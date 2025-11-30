https://sarabic.ae/20251130/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-للفلسطينيين-وإيرباص-تعطل-حركة-الطيران-العالمية-1107646117.html
السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية
السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية
بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخطاب إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيه أن مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى...
السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية
السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية
وشدد السيسي في خطابه على أن "العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان"، مؤكدا أن "هذا الشعب البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة والعزة". وأشار السيسي إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني "لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف".وفي ختام رسالته، وجه السيسى تحية إلى الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.أكد الكاتب والمحلل السياسي، جمال رائف، أن "حديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية"، موضحا أن "القاهرة لم ولن تغيّر نهجها، بل تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدبلوماسية في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة".وأشار رائف إلى أن "إعادة الإعمار تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق سلام واستقرار مستدامين"، لافتا إلى أن "مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة المصرية العاملة داخل قطاع غزة". نهجها، بل تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدبلوماسية في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة".وأشار رائف إلى أن "إعادة الإعمار تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق سلام واستقرار مستدامين"، لافتا إلى أن "مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة المصرية العاملة داخل قطاع غزة".أوربان يدعو أوروبا إلى نبذ الأوهام والبدء بمفاوضات روسية أوروبيةصرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت يصب في مصلحة روسيا في الصراع الأوكراني، ولذلك ينبغي على كييف التخلي عن أوهامها.وقال أوربان خلال مقابلة: "حان الوقت للتخلي عن الأوهام ومواجهة الحقيقة. تتجلى هذه الحقيقة في خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة".وتابع بأن: " الوقت في صالح روسيا، وليس أوكرانيا، مما يعني أنه كلما تأخر السلام، ستخسر أوكرانيا المزيد من السكان والأراضي. ولا يمكن تجنب ذلك إلا بإرسال الناتو قوات برية إلى الجبهة، مما سيؤدي مباشرة إلى حرب أوروبية كبرى قادمة".وأكمل: "ستعاد روسيا في الاقتصاد العالمي وفقا للمبادئ الأمريكية، حيث سيتم رفع العقوبات تدريجيا، وستستخدم الأصول المجمدة لإنشاء صناديق استثمار أمريكية روسية، وستستأنف الأعمال التجارية".قال المحلل السياسي، د. أسامة سماق، إن "تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأخيرة تعكس قراءة واقعية ودقيقة لمجريات النزاع الأوكراني، إذ تتقدم القوات الروسية يوميا في مناطق دونيتسك وزاباروجيه وخاركوف، ما يجعل الوقت الحالي في صالح موسكو ويزيد مكاسبها كلما تعثرت القيادة الأوكرانية".وأوضح سماق أن "موسكو ما زالت تعلن استعدادها للحوار، ولم تغلق أبواب الكرملين أمام أي زعيم أوروبي"، مشيرا إلى أن "روسيا جاهزة للتفاوض حول جميع القضايا العالقة بما فيها العقوبات وتجميد الأصول الروسية".الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى تحرك دوليأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق.وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء التصعيد، ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة، في وقت شهدت فيه المحافظات فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، تأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الموقف يعكس التوجه الاستراتيجي الثابت للسياسة الخارجية الإماراتية القائمة على دعم الأمن والاستقرار ورفض أي محاولات لزعزعة المنطقة".وأضاف عزوز أن "تعامل الإمارات مع الإدارة الجديدة في سوريا كان حريصا على أن تكون البلاد مستقرة وقادرة على تحقيق نهضة في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات مرفوضة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية".وأشار إلى أن "أبناء الشعب السوري موحدون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير معادلات الاشتباك تحت ذريعة حماية الأمن القومي الإسرائيلي".