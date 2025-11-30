https://sarabic.ae/20251130/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-للفلسطينيين-وإيرباص-تعطل-حركة-الطيران-العالمية-1107646117.html

السيسي يؤكد دعم مصر للفلسطينيين.. و"إيرباص" تعطل حركة الطيران العالمية

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخطاب إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيه أن مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وشدد السيسي في خطابه على أن "العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان"، مؤكدا أن "هذا الشعب البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة والعزة". وأشار السيسي إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني "لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف".وفي ختام رسالته، وجه السيسى تحية إلى الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.أكد الكاتب والمحلل السياسي، جمال رائف، أن "حديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية"، موضحا أن "القاهرة لم ولن تغيّر نهجها، بل تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدبلوماسية في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة".وأشار رائف إلى أن "إعادة الإعمار تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق سلام واستقرار مستدامين"، لافتا إلى أن "مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة المصرية العاملة داخل قطاع غزة".أوربان يدعو أوروبا إلى نبذ الأوهام والبدء بمفاوضات روسية أوروبيةصرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت يصب في مصلحة روسيا في الصراع الأوكراني، ولذلك ينبغي على كييف التخلي عن أوهامها.وقال أوربان خلال مقابلة: "حان الوقت للتخلي عن الأوهام ومواجهة الحقيقة. تتجلى هذه الحقيقة في خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة".وتابع بأن: " الوقت في صالح روسيا، وليس أوكرانيا، مما يعني أنه كلما تأخر السلام، ستخسر أوكرانيا المزيد من السكان والأراضي. ولا يمكن تجنب ذلك إلا بإرسال الناتو قوات برية إلى الجبهة، مما سيؤدي مباشرة إلى حرب أوروبية كبرى قادمة".وأكمل: "ستعاد روسيا في الاقتصاد العالمي وفقا للمبادئ الأمريكية، حيث سيتم رفع العقوبات تدريجيا، وستستخدم الأصول المجمدة لإنشاء صناديق استثمار أمريكية روسية، وستستأنف الأعمال التجارية".قال المحلل السياسي، د. أسامة سماق، إن "تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأخيرة تعكس قراءة واقعية ودقيقة لمجريات النزاع الأوكراني، إذ تتقدم القوات الروسية يوميا في مناطق دونيتسك وزاباروجيه وخاركوف، ما يجعل الوقت الحالي في صالح موسكو ويزيد مكاسبها كلما تعثرت القيادة الأوكرانية".وأوضح سماق أن "موسكو ما زالت تعلن استعدادها للحوار، ولم تغلق أبواب الكرملين أمام أي زعيم أوروبي"، مشيرا إلى أن "روسيا جاهزة للتفاوض حول جميع القضايا العالقة بما فيها العقوبات وتجميد الأصول الروسية".الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى تحرك دوليأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق.وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء التصعيد، ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة، في وقت شهدت فيه المحافظات فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، تأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الموقف يعكس التوجه الاستراتيجي الثابت للسياسة الخارجية الإماراتية القائمة على دعم الأمن والاستقرار ورفض أي محاولات لزعزعة المنطقة".وأضاف عزوز أن "تعامل الإمارات مع الإدارة الجديدة في سوريا كان حريصا على أن تكون البلاد مستقرة وقادرة على تحقيق نهضة في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات مرفوضة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية".وأشار إلى أن "أبناء الشعب السوري موحدون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير معادلات الاشتباك تحت ذريعة حماية الأمن القومي الإسرائيلي".وشدد على أن "السلام لا يمكن أن يتحقق دون احترام القانون الدولي، وهو ما تتجاهله إسرائيل مرارا وتكرارا، الأمر الذي يعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة".ترامب يدعو لاعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقادعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه مغلق تماما.وقال ترامب، في منشور عبر موقع "تروث سوشيال"، إنه "على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى، الأسبوع الماضي، مكالمة هاتفية مع زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.ويأتي تقرير المكالمة بين ترامب ومادورو بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي أن جهود وقف تهريب المخدرات براً باتت وشيكة، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع كراكاس.قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د. أحمد العناني، إن "التصعيد الأخير من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه فنزويلا يمثل تدخلا مباشرا في سيادتها ويتنافى مع قواعد القانون الدولي".وأضاف العناني أن "هذا النهج ليس جديدا، فقد شهد عام 2017 تشكيل تحالف دولي يضم نحو خمسين دولة بقيادة ترامب لدعم المعارضة الفنزويلية، في مقابل اصطفاف دول مثل إيران وروسيا وتركيا إلى جانب الإدارة الحالية في كاراكاس".وأشار إلى أن "العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ذلك العام شكّلت حصارا اقتصاديا خانقا، وكان الهدف الأساسي منها إحداث تغيير سياسي داخلي في فنزويلا".وأكد أن "هذه السياسات التصعيدية لم تحقق الاستقرار، بل عمّقت الأزمة الفنزويلية"، مشددا على أن "الحل يكمن في احترام السيادة الوطنية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية بدلا من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية".أزمة "إيرباص" تربك حركة الطيران في العالمألغت شركات الطيران حول العالم مئات الرحلات الجوية، وسارعت إلى تعديل جداولها التشغيلية، بعدما تسبب خلل برمجي واسع في شركة "إيرباص" (Airbus SE) في تهديد موسم السفر الحيوي خلال العطلات.وأعلنت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 6500 طائرة قد تتأثر بالإصلاح الإلزامي. فيما شدد توجيه صادر عن هيئة سلامة الطيران الأوروبية على ضرورة تنفيذ تحديث البرمجيات قبل الرحلات المنتظمة المقبلة للطائرات المتضررة.وسارعت شركات الطيران إلى تنفيذ تحديثات البرمجيات للطائرات المتضررة من طراز "إيرباص A320"، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل خطط آلاف المسافرين، في استدعاء عالمي نادر للطائرة الأكثر مبيعاً لدى الشركة.صدر التحديث البرمجي العاجل عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، عقب حادث حديث لطائرة تابعة لشركة "جيت بلو إيروايز" (JetBlue Airways) كشف أن "الإشعاع الشمسي الحاد" يمكن أن يفسد البيانات التي تضمن عمل أنظمة التحكم في الطيران.قال الخبير الاقتصادي، د.رشيد ساري، إن "الأزمة التي تواجهها شركة إيرباص تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من 55 عاما، بعدما اضطرت إلى استدعاء آلاف الطائرات من طراز "إيه 320" بسبب خلل تقني في أنظمة القيادة الرقمية".وأوضح ساري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأزمة تأتي في وقت كانت فيه "إيرباص" في منافسة شرسة مع شركة "بوينغ"، خصوصا بين هذا الطراز و737"، مشيرا إلى أن "الخسائر الحالية يصعب تقديرها بدقة، إذ تتراوح التقديرات بين ملايين ومليارات اليورو".ولفت إلى أن "الأزمة الحالية تكشف عن ضعف في إدارة التواصل داخل إيرباص، مؤكدا أن الشركة مطالبة باستعادة ثقة شركائها عبر سرعة المعالجة والشفافية، لأن قطاع الطيران الدولي يعتمد بشكل كبير على أسطولها، الذي يشكّل ما بين 50 إلى 60% من حركة الطيران العالمية".

