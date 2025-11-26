https://sarabic.ae/20251126/باحث-في-العلاقات-الدولية-النتائج-العسكرية-ستحدد-المسار-السياسي-وخطة-ترامب--1107515664.html
باحث في العلاقات الدولية: النتائج العسكرية ستحدد المسار السياسي وخطة ترامب
ورأى عبود أن "ويتكوف يحظى بثقة ترامب وهو الذي يدير الملفات الخارجية بدلا من روبيو"، موضحًا أن "ترامب يريد تحقيق إنجاز ما وغير مقتنع بهذا الصراع لذلك يضغط على زيلينسكي الذي أصبح يلين بسبب الضغط السياسي الأمريكي والعسكري الروسي الكبير، إضافة إلى هجرة الشباب في أوكرانيا قبل وصول المدة الزمنية للخدمة العسكرية".

وأشار عبود إلى أن "روسيا هي التي تدير معاهدة الأمن الجماعي التي تضم دول آسيا الوسطى، وللقول للولايات المتحدة إنه لو كان لديها حلفاء لن تستطيع الدخول إلى هذه المناطق وتحويلها إلى محميات أمريكية".
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور طارق عبود، على إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قائلا إن "في كلام ترامب دائما توصيفات إيجابية لكن المراقبين لم يلحظوا توافقا بين كلامه والنتائج السياسية".
وأوضح عبود لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بعد قمة "ألاسكا" والمضمون الذي اتفق عليه الرئيسان، إضافة إلى مبادرة ترامب اليوم أصبح الأوكران وزيلينسكي في وضع سيء"، مؤكدا أن "النتائج العسكرية على الأرض هي التي ستحدد المسار السياسي وخطة ترامب
"، مشيرا إلى أن "العائق أمام التسوية هما الاتحاد الأوروبي
وزيلينسكي الذي لا يريد للأزمة أن تنتهي لاعتبارات شخصية وسياسية".
وقال عبود: "إذا كان هناك ضغطا أمريكيا واضحا وجديا على زيلينسكي فإن هذه الأزمة سيكون لها خاتمة قريبا"، مضيفا: "هناك تقدم روسي واضح ميدانيا وأي مماطلة وامتداد لزمن الحرب، سيراكم المزيد من الخسائر على أوكرانيا
"، مؤكدا أنه "إذا أراد ترامب أن تصل المفاوضات إلى خواتمها الإيجابية، لن يستمع إلى زيلينسكي".
ورأى عبود أن "ويتكوف يحظى بثقة ترامب وهو الذي يدير الملفات الخارجية بدلا من روبيو"، موضحًا أن "ترامب يريد تحقيق إنجاز ما وغير مقتنع بهذا الصراع لذلك يضغط على زيلينسكي الذي أصبح يلين بسبب الضغط السياسي الأمريكي والعسكري الروسي الكبير، إضافة إلى هجرة الشباب في أوكرانيا قبل وصول المدة الزمنية للخدمة العسكرية".
وشدد على أن "روسيا واضحة، مخرجات قمة "ألاسكا" هي الثابت الوحيد في المفاوضات ولديهم مطالب هي: عدم دخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
وحلف شمال الأطلسي، وعدم إقامة قواعد للصواريخ تهدد الأمن القومي الروسي، وتقليص عدد القوات في الجيش الاوكراني
، إضافة الى الاحتفاظ بإقليم الدونباس، أما البنود الأخرى يمكن التفاوض حولها"، معتبرا أن "بوتين رحب بمبادرة ترامب لأنها تحقق الشروط الروسية في هذا الصراع".
وأشار عبود إلى أن "روسيا هي التي تدير معاهدة الأمن الجماعي التي تضم دول آسيا الوسطى، وللقول للولايات المتحدة إنه لو كان لديها حلفاء لن تستطيع الدخول إلى هذه المناطق وتحويلها إلى محميات أمريكية".
وأكد عبود أن "حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإدارة بايدن والدولة العميقة، هم من دفعوا زيلينسكي إلى هذا الصراع ضد روسيا"، لافتا إلى أن "الصدام ليس بين الناتو وترامب
بل مع الدولة العميقة ومن خلفها الناتو".