأن مرحلة انتقالية صعبة ستواجه فيها هذه الدول تحديات هائلة في إعادة بناء المدن والبنية التحتية المدمرة، وإعادة دمج المقاتلين من حماس في الحياة العادية، ومعالجة الأزمة الإنسانية للنازحين واللاجئين. ومع ذلك، هناك فرصة لإعادة البناء الاقتصادي؛ إذا صاحبت عملية إعادة الإعمار حوكمة رشيدة وشفافية، يمكن أن تشهد طفرة اقتصادية قصيرة المدى توفر فرص عمل وتعزز النمو، وفق الشامي.دول الجوار الإقليمي المتأثرة بالأوضاع (مصر والأردن تحديداً)القوى الإقليمية الفاعلة (دول مجلس التعاون):وفق الشامي ستدخل القوى الإقليمية في منافسة دبلوماسية واقتصادية للسيطرة على عمليات إعادة الإعمار وتشكيل التحالفات الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب.دولة إسرائيل واستغلال الفرصة للتطبيع الاقتصادي:يرى أن وقف الحرب سيدفع نحو إذابة الجليد في بعض العلاقات الإقليمية المتوترة، مما يؤدي إلى فتح حدود تجارية أو استئناف مشاريع اقتصادية معلقة.الانعكاسات المرتقبة على خطوط الملاحة وقناة السويسيوضح الشامي أنها تتمثل في عودة الاستقرار لخطوط الملاحة الدولية، إذ يؤدي وقف الحرب إلى توقف الهجمات على السفن في الممرات المائية الحيوية (هجمات البحر الأحمر).استعادة الحصة السوقية: ستعود قناة السويس لاستعادة دورها الحيوي والاستراتيجي كأسرع ممر بحري بين آسيا وأوروبا، بعد أن فقدت جزءاً كبيراً من إيراداتها بسبب تحويل المسارات (+55%).قفزة في الإيرادات: ستشهد إيرادات القناة قفزة فورية وملموسة مع عودة آلاف السفن التي كانت تتجنب المنطقة لتمر من خلالها.تعزيز الثقة العالمية: ستعيد هذه التطورات ثقة شركات الملاحة العالمية في أمن وسلامة الممر، مما يدعم مركز القناة على المدى الطويل.تسريع المشروعات التطويرية: قد تدفع هذه الأزمة وإدارتها مصر إلى تسريع خططها لتطوير وتوسعة القناة وخدماتها اللوجستية لزيادة مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية.وختم بقوله " وقف الحرب سيكون بمثابة نسمة هواء نقي للاقتصاد العالمي المتعثر، على المستوى الدولي، يعني تخفيف التضخم واستقرار الأسعار. إقليمياً، يعني فتح باب إعادة الإعمار وسط تحديات إنسانية هائلة، أما بالنسبة لقناة السويس وخطوط الملاحة، فهو يعني العودة إلى الوضع الطبيعي، بل وتعزيز المكانة الاستراتيجية بعد اختبار صعب أثبت أهميتها التي لا غنى عنها للتجارة العالمية."وتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة وفود من نحو 30 دولة.وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن بلاده ستستضيف قمة دولية في شرم الشيخ يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.وأوضح في بيان له، مساء السبت، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى "مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بعد-التوصل-إلى-تسوية-في-غزة-سأركز-على-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1105950991.html

https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html

https://sarabic.ae/20251013/ماكرون-فرنسا-سيكون-لها-دور-محدد-جدا-إلى-جانب-السلطة-الفلسطينية-في-حكم-غزة-1105929256.html

https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم