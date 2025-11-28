https://sarabic.ae/20251128/رئيس-البرلمان-الجورجي-أوكرانيا-فقدت-سيادتها-بشكل-كامل-تحت-ستار-النضال-من-أجل-السيادة-1107593545.html
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة
رئيس البرلمان الجورجي: أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة
أكد رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا فقدت سيادتها بشكل كامل تحت ستار النضال من أجل السيادة.
وتساءل بابواشفيلي: "من برأيكم يجري عمليات تفتيش في مكتب (رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك)؟ وكالة أوكرانية؟ بالطبع لا. هذا ما نسميه نفوذ دولة أجنبية على مؤسسات الدولة، وتسلل أفراد إلى مؤسسات الدولة، وسيطرة دول أخرى من خلال هذه المؤسسات".ونوه رئيس البرلمان الجورجي إلى الأزمة الأوكرانيا ، قائلا: "إنهم، تحت ستار النضال من أجل السيادة، قد تخلوا عن سيادتهم بالكامل".ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".وقام المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بنشر مقتطفات من تسجيلات لمحادثات في شقة (رجل الأعمال ييمور) مينديتش، والتي نوقشت فيها مخططات فساد، ويبلغ إجمالي التسجيلات الصوتية 1000 ساعة.ووجه مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أولى تهمه، بما في ذلك ضد مينديتش بصفته رئيسا لمنظمة إجرامية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق، ووزير الوحدة الوطنية السابق أليكسي تشيرنيشوف، صديق زيلينسكي وعرابه.
وقال بابواشفيلي: إن القوى الخارجية في أوكرانيا، بمساعدة المكتب الوطني لمكافحة الفساد، تعتقل وتطلق سراح من تريد من قادة البلاد.
ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
وقال بيسكوف
في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".
وقام المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بنشر مقتطفات من تسجيلات لمحادثات في شقة (رجل الأعمال ييمور) مينديتش، والتي نوقشت فيها مخططات فساد
، ويبلغ إجمالي التسجيلات الصوتية 1000 ساعة.
وأعلنت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عن إطلاق عملية "ميداس" للكشف عن فساد كبير في قطاع في قطاع الطاقة، وتبين أن تيمور مينديتش، رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، أحد المتورطين في قضايا الفساد.
ووجه مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أولى تهمه، بما في ذلك ضد مينديتش بصفته رئيسا لمنظمة إجرامية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق
، ووزير الوحدة الوطنية السابق أليكسي تشيرنيشوف، صديق زيلينسكي وعرابه.