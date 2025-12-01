https://sarabic.ae/20251201/بوتين-رغم-حرب-العقوبات-ينبغي-توسيع-العلاقات-العسكرية-والتقنية-مع-الدول-الأجنبية-1107661521.html
بوتين: رغم حرب العقوبات ينبغي توسيع العلاقات العسكرية والتقنية مع الدول الأجنبية
بوتين: رغم حرب العقوبات ينبغي توسيع العلاقات العسكرية والتقنية مع الدول الأجنبية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، موظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري - التقني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، مشيرا إلى أنه رغم...
وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "أهنئكم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، من المهم مواصلة تحسين أنشطتكم باستمرار في جميع المجالات. على الرغم من الوضع الجيوسياسي الصعب وحرب العقوبات المفروضة علينا، يجب علينا توسيع علاقاتنا العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية، والوفاء التام بالتزاماتنا التصديرية، وترسيخ سمعة روسيا كشريك تجاري موثوق، وهذا أمر أساسي للحفاظ على مكانتنا بين رواد سوق الأسلحة العالمي".واعتبرت القمة المناورات المشتركة التي أجرتها قوات المنظمة ناجحة، مع الاتفاق على مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية القتالية.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، موظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري - التقني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، مشيرا إلى أنه رغم حرب العقوبات المفروضة على روسيا، لا بد من توسيع العلاقات العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية.
وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين
: "أهنئكم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، من المهم مواصلة تحسين أنشطتكم باستمرار في جميع المجالات. على الرغم من الوضع الجيوسياسي الصعب وحرب العقوبات المفروضة علينا، يجب علينا توسيع علاقاتنا العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية، والوفاء التام بالتزاماتنا التصديرية، وترسيخ سمعة روسيا
كشريك تجاري موثوق، وهذا أمر أساسي للحفاظ على مكانتنا بين رواد سوق الأسلحة
العالمي".
وأقر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في وقت سابق، خلال قمة بيشكيك، خطة لتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء حتى عام 2030، كما استعرض الرئيس فلاديمير بوتين أولويات رئاسة روسيا للمنظمة المقررة العام المقبل.
واعتبرت القمة المناورات المشتركة التي أجرتها قوات المنظمة ناجحة، مع الاتفاق على مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية القتالية.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا
وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب.