ما الذي يجعل الطعام الحار لا يقاوم؟... دراسة توضح

توضح دراسة حديثة أن الطعام الحار يثير إحساسا فريدا، يسببه وجود مادة الكابسيسين، التي تنشط مستقبلات الحرارة في الفم دون وجود حرارة حقيقية، وتلعب التأثيرات... 26.11.2025

تحتوي الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، على الكابسيسين، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستقبلات TRPV1 على الخلايا العصبية المستشعرة للألم، محاكية إحساس الحرارة دون رفع درجة الحرارة.يسبب هذا التحفيز الشعور بالحرقان الذي يسعى إليه البعض بشغف، بينما قد يجده آخرون مؤلما ومزعجا، وفق ما ولاد في صحيفة "ذا.ساينتيست".نشأ الفلفل الحار في الأمريكتين، لكن استهلاكه منتشر في جميع أنحاء العالم، وهو جزء لا يتجزأ من العديد من تقاليد الطهي. وتؤثر الثقافة بشكل كبير على تفضيل الفرد للأطعمة الحارة، حيث يشجع التعلم الاجتماعي والتعرض للمأكولات الحارة داخل المجتمع على القبول والاستمتاع، وليس الاستعداد الوراثي وحده.من الناحية البيولوجية، قد يعاني الأفراد ذوو الحساسية العالية، من تأثيرات الكابسيسين بشكل أكثر حدة، ويميلون إلى تجنب الأطعمة الحارة، لكن يمكن أن يقلل التعرض المنتظم من الحساسية، ما يتيح بناء تحمل والاستمتاع بالتوابل مع مرور الوقت.إلى جانب النكهة، قد تقدم الأطعمة الحارة فوائد صحية مثل تأثيراتها المضادة للميكروبات والالتهابات.يشير توازن الألم والمتعة في تناول الأطعمة الحارة إلى بعد فريد من إدراك الذوق البشري، والذي تشكله البيولوجيا والثقافة وعلم النفس.ويجمع الانبهار بالأطعمة الحارة بين الكيمياء الحيوية والتاريخ الثقافي وسمات الشخصية البشرية، ما يُفسر سبب حب الناس للنكهة الحارة وتجنب بعضهم لها.دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول

