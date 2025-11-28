https://sarabic.ae/20251128/باحث-في-الشأن-الدولي-موازين-القوى-التي-تنطلق-منها-أي-مفاهيم-جديدة-هي-موازين-الصمود-الروسي-1107595652.html

باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي

باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي

علق الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور حسن أحمد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخطة الأمريكية، قائلا إن...

وأشارالباحث في تصريحات لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المقترحات الأمريكية ليست دبلوماسية أو بمثابة وضع خارطة طريق للانطلاق باتفاقية شاملة وكاملة توافق عليها روسيا أو أوكرانيا، بل مجموعة أفكار تتبدل وتتغير حسب واقع الميدان".رأى أحمد أن "مقترحات ترامب جاوب عليها بوتين على أنها مجموعة أفكار تريد منها الولايات المتحدة ان تأخذ صورة ما من ناحية السلام"، معتبرا أن "موازين القوى التي يمكن أن تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي تجاه الهجمة الأوروبية المدعومة أمريكيا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الصراع من ناحية الشركات والتصنيع العسكري".وردا على سؤال، قال أحمد إن "الغرب يتعامل مع أي مشكلة بتكبر وغطرسة، واليوم الواقعية الأوروبية تستدعي من أوروبا أن تقول نعم لروسيا ضمانات"، معتبرا أنه "على الدول الأوروبية التفكير بالأمن المشترك الأوروبي لأن روسيا على حدود أوروبا".السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي" الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية

