باحث في الشأن الدولي: موازين القوى التي تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev/
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور حسن أحمد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخطة الأمريكية، قائلا إن "من يدير المفاوضات ليس الجانب الأوكراني أو أوروبا أو الناتو، بل الولايات المتحدة".
وأشارالباحث في تصريحات لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المقترحات الأمريكية ليست دبلوماسية أو بمثابة وضع خارطة طريق للانطلاق باتفاقية شاملة وكاملة توافق عليها روسيا أو أوكرانيا، بل مجموعة أفكار تتبدل وتتغير حسب واقع الميدان".
رأى أحمد أن "مقترحات ترامب جاوب عليها بوتين على أنها مجموعة أفكار تريد منها الولايات المتحدة ان تأخذ صورة ما من ناحية السلام"، معتبرا أن "موازين القوى التي يمكن أن تنطلق منها أي مفاهيم جديدة هي موازين الصمود الروسي تجاه الهجمة الأوروبية المدعومة أمريكيا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الصراع من ناحية الشركات والتصنيع العسكري".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تتحكم بطبيعة النظام الدولي وبكل تفاصيله"، قائلا إن "أصل تغيير النظام الدولي القائم على الأحادية اليوم، مرتبط بمدى نجاح روسيا في الصمود والإنتصار على مشروع الناتو الأطلسي في أوكرانيا، وبالتالي إذا حقق بوتين هذا الانتصار في أوكرانيا، وهو سائر به، سنكون أمام خطوة كبيرة في التحول نحو التعددية القطبية".
وأضاف أن "حل الأزمة في أوكرانيا لا يزال بعيدا، لأنه لا نية من الثلاثي الأوروبي منح روسيا أي تقدم فهذا جوهر الصراع العالمي"، مؤكدا على "ضرورة عقد لقاءات بين الولايات المتحدة وروسيا لتعزيز مبدأ التفاهم على إنهاء هذه الأزمة، لأن استمراريتها سيؤدي الى حرب أوسع في أوروبا التي تعمل على تأجيج الصراع مع روسيا".
وردا على سؤال، قال أحمد إن "الغرب يتعامل مع أي مشكلة بتكبر وغطرسة، واليوم الواقعية الأوروبية تستدعي من أوروبا أن تقول نعم لروسيا ضمانات"، معتبرا أنه "على الدول الأوروبية التفكير بالأمن المشترك الأوروبي لأن روسيا على حدود أوروبا".