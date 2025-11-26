https://sarabic.ae/20251126/خبراء-ومسؤولون-سودانيون-وقف-الحرب-يتطلب-التزاما-حقيقا-وخروج-الميليشيات-من-المدن-1107520699.html

خبراء ومسؤولون سودانيون: وقف الحرب يتطلب التزاما حقيقا وخروج "الميليشيات" من المدن

اتفق مسؤولون وخبراء سودانيون على أن فرص تثبيت وقف الحرب في السودان لا تزال مرتبطة بإجراءات فعلية على الأرض، أبرزها "خروج الميليشيات من المدن (قوات الدعم السريع... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

بنغازي - سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، إدريس لقمة، لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة قضية وقف إطلاق النار والوصول إلى سلام هذا ما نتمناه، لكن في الواقع التي تسير عليه، الوضع هناك أميال للوصول الى وقف إطلاق النار".وأضاف: "لقد عُرضت الهدنة في اتفاق جدة ورفضتها الميليشيات (قوات الدعم السريع) بتطبيقها والخروج من منازل المواطنين والحد من قتلهم وضرب وتدمير المؤسسات الحكومية".وأشار القيادي في حركة العدل والمساواة السوداني إلى أن "الميليشيات تحاول الآن إيجاد مخرج لورطتها في قتل المدنيين والخوف من المحاسبة من قبل المجتمع الدولي، ومعلوم أن الدعم السريع تطلب بالهدنة فقط لأخذ أنفاسها واستعدادها وتوفير المعينات الحربية ثم لإعادة تكرار احتلالها للمدن وارتكاب فظائع أوسع حيث هذه الميليشيات استمرت في قتل المواطنين منذ بداية الألفية".وتابع القيادي السوداني: "بالنسبة للمجتمع الدولي إذا أرادت الوصول إلى الهدنة أو وقف إطلاق النار عليهم إجبار الميليشيات بالخروج من المدن التي تم احتلالها وتجميعهم في معسكرات وأن تسارع الأمم المتحدة في إنقاذ المواطنين بإرسال المواد الانسانية وعلاج المصابين هذه الحالة الوحيدة التي تشجع الدولة السودانية لقبول وقف إطلاق النار والهدنة".وشدد إدريس لقمة على أنه "بخصوص التعامل مع الدعم السريع هنالك رؤية واضحة بأن لا يكون هنالك أي مستقبل سياسي لقيادات الميليشيات وعلى رأسهم آل دقلو، كذلك يجب محاسبة كافة الذين ارتكبوا الجرائم ولا مكانة لإسقاط الحق الخاص ثم من بعده إذا تواجد مجموعات يجب التعامل وادماج في الترتيبات الأمنية حتى من حركة حاملي السلاح في المجتمع السوداني وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة".في المقابل، قال خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية، اللواء أمين إسماعيل مجذوب، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الآن لم يصدر أي قرار واضح بوقف إطلاق النار أو وقف الحرب، ما طُرح حتى اللحظة هو مجرد مبادرة من ولي العهد السعودي، وتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف البحث عن آلية لإدارة الأزمة في السودان، وليس إعلانا رسميا لوقف الحرب".وأضاف "حتى الهدنة المقترحة لم تنفذ لأنها تُعد مقترحا ناقصا لا يتضمن أي آليات للضبط أو المراقبة أو الفصل بين القوات. ما زالت الهدنة المطروحة ذات طابع إنساني فقط، وهو أمر لا يحظى بقبول من جانب الجيش السوداني، خاصة بعد التجربة السابقة مع قوات الدعم السريع في 8 يوليو 2023، لذلك فإن غياب الثقة في الدعم السريع هو الموقف السائد حاليا".وبسؤاله في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار وما هي الخطوات الأساسية للانتقال إلى مفاوضات سياسية، أكد الخبير السوداني أن "الخطوات الأساسية تبدأ أولا بإعلان وقف لإطلاق النار تحت رعاية أممية أو بوجود وسيط دولي، يتضمن ترتيبات واضحة للفصل بين القوات، وفي هذه المرحلة يتم تجميع قوات الدعم السريع باعتبارها قوة تمردت على القائد الأعلى، وليست قوة سياسية أو جيشا موازيا، وتتم معالجة وضعها من خلال مساري الدمج أو التسريح وفق ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ".وتابع: "بعد استكمال هذه الخطوة، يمكن الانتقال مباشرة إلى مناقشة مستقبل الدعم السريع كجزء من المرحلة الأولى الخاصة بوقف إطلاق النار وإعادة ترتيب الوضع الأمني"، مضيفا "أما المرحلة الثانية فهي العملية السياسية، التي لا يُشارك فيها الدعم السريع باعتباره قوة عسكرية متمردة، بل تشارك فيها جميع القوى السياسية دون استثناء، وتلي ذلك مرحلة انتقالية تُجرى فيها انتخابات بعد مراجعة قانون الانتخابات ومعالجة العلاقة مع القوى السياسية التي تعاملت مع التمرد".من جهته، قال القيادي في التحالف المدني لقوى الثورة "صمود"، مصباح أحمد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "للأسف الشديد، بالرغم من الترحيب المعلن من الطرفين بالمبادرة الرباعية، والتفاعل الإيجابي مع التصريحات الإيجابية للرئيس ترامب، والجهود المقدرة التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الواقع يشير إلى وجود ازدواجية واضحة في التعاطي مع مقترح الهدنة الإنسانية خاصة من قبل قيادة الجيش".وأضاف: "لا تزال الخيارات العسكرية مطروحة لدى أطراف الحرب، وهو ما يعكسه التناقض بين البيانات الصادرة والتصريحات المتعاقبة.. بالرغم من الجهود الدولية وأهميتها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الفاعلية والضغط المؤثر لحمل الطرفين على قبول وتنفيذ مقترحات المبادرة الرباعية، وعلى رأسها إقرار الهدنة الإنسانية والشروع في مفاوضات جادة تفضي إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار يمهد الطريق لحل سياسي شامل للأزمة".وأوضح القيادي السوداني في تحالف القوى المدني "صمود"، أن "وقف إطلاق النار يمثل نقطة الانطلاق الجوهرية لأي عملية سياسية سلمية تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام، ولا يمكن المضي نحو أي تسوية سياسية من دون وقف الحرب، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، واتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف، بما يهيئ المناخ للحلول التفاوضية في مرحلة ما بعد الحرب".وشدد على أنه "رغم توجهات الطرفين نحو التصعيد العسكري ، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أنه لا حل عسكريا لهذا الصراع، ولا بديل عن الحلول السياسية"، مضيفا بأن "فقد أفرزت الحرب نتائج عكسية تماما لمقاصدها، وأصبحت تهدد وحدة البلاد، والأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الباب أمام مخاطر تحول السودان إلى بؤرة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

