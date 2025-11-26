عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
ما الذي يجعل الطعام الحار لا يقاوم؟... دراسة توضح
ما الذي يجعل الطعام الحار لا يقاوم؟... دراسة توضح
سبوتنيك عربي
توضح دراسة حديثة أن الطعام الحار يثير إحساسا فريدا، يسببه وجود مادة الكابسيسين، التي تنشط مستقبلات الحرارة في الفم دون وجود حرارة حقيقية، وتلعب التأثيرات...
مجتمع
علوم
الفلفل الحار
أطعمة
وجبات سريعة
تحتوي الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، على الكابسيسين، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستقبلات TRPV1 على الخلايا العصبية المستشعرة للألم، محاكية إحساس الحرارة دون رفع درجة الحرارة.يسبب هذا التحفيز الشعور بالحرقان الذي يسعى إليه البعض بشغف، بينما قد يجده آخرون مؤلما ومزعجا، وفق ما ولاد في صحيفة "ذا.ساينتيست".نشأ الفلفل الحار في الأمريكتين، لكن استهلاكه منتشر في جميع أنحاء العالم، وهو جزء لا يتجزأ من العديد من تقاليد الطهي. وتؤثر الثقافة بشكل كبير على تفضيل الفرد للأطعمة الحارة، حيث يشجع التعلم الاجتماعي والتعرض للمأكولات الحارة داخل المجتمع على القبول والاستمتاع، وليس الاستعداد الوراثي وحده.من الناحية البيولوجية، قد يعاني الأفراد ذوو الحساسية العالية، من تأثيرات الكابسيسين بشكل أكثر حدة، ويميلون إلى تجنب الأطعمة الحارة، لكن يمكن أن يقلل التعرض المنتظم من الحساسية، ما يتيح بناء تحمل والاستمتاع بالتوابل مع مرور الوقت.إلى جانب النكهة، قد تقدم الأطعمة الحارة فوائد صحية مثل تأثيراتها المضادة للميكروبات والالتهابات.يشير توازن الألم والمتعة في تناول الأطعمة الحارة إلى بعد فريد من إدراك الذوق البشري، والذي تشكله البيولوجيا والثقافة وعلم النفس.ويجمع الانبهار بالأطعمة الحارة بين الكيمياء الحيوية والتاريخ الثقافي وسمات الشخصية البشرية، ما يُفسر سبب حب الناس للنكهة الحارة وتجنب بعضهم لها.دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
علوم, الفلفل الحار, أطعمة, وجبات سريعة
22:31 GMT 26.11.2025
© Getty Images / Maksym Narodenkoالفليفلة الحارة
الفليفلة الحارة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Maksym Narodenko
توضح دراسة حديثة أن الطعام الحار يثير إحساسا فريدا، يسببه وجود مادة الكابسيسين، التي تنشط مستقبلات الحرارة في الفم دون وجود حرارة حقيقية، وتلعب التأثيرات الثقافية، وسمات الشخصية، والحساسية البيولوجية دورا في استمتاع بعض الناس بالنكهة الحارة، بينما يتجنبها آخرون.
تحتوي الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، على الكابسيسين، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستقبلات TRPV1 على الخلايا العصبية المستشعرة للألم، محاكية إحساس الحرارة دون رفع درجة الحرارة.
يسبب هذا التحفيز الشعور بالحرقان الذي يسعى إليه البعض بشغف، بينما قد يجده آخرون مؤلما ومزعجا، وفق ما ولاد في صحيفة "ذا.ساينتيست".
تتضمن استجابة الجسم للكابسيسين أيضا إطلاق الإندورفين، وهي مسكنات الألم الطبيعية، ما يخلق إحساسا ممتعا يحفز بعض الأفراد على الاستمتاع بالأطعمة الحارة على الرغم من الانزعاج.
أطعمة غنية بالألياف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام
17 أغسطس, 18:59 GMT
نشأ الفلفل الحار في الأمريكتين، لكن استهلاكه منتشر في جميع أنحاء العالم، وهو جزء لا يتجزأ من العديد من تقاليد الطهي.
وتؤثر الثقافة بشكل كبير على تفضيل الفرد للأطعمة الحارة، حيث يشجع التعلم الاجتماعي والتعرض للمأكولات الحارة داخل المجتمع على القبول والاستمتاع، وليس الاستعداد الوراثي وحده.
أيضا ترتبط سمات الشخصية، مثل الرغبة في خوض تجارب جديدة ومكثفة، ارتباطا وثيقا بتفضيل الطعام الحار، فالأشخاص الذين يستمتعون بالمخاطرة والأحاسيس المعقدة والمجزية هم أكثر عرضة لتقدير حرقة الفلفل الحار.
شاي الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
23 أغسطس, 15:27 GMT
من الناحية البيولوجية، قد يعاني الأفراد ذوو الحساسية العالية، من تأثيرات الكابسيسين بشكل أكثر حدة، ويميلون إلى تجنب الأطعمة الحارة، لكن يمكن أن يقلل التعرض المنتظم من الحساسية، ما يتيح بناء تحمل والاستمتاع بالتوابل مع مرور الوقت.
إلى جانب النكهة، قد تقدم الأطعمة الحارة فوائد صحية مثل تأثيراتها المضادة للميكروبات والالتهابات.

وتضفي الأطعمة المحتوية على الكابسيسين نكهة مميزة على الوجبات، مع مجموعة واسعة من التجارب الحسية، ما يضيف عمقا إلى متعة الطهي.

مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مجتمع
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
3 أكتوبر, 19:01 GMT
يشير توازن الألم والمتعة في تناول الأطعمة الحارة إلى بعد فريد من إدراك الذوق البشري، والذي تشكله البيولوجيا والثقافة وعلم النفس.
ويجمع الانبهار بالأطعمة الحارة بين الكيمياء الحيوية والتاريخ الثقافي وسمات الشخصية البشرية، ما يُفسر سبب حب الناس للنكهة الحارة وتجنب بعضهم لها.
دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
