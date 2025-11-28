باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي
وأشارالباحث في تصريحات لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المقترحات الأمريكية ليست دبلوماسية أو بمثابة وضع خارطة طريق للانطلاق باتفاقية شاملة وكاملة توافق عليها روسيا أو أوكرانيا، بل مجموعة أفكار تتبدل وتتغير حسب واقع الميدان".رأى أحمد أن "مقترحات ترامب جاوب عليها بوتين على أنها مجموعة أفكار تريد منها الولايات المتحدة ان تأخذ صورة ما من ناحية السلام"، معتبرا أن "موازين القوى التي يمكن أن تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي تجاه الهجمة الأوروبية المدعومة أمريكيا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الصراع من ناحية الشركات والتصنيع العسكري".وردا على سؤال، قال أحمد إن "الغرب يتعامل مع أي مشكلة بتكبر وغطرسة، واليوم الواقعية الأوروبية تستدعي من أوروبا أن تقول نعم لروسيا ضمانات"، معتبرا أنه "على الدول الأوروبية التفكير بالأمن المشترك الأوروبي لأن روسيا على حدود أوروبا".السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي" الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي

14:57 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور حسن أحمد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخطة الأمريكية، قائلا إن "من يدير المفاوضات ليس الجانب الأوكراني أو أوروبا أو الناتو، بل الولايات المتحدة".
وأشارالباحث في تصريحات لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المقترحات الأمريكية ليست دبلوماسية أو بمثابة وضع خارطة طريق للانطلاق باتفاقية شاملة وكاملة توافق عليها روسيا أو أوكرانيا، بل مجموعة أفكار تتبدل وتتغير حسب واقع الميدان".
رأى أحمد أن "مقترحات ترامب جاوب عليها بوتين على أنها مجموعة أفكار تريد منها الولايات المتحدة ان تأخذ صورة ما من ناحية السلام"، معتبرا أن "موازين القوى التي يمكن أن تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي تجاه الهجمة الأوروبية المدعومة أمريكيا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الصراع من ناحية الشركات والتصنيع العسكري".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تتحكم بطبيعة النظام الدولي وبكل تفاصيله"، قائلا إن "أصل تغيير النظام الدولي القائم على الأحادية اليوم، مرتبط بمدى نجاح روسيا في الصمود والإنتصار على مشروع الناتو الأطلسي في أوكرانيا، وبالتالي إذا حقق بوتين هذا الانتصار في أوكرانيا، وهو سائر به، سنكون أمام خطوة كبيرة في التحول نحو التعددية القطبية".
تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة
14:33 GMT

وأضاف أن "حل الأزمة في أوكرانيا لا يزال بعيدا، لأنه لا نية من الثلاثي الأوروبي منح روسيا أي تقدم فهذا جوهر الصراع العالمي"، مؤكدا على "ضرورة عقد لقاءات بين الولايات المتحدة وروسيا لتعزيز مبدأ التفاهم على إنهاء هذه الأزمة، لأن استمراريتها سيؤدي الى حرب أوسع في أوروبا التي تعمل على تأجيج الصراع مع روسيا".

وردا على سؤال، قال أحمد إن "الغرب يتعامل مع أي مشكلة بتكبر وغطرسة، واليوم الواقعية الأوروبية تستدعي من أوروبا أن تقول نعم لروسيا ضمانات"، معتبرا أنه "على الدول الأوروبية التفكير بالأمن المشترك الأوروبي لأن روسيا على حدود أوروبا".
السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي"
الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
