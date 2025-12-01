بوتين: رغم حرب العقوبات ينبغي توسيع العلاقات العسكرية والتقنية مع الدول الأجنبية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "أهنئكم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، من المهم مواصلة تحسين أنشطتكم باستمرار في جميع المجالات. على الرغم من الوضع الجيوسياسي الصعب وحرب العقوبات المفروضة علينا، يجب علينا توسيع علاقاتنا العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية، والوفاء التام بالتزاماتنا التصديرية، وترسيخ سمعة روسيا كشريك تجاري موثوق، وهذا أمر أساسي للحفاظ على مكانتنا بين رواد سوق الأسلحة العالمي".واعتبرت القمة المناورات المشتركة التي أجرتها قوات المنظمة ناجحة، مع الاتفاق على مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية القتالية.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب.معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصرأوربان: على نظام كييف التخلي عن أوهامه لأن الوقت يلعب لصالح روسيا
بوتين: رغم حرب العقوبات ينبغي توسيع العلاقات العسكرية والتقنية مع الدول الأجنبية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، موظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري - التقني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، مشيرا إلى أنه رغم حرب العقوبات المفروضة على روسيا، لا بد من توسيع العلاقات العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية.
وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "أهنئكم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، من المهم مواصلة تحسين أنشطتكم باستمرار في جميع المجالات. على الرغم من الوضع الجيوسياسي الصعب وحرب العقوبات المفروضة علينا، يجب علينا توسيع علاقاتنا العسكرية التقنية مع الدول الأجنبية، والوفاء التام بالتزاماتنا التصديرية، وترسيخ سمعة روسيا كشريك تجاري موثوق، وهذا أمر أساسي للحفاظ على مكانتنا بين رواد سوق الأسلحة العالمي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
رئيس وزراء المجر يصف محادثاته مع بوتين بالناجحة
29 نوفمبر, 01:26 GMT

وأقر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في وقت سابق، خلال قمة بيشكيك، خطة لتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء حتى عام 2030، كما استعرض الرئيس فلاديمير بوتين أولويات رئاسة روسيا للمنظمة المقررة العام المقبل.

واعتبرت القمة المناورات المشتركة التي أجرتها قوات المنظمة ناجحة، مع الاتفاق على مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية القتالية.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب.
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
أوربان: على نظام كييف التخلي عن أوهامه لأن الوقت يلعب لصالح روسيا
