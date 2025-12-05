تحذيرات من توغل إسرائيلي كبير في سوريا...هل تأخذ المقاومة الشعبية زمام المواجهة

عربي
سبوتنيك عربي
2025-12-05
2025-12-05T14:34+0000
حذر خبراء من تصعيد إسرائيلي تجاه سوريا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفض دمشق مطالب نتياهو الخاصة بفرض منطقة عازلة من دمشق إلى "الجولان المحتل".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا "ممكن"، وأن مطالب إسرائيل تتعلق بتوافق سوريا على منطقة منزوعة السلاح في المسافة من دمشق إلى المنطقة العازلة المتاخمة لمرتفعات الجولان.
جاءت تصريحات نتنياهو بعد أيام فقط من توغل عسكري إسرائيلي في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل 13 شخصا، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة المرحلة الانتقالية في دمشق بالخيار الدبلوماسي في مواجهة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.
وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
ممثلو وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا
09:36 GMT
يقول أحمد المسالمة المحلل السياسي السوري، إن مطالب نتنياهو بمنطقة عازلة تهدف للضغط على الدولة السورية، حيث كان يسعى لفرض منطقة عازلة في الجنوب السوري بشكل كامل، وليس فقط من دمشق لجبل الشيخ، بل تشمل ريف القنيطرة ودرعا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن نتنياهو يريد الضغط على سوريا لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة له حال العودة للمفاوضات.

ولفت إلى أن الموقف السوري يؤكد ضرورة انسحاب الجانب الإسرائيلي من الأراضي كافة التي دخلها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول، وأن يعود لخط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وشدد على أن سوريا ترفض بشكل حازم مسألة فرض منطقة عازلة في الجنوب السوري، ولن ترضخ للضغوط الإسرائيية.
ويرى أن الرفض السوري للشروط الإسرائيلية قد يدفع الأخيرة للتوغل أكثر في بعض الأراضي السورية والسيطرة على مناطق جديدة بهدف الضغط على الحكومة السورية أكثر.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الجولان أرض عربية سورية.. ولدينا الحق الكامل في استعادتها
2 ديسمبر, 21:59 GMT
وأشار إلى أن سوريا تتشاور مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب وعدم التصعيد، خاصة أنها لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل في الوقت الراهن، التي تستغل الوضع الراهن وتضغط من أجل الوصول إلى تطبيع كامل مع دمشق.

في الإطار، قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني، إنه منذ بدء المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة السورية، يعمل نتنياهو على تنفيذ خطته لكنه لن ينجح في ذلك.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحكومة السورية للآن تمارس الصبر الاستراتيجي على الأرض، وتتواصل مع الدول الصديقة والشقيقة، إضافة لعمل دبلوماسي نشط في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.
ولفت إلى أن الرد السوري قادم رغم ما هي عليه الأوضاع الآن، خاصة أن السيادة لا تتجزأ، مع الأخذ بالاعتبار أن الدولة السورية تسعى للعودة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، لكن التعنت الاسرائيلي مستمر.
ويرى أن رفض الحكومة للمطالب الإسرائيلية بمنطقة منزوعة السلاح، يجب أن يتزامن مع تحصينها بشعبها وأشقائها العرب، وهو ما تعمل عليه حاليا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
عراقجي: لا نستعجل استئناف العلاقات مع سوريا
2 ديسمبر, 09:37 GMT
وأشار إلى أن سوريا لن تكون بمفردها في مسارات التفاوض القادمة، إذ تدعمها الدول الصديقة والعربية في موقفها وفي المؤسسات الدولية، كما أن عملية "بيت جن" لن تكون مجرد حادثة عابرة بل ستظل حاضرة في مسار التفاوض وفي الخطاب مع المؤسسات الدولية.
وشدد على أن ما قامت به إسرائيل في "بيت جن" أيقظ دافع المقاومة الشعبية في جميع المدن والبلدات، وأن أي عمليات توغل جديدة تسعى لها إسرائيل ستواجه بمقاومة كبيرة تمنع دخولهم للأراضي السورية، ويمكن أن تتشكل المقاوبة بصورة منظمة وشبه رسمية على كامل الخريطة السورية لمواجهة إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات عدة في ريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن قوة مؤلفة من 6 آليات عسكرية إسرائيلية دخلت بلدة صيدا الحانوت، بينما توغلت قوة أخرى مكوّنة من 4 سيارات وآلية ثقيلة من نوع "تركس" باتجاه بلدتي بئر عجم وبريقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 00:18 GMT
وأوضحت الوكالة أن القوة العسكرية الإسرائيلية نفّذت أعمال حفريات واسعة في المنطقة الواقعة شمال سد بريقة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 4 مواطنين اعتقلتهم قبل نحو 3 أشهر.
وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