وشدد على أن "السلام لا يمكن أن يتحقق دون احترام القانون الدولي، وهو ما تتجاهله إسرائيل مرارا وتكرارا، الأمر الذي يعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة".ترامب يدعو لاعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقادعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه مغلق تماما.وقال ترامب، في منشور عبر موقع "تروث سوشيال"، إنه "على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى، الأسبوع الماضي، مكالمة هاتفية مع زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.ويأتي تقرير المكالمة بين ترامب ومادورو بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي أن جهود وقف تهريب المخدرات براً باتت وشيكة، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع كراكاس.قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د. أحمد العناني، إن "التصعيد الأخير من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه فنزويلا يمثل تدخلا مباشرا في سيادتها ويتنافى مع قواعد القانون الدولي".وأضاف العناني أن "هذا النهج ليس جديدا، فقد شهد عام 2017 تشكيل تحالف دولي يضم نحو خمسين دولة بقيادة ترامب لدعم المعارضة الفنزويلية، في مقابل اصطفاف دول مثل إيران وروسيا وتركيا إلى جانب الإدارة الحالية في كاراكاس".وأشار إلى أن "العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ذلك العام شكّلت حصارا اقتصاديا خانقا، وكان الهدف الأساسي منها إحداث تغيير سياسي داخلي في فنزويلا".وأكد أن "هذه السياسات التصعيدية لم تحقق الاستقرار، بل عمّقت الأزمة الفنزويلية"، مشددا على أن "الحل يكمن في احترام السيادة الوطنية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية بدلا من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية".أزمة "إيرباص" تربك حركة الطيران في العالمألغت شركات الطيران حول العالم مئات الرحلات الجوية، وسارعت إلى تعديل جداولها التشغيلية، بعدما تسبب خلل برمجي واسع في شركة "إيرباص" (Airbus SE) في تهديد موسم السفر الحيوي خلال العطلات.وأعلنت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 6500 طائرة قد تتأثر بالإصلاح الإلزامي. فيما شدد توجيه صادر عن هيئة سلامة الطيران الأوروبية على ضرورة تنفيذ تحديث البرمجيات قبل الرحلات المنتظمة المقبلة للطائرات المتضررة.وسارعت شركات الطيران إلى تنفيذ تحديثات البرمجيات للطائرات المتضررة من طراز "إيرباص A320"، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل خطط آلاف المسافرين، في استدعاء عالمي نادر للطائرة الأكثر مبيعاً لدى الشركة.صدر التحديث البرمجي العاجل عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، عقب حادث حديث لطائرة تابعة لشركة "جيت بلو إيروايز" (JetBlue Airways) كشف أن "الإشعاع الشمسي الحاد" يمكن أن يفسد البيانات التي تضمن عمل أنظمة التحكم في الطيران.قال الخبير الاقتصادي، د.رشيد ساري، إن "الأزمة التي تواجهها شركة إيرباص تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من 55 عاما، بعدما اضطرت إلى استدعاء آلاف الطائرات من طراز "إيه 320" بسبب خلل تقني في أنظمة القيادة الرقمية".وأوضح ساري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأزمة تأتي في وقت كانت فيه "إيرباص" في منافسة شرسة مع شركة "بوينغ"، خصوصا بين هذا الطراز و737"، مشيرا إلى أن "الخسائر الحالية يصعب تقديرها بدقة، إذ تتراوح التقديرات بين ملايين ومليارات اليورو".ولفت إلى أن "الأزمة الحالية تكشف عن ضعف في إدارة التواصل داخل إيرباص، مؤكدا أن الشركة مطالبة باستعادة ثقة شركائها عبر سرعة المعالجة والشفافية، لأن قطاع الطيران الدولي يعتمد بشكل كبير على أسطولها، الذي يشكّل ما بين 50 إلى 60% من حركة الطيران العالمية".
السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخطاب إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيه أن مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة.
وشدد السيسي في خطابه
على أن "العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان"، مؤكدا أن "هذا الشعب البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة والعزة".
وأشار السيسي إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني "لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف".
وفي ختام رسالته، وجه السيسى تحية إلى الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أكد الكاتب والمحلل السياسي، جمال رائف، أن "حديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية"، موضحا أن "القاهرة لم ولن تغيّر نهجها، بل تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدبلوماسية في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة".
