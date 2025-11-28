رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة
أكد رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T14:33+0000
2025-11-28T14:33+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
جورجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/16/1043451604_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dec388d9faa506e78baf1f046cc9ed0c.jpg
وتساءل بابواشفيلي: "من برأيكم يجري عمليات تفتيش في مكتب (رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك)؟ وكالة أوكرانية؟ بالطبع لا. هذا ما نسميه نفوذ دولة أجنبية على مؤسسات الدولة، وتسلل أفراد إلى مؤسسات الدولة، وسيطرة دول أخرى من خلال هذه المؤسسات".ونوه رئيس البرلمان الجورجي إلى الأزمة الأوكرانيا ، قائلا: "إنهم، تحت ستار النضال من أجل السيادة، قد تخلوا عن سيادتهم بالكامل".ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".وقام المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بنشر مقتطفات من تسجيلات لمحادثات في شقة (رجل الأعمال ييمور) مينديتش، والتي نوقشت فيها مخططات فساد، ويبلغ إجمالي التسجيلات الصوتية 1000 ساعة.ووجه مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أولى تهمه، بما في ذلك ضد مينديتش بصفته رئيسا لمنظمة إجرامية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق، ووزير الوحدة الوطنية السابق أليكسي تشيرنيشوف، صديق زيلينسكي وعرابه.
جورجيا
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة

تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019
تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019
أكد رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة.
وتساءل بابواشفيلي: "من برأيكم يجري عمليات تفتيش في مكتب (رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك)؟ وكالة أوكرانية؟ بالطبع لا. هذا ما نسميه نفوذ دولة أجنبية على مؤسسات الدولة، وتسلل أفراد إلى مؤسسات الدولة، وسيطرة دول أخرى من خلال هذه المؤسسات".
ونوه رئيس البرلمان الجورجي إلى الأزمة الأوكرانيا ، قائلا: "إنهم، تحت ستار النضال من أجل السيادة، قد تخلوا عن سيادتهم بالكامل".
وقال بابواشفيلي: إن القوى الخارجية في أوكرانيا، بمساعدة المكتب الوطني لمكافحة الفساد، تعتقل وتطلق سراح من تريد من قادة البلاد.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
11:46 GMT
ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".
وقام المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بنشر مقتطفات من تسجيلات لمحادثات في شقة (رجل الأعمال ييمور) مينديتش، والتي نوقشت فيها مخططات فساد، ويبلغ إجمالي التسجيلات الصوتية 1000 ساعة.

وأعلنت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عن إطلاق عملية "ميداس" للكشف عن فساد كبير في قطاع في قطاع الطاقة، وتبين أن تيمور مينديتش، رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، أحد المتورطين في قضايا الفساد.

ووجه مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أولى تهمه، بما في ذلك ضد مينديتش بصفته رئيسا لمنظمة إجرامية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق، ووزير الوحدة الوطنية السابق أليكسي تشيرنيشوف، صديق زيلينسكي وعرابه.
