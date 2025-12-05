https://sarabic.ae/20251205/تحذيرات-من-توغل-إسرائيلي-كبير-في-سورياهل-تأخذ-المقاومة-الشعبية-زمام-المواجهة-1107856708.html

تحذيرات من توغل إسرائيلي كبير في سوريا...هل تأخذ المقاومة الشعبية زمام المواجهة

حذر خبراء من تصعيد إسرائيلي تجاه سوريا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفض دمشق مطالب نتياهو الخاصة بفرض منطقة عازلة من دمشق إلى "الجولان المحتل". 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا "ممكن"، وأن مطالب إسرائيل تتعلق بتوافق سوريا على منطقة منزوعة السلاح في المسافة من دمشق إلى المنطقة العازلة المتاخمة لمرتفعات الجولان.جاءت تصريحات نتنياهو بعد أيام فقط من توغل عسكري إسرائيلي في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل 13 شخصا، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة المرحلة الانتقالية في دمشق بالخيار الدبلوماسي في مواجهة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.يقول أحمد المسالمة المحلل السياسي السوري، إن مطالب نتنياهو بمنطقة عازلة تهدف للضغط على الدولة السورية، حيث كان يسعى لفرض منطقة عازلة في الجنوب السوري بشكل كامل، وليس فقط من دمشق لجبل الشيخ، بل تشمل ريف القنيطرة ودرعا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن نتنياهو يريد الضغط على سوريا لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة له حال العودة للمفاوضات.وشدد على أن سوريا ترفض بشكل حازم مسألة فرض منطقة عازلة في الجنوب السوري، ولن ترضخ للضغوط الإسرائيية.ويرى أن الرفض السوري للشروط الإسرائيلية قد يدفع الأخيرة للتوغل أكثر في بعض الأراضي السورية والسيطرة على مناطق جديدة بهدف الضغط على الحكومة السورية أكثر.وأشار إلى أن سوريا تتشاور مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب وعدم التصعيد، خاصة أنها لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل في الوقت الراهن، التي تستغل الوضع الراهن وتضغط من أجل الوصول إلى تطبيع كامل مع دمشق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحكومة السورية للآن تمارس الصبر الاستراتيجي على الأرض، وتتواصل مع الدول الصديقة والشقيقة، إضافة لعمل دبلوماسي نشط في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.ولفت إلى أن الرد السوري قادم رغم ما هي عليه الأوضاع الآن، خاصة أن السيادة لا تتجزأ، مع الأخذ بالاعتبار أن الدولة السورية تسعى للعودة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، لكن التعنت الاسرائيلي مستمر.ويرى أن رفض الحكومة للمطالب الإسرائيلية بمنطقة منزوعة السلاح، يجب أن يتزامن مع تحصينها بشعبها وأشقائها العرب، وهو ما تعمل عليه حاليا.وأشار إلى أن سوريا لن تكون بمفردها في مسارات التفاوض القادمة، إذ تدعمها الدول الصديقة والعربية في موقفها وفي المؤسسات الدولية، كما أن عملية "بيت جن" لن تكون مجرد حادثة عابرة بل ستظل حاضرة في مسار التفاوض وفي الخطاب مع المؤسسات الدولية.وشدد على أن ما قامت به إسرائيل في "بيت جن" أيقظ دافع المقاومة الشعبية في جميع المدن والبلدات، وأن أي عمليات توغل جديدة تسعى لها إسرائيل ستواجه بمقاومة كبيرة تمنع دخولهم للأراضي السورية، ويمكن أن تتشكل المقاوبة بصورة منظمة وشبه رسمية على كامل الخريطة السورية لمواجهة إسرائيل.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن قوة مؤلفة من 6 آليات عسكرية إسرائيلية دخلت بلدة صيدا الحانوت، بينما توغلت قوة أخرى مكوّنة من 4 سيارات وآلية ثقيلة من نوع "تركس" باتجاه بلدتي بئر عجم وبريقة.وأوضحت الوكالة أن القوة العسكرية الإسرائيلية نفّذت أعمال حفريات واسعة في المنطقة الواقعة شمال سد بريقة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 4 مواطنين اعتقلتهم قبل نحو 3 أشهر.وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