وأوضح رائف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصر تتحرك عبر مسارات متعددة، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إضافة إلى دعم المسار الإنساني وحلحلة الأوضاع في الضفة الغربية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة هناك، وذلك من خلال مؤازرة السلطة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات".
وأشار رائف إلى أن "إعادة الإعمار تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق سلام واستقرار مستدامين"، لافتا إلى أن "مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة المصرية العاملة داخل قطاع غزة".
أوربان يدعو أوروبا إلى نبذ الأوهام والبدء بمفاوضات روسية أوروبية
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت يصب في مصلحة روسيا في الصراع الأوكراني، ولذلك ينبغي على كييف التخلي عن أوهامها.
وقال أوربان خلال مقابلة: "حان الوقت للتخلي عن الأوهام ومواجهة الحقيقة
. تتجلى هذه الحقيقة في خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة".
وتابع بأن: " الوقت في صالح روسيا، وليس أوكرانيا، مما يعني أنه كلما تأخر السلام، ستخسر أوكرانيا المزيد من السكان والأراضي. ولا يمكن تجنب ذلك إلا بإرسال الناتو قوات برية إلى الجبهة، مما سيؤدي مباشرة إلى حرب أوروبية كبرى قادمة".
وأكمل: "ستعاد روسيا في الاقتصاد العالمي وفقا للمبادئ الأمريكية، حيث سيتم رفع العقوبات تدريجيا، وستستخدم الأصول المجمدة لإنشاء صناديق استثمار أمريكية روسية، وستستأنف الأعمال التجارية".
قال المحلل السياسي، د. أسامة سماق، إن "تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأخيرة تعكس قراءة واقعية ودقيقة لمجريات النزاع الأوكراني، إذ تتقدم القوات الروسية يوميا في مناطق دونيتسك وزاباروجيه وخاركوف، ما يجعل الوقت الحالي في صالح موسكو ويزيد مكاسبها كلما تعثرت القيادة الأوكرانية".
وأوضح سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوربان يسعى من خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو إلى الدفع نحو حل سياسي، مستفيدا من الجهود المبذولة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيجاد تسوية وسط تنهي هذا النزاع الذي أنهكت جميع الأطراف وأثقل أوروبا اقتصاديا".
وأوضح سماق أن "موسكو ما زالت تعلن استعدادها للحوار، ولم تغلق أبواب الكرملين أمام أي زعيم أوروبي"، مشيرا إلى أن "روسيا جاهزة للتفاوض حول جميع القضايا العالقة بما فيها العقوبات وتجميد الأصول الروسية".
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى تحرك دولي
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا
وتهديد أمنها واستقرارها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء التصعيد، ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين
بريف القنيطرة، في وقت شهدت فيه المحافظات فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"
، تأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.
قال أستاذ العلاقات الدولية د. عبد القادر عزوز، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بشكل واضح إلى دعم الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الموقف يعكس التوجه الاستراتيجي الثابت للسياسة الخارجية الإماراتية القائمة على دعم الأمن والاستقرار ورفض أي محاولات لزعزعة المنطقة".
وأضاف عزوز أن "تعامل الإمارات مع الإدارة الجديدة في سوريا كان حريصا على أن تكون البلاد مستقرة وقادرة على تحقيق نهضة في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات مرفوضة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية".
وأشار إلى أن "أبناء الشعب السوري موحدون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير معادلات الاشتباك تحت ذريعة حماية الأمن القومي الإسرائيلي".
وشدد على أن "السلام لا يمكن أن يتحقق دون احترام القانون الدولي، وهو ما تتجاهله إسرائيل مرارا وتكرارا، الأمر الذي يعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ترامب يدعو لاعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه مغلق تماما
.
وقال ترامب، في منشور عبر موقع "تروث سوشيال"، إنه "على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى، الأسبوع الماضي، مكالمة هاتفية مع زعيم فنزويلا
نيكولاس مادورو.
