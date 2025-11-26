باحث في العلاقات الدولية: النتائج العسكرية ستحدد المسار السياسي وخطة ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
حصري
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور طارق عبود، على إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قائلا إن "في كلام ترامب دائما توصيفات إيجابية لكن المراقبين لم يلحظوا توافقا بين كلامه والنتائج السياسية".
وأوضح عبود لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بعد قمة "ألاسكا" والمضمون الذي اتفق عليه الرئيسان، إضافة إلى مبادرة ترامب اليوم أصبح الأوكران وزيلينسكي في وضع سيء"، مؤكدا أن "النتائج العسكرية على الأرض هي التي ستحدد المسار السياسي وخطة ترامب"، مشيرا إلى أن "العائق أمام التسوية هما الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي الذي لا يريد للأزمة أن تنتهي لاعتبارات شخصية وسياسية".
وقال عبود: "إذا كان هناك ضغطا أمريكيا واضحا وجديا على زيلينسكي فإن هذه الأزمة سيكون لها خاتمة قريبا"، مضيفا: "هناك تقدم روسي واضح ميدانيا وأي مماطلة وامتداد لزمن الحرب، سيراكم المزيد من الخسائر على أوكرانيا"، مؤكدا أنه "إذا أراد ترامب أن تصل المفاوضات إلى خواتمها الإيجابية، لن يستمع إلى زيلينسكي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا
05:06 GMT

ورأى عبود أن "ويتكوف يحظى بثقة ترامب وهو الذي يدير الملفات الخارجية بدلا من روبيو"، موضحًا أن "ترامب يريد تحقيق إنجاز ما وغير مقتنع بهذا الصراع لذلك يضغط على زيلينسكي الذي أصبح يلين بسبب الضغط السياسي الأمريكي والعسكري الروسي الكبير، إضافة إلى هجرة الشباب في أوكرانيا قبل وصول المدة الزمنية للخدمة العسكرية".

وشدد على أن "روسيا واضحة، مخرجات قمة "ألاسكا" هي الثابت الوحيد في المفاوضات ولديهم مطالب هي: عدم دخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وعدم إقامة قواعد للصواريخ تهدد الأمن القومي الروسي، وتقليص عدد القوات في الجيش الاوكراني، إضافة الى الاحتفاظ بإقليم الدونباس، أما البنود الأخرى يمكن التفاوض حولها"، معتبرا أن "بوتين رحب بمبادرة ترامب لأنها تحقق الشروط الروسية في هذا الصراع".
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
بوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا
24 نوفمبر, 12:26 GMT

وأشار عبود إلى أن "روسيا هي التي تدير معاهدة الأمن الجماعي التي تضم دول آسيا الوسطى، وللقول للولايات المتحدة إنه لو كان لديها حلفاء لن تستطيع الدخول إلى هذه المناطق وتحويلها إلى محميات أمريكية".

وأكد عبود أن "حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإدارة بايدن والدولة العميقة، هم من دفعوا زيلينسكي إلى هذا الصراع ضد روسيا"، لافتا إلى أن "الصدام ليس بين الناتو وترامب بل مع الدولة العميقة ومن خلفها الناتو".