ويأتي تقرير المكالمة بين ترامب ومادورو بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي أن جهود وقف تهريب المخدرات
براً باتت وشيكة، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع كراكاس.
قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د. أحمد العناني، إن "التصعيد الأخير من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه فنزويلا يمثل تدخلا مباشرا في سيادتها ويتنافى مع قواعد القانون الدولي".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاتهامات التي يوجهها ترامب إلى فنزويلا بشأن تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كان يمكن معالجتها عبر التفاهمات الدبلوماسية مع الإدارة الفنزويلية، إلا أن الواضح أن الهدف من هذا التصعيد هو السعي لتغيير النظام والإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو".
وأضاف العناني أن "هذا النهج ليس جديدا، فقد شهد عام 2017 تشكيل تحالف دولي يضم نحو خمسين دولة بقيادة ترامب لدعم المعارضة الفنزويلية، في مقابل اصطفاف دول مثل إيران وروسيا وتركيا إلى جانب الإدارة الحالية في كاراكاس".
وأشار إلى أن "العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ذلك العام شكّلت حصارا اقتصاديا خانقا، وكان الهدف الأساسي منها إحداث تغيير سياسي داخلي في فنزويلا".
وأكد أن "هذه السياسات التصعيدية لم تحقق الاستقرار، بل عمّقت الأزمة الفنزويلية"، مشددا على أن "الحل يكمن في احترام السيادة الوطنية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية بدلا من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية".
أزمة "إيرباص" تربك حركة الطيران في العالم
ألغت شركات الطيران حول العالم مئات الرحلات الجوية، وسارعت إلى تعديل جداولها التشغيلية، بعدما تسبب خلل برمجي واسع في شركة "إيرباص"
(Airbus SE) في تهديد موسم السفر الحيوي خلال العطلات.
وأعلنت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 6500 طائرة قد تتأثر بالإصلاح الإلزامي. فيما شدد توجيه صادر عن هيئة سلامة الطيران الأوروبية على ضرورة تنفيذ تحديث البرمجيات قبل الرحلات المنتظمة المقبلة للطائرات المتضررة.
وسارعت شركات الطيران إلى تنفيذ تحديثات البرمجيات للطائرات المتضررة من طراز "إيرباص A320"، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل خطط آلاف المسافرين، في استدعاء عالمي نادر للطائرة الأكثر مبيعاً لدى الشركة.
صدر التحديث البرمجي العاجل عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، عقب حادث حديث لطائرة تابعة لشركة "جيت بلو إيروايز" (JetBlue Airways) كشف أن "الإشعاع الشمسي الحاد" يمكن أن يفسد البيانات التي تضمن عمل أنظمة التحكم في الطيران.
قال الخبير الاقتصادي، د.رشيد ساري، إن "الأزمة التي تواجهها شركة إيرباص تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من 55 عاما، بعدما اضطرت إلى استدعاء آلاف الطائرات من طراز "إيه 320" بسبب خلل تقني في أنظمة القيادة الرقمية".
وأوضح ساري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأزمة تأتي في وقت كانت فيه "إيرباص" في منافسة شرسة مع شركة "بوينغ"، خصوصا بين هذا الطراز و737"، مشيرا إلى أن "الخسائر الحالية يصعب تقديرها بدقة، إذ تتراوح التقديرات بين ملايين ومليارات اليورو".
وأضاف أن "تكلفة تحديث المنظومات الرقمية وحدها بلغت نحو 110 ملايين دولار، غير أن التأثير الأوسع يشمل إلغاء مئات الرحلات حول العالم، ما يضاعف حجم الخسائر".
ولفت إلى أن "الأزمة الحالية تكشف عن ضعف في إدارة التواصل داخل إيرباص، مؤكدا أن الشركة مطالبة باستعادة ثقة شركائها عبر سرعة المعالجة والشفافية، لأن قطاع الطيران الدولي يعتمد بشكل كبير على أسطولها، الذي يشكّل ما بين 50 إلى 60% من حركة الطيران العالمية".