عربي
عام من الجمود... ما العوامل الحاكمة للعلاقات بين القاهرة ودمشق
عام من الجمود... ما العوامل الحاكمة للعلاقات بين القاهرة ودمشق
منذ وصول الإدارة الحالية في دمشق للسلطة قبل عام، ظلت القاهرة تراقب الأوضاع هناك، داعية لضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، دون انفتاح على السلطة الانتقالية في دمشق.في يناير/كانون الثاني 2025، أكدت مصر ضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية وذلك بعد تولي الإدارة السورية الانتقالية الجديدة.وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان خلال لقاء بينهما في العاصمة السعودية الرياض على هامش مشاركتهما في اجتماع الرياض حول سوريا حينها، على ضرورة الحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.رغم مشاركة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة في مارس 2025، واللقاءات والاتصالات التي جمعت بين وزيري الخارجية في البلدين، لم تشهد العلاقات بين العاصمتين تطورات ملحوظة، خاصة مع عدم استجابة دمشق للمطالب الأمنية المصرية، والتي ترتبط بعناصر إرهابية تقيم في سوريا مطلوبة وفقا لأحكام قضائية.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أثار الشرع موجة غضب في الشارع المصري تجاه سوريا، خلال جلسة ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث قال إن "سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع تركيا والسعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول ناجحة، مع الاحترام لباقي الدول، دول مثل مصر والعراق لديها نجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العالم"، الأمر الذي اثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استنكر إعلاميون تصريحات الشرع واعتبروها إساءة للقاهرة.عملية سياسية شاملةفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على "ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان، واحترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد"، داعيا إلى "تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري"، الأمر الذي يعد إشارة إلى موقف القاهرة من ضرورة إشراك مكونات الشعب السوري في المشهد لضمان الأمن والاستقرار هناك، نظرا لما تمثله دمشق من أهمية بالنسبة للقاهرة، وفق الخبراء.من ناحيته، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية السورية تشهد حاليا مسارين؛ الأول هو المسار العام القائم على الموقف المصري المبدئي بضرورة المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء احتلال كافة الأراضي السورية، واحترام حقها في تقرير مصيرها وحريتها.وأضاف حسن، في تصريح مع "سبوتنيك": "هناك مسار آخر يتعلق بعدم وجود مشاركة حقيقية لكل مكونات الشعب السوري في الحكم، حيث يتسم اللون السياسي والعقائدي لمجمل الحكم في سوريا بأنه لون واحد، ولا يوجد توافق مع الأقليات الأخرى مثل الدروز والأكراد".ترقب وحذروأوضح أن هناك خلافات كبيرة بشأن مشاركة مكونات الشعب السوري في الحكم، حيث يتم اختيار شخصيات دون اختيار قيادات هذه الأقليات، وهذا يخلق في سوريا نوعا من عدم الاستقرار الكامل الذي ينفجر بين الحين والآخر.وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى عوامل أخرى تحكم مسار تطور العلاقة بين القاهرة ودمشق، وهي المطالب الأمنية المصرية المتعلقة بوجود عناصر إرهابية مطلوبة بناء على أحكام في مصر، وهي من القضايا الشائكة بين البلدين.وحول إمكانية تطور العلاقات بين القاهرة ودمشق في ظل وجود الإدارة الحالية في سوريا، يقول السفير المصري، إن "الإدارة الحالية حددت خمس سنوات كمرحلة انتقالية، يتم فيها إعداد دستور وإجراء انتخابات، لكن لم يمضِ إلا عام واحد، والسؤال هو هل ستحتسب هذه الفترة من تاريخ توليهم السلطة أم من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت، وكذلك ما يتعلق بمشاركة جميع المكونات في العملية السياسية لضمان الاستقرار والأمن، بالإضافة إلى مدى استجابة الحكومة الحالية للمطالب الأمنية المصرية من عدمه، هي جميعها عوامل حاكمة وتؤثر على مدى تطور العلاقات بين البلدين أو جمودها".دعم مصرييشير السفير المصري إلى أن القاهرة متمسكة بدعم وحدة الأراضي السورية واستقرارها لما تمثله من أهمية استراتيجية وأمنية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، كما أن القاهرة حريصة على وحدة الأراضي السورية ومدنيتها عبر مشاركة كافة فئات الشعب في المشهد السياسي.في سبتمبر/أيلول 2025، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية مقاطع فيديو لمجموعة من المتظاهرين في دمشق، تضمنت إساءة لمصر، الأمر الذي دفع وزارة وزارة الخارجية السورية في الحكومة الانتقالية، للاعتذار عبر بيان رسمي، قالت فيه: "إن الوزارة تؤكد أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها".رأي سوريعلى الجانب الآخر، يقول عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني، إن العلاقات بين سوريا والقاهرة لم تنقطع، وتجلى ذلك في وقوف وتفاعل جمهورية مصر العربية مع أي اعتداء إسرائيلي على سوريا، وأيضا دعمها والدفاع عنها في المحافل الدولية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن لقاءات وزراء الخارجية المصري والسوري وزيارة مجموعة من الوزراء في الأشهر الأخيرة للقاهرة والاتصالات لم تتوقف.وأشار إلى المشاورات بين البلدين لم تصل للمرحلة التي يتمناها الشعبيين الشقيقين السوري والمصري، وذلك بسبب بعض التحفظات التي تنتظر الشفافية، والحوار لتكتمل دائرة الانفتاح الإيجابي.يعتقد الحلواني أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا ملموسا، وليس خجولا بين الجانبين المصري والسوري، وسيتعزز ذلك بالزيارات المتبادلة.مواقف دوليةوقبل يومين، اعربت الخارجية السورية في بيانها عن "عميق شكرها وامتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار "الجولان السوري"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم 3 ديسمبر 2025، وخاصة الدول التي غيّرت تصويتها عن السنوات الماضية".وألقى البيان الضوء على عدد الدول التي صوتت لصالح القرار وارتفاعه من 97 دولة صوتت لصالح القرار العام الماضي، إلى 123 دولة في العام الحالي، معبرة عن شكرها لمصر لتقديمها مشروع القرار.
حصري
تشهد العلاقات المصرية- السورية، حالة من الجمود السياسي رغم اللقاءات والنقاشات التي جرت الفترة الماضية على مستوى القيادات.
منذ وصول الإدارة الحالية في دمشق للسلطة قبل عام، ظلت القاهرة تراقب الأوضاع هناك، داعية لضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، دون انفتاح على السلطة الانتقالية في دمشق.
في يناير/كانون الثاني 2025، أكدت مصر ضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية وذلك بعد تولي الإدارة السورية الانتقالية الجديدة.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان خلال لقاء بينهما في العاصمة السعودية الرياض على هامش مشاركتهما في اجتماع الرياض حول سوريا حينها، على ضرورة الحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي
27 سبتمبر, 09:08 GMT
رغم مشاركة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة في مارس 2025، واللقاءات والاتصالات التي جمعت بين وزيري الخارجية في البلدين، لم تشهد العلاقات بين العاصمتين تطورات ملحوظة، خاصة مع عدم استجابة دمشق للمطالب الأمنية المصرية، والتي ترتبط بعناصر إرهابية تقيم في سوريا مطلوبة وفقا لأحكام قضائية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أثار الشرع موجة غضب في الشارع المصري تجاه سوريا، خلال جلسة ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث قال إن "سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع تركيا والسعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول ناجحة، مع الاحترام لباقي الدول، دول مثل مصر والعراق لديها نجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العالم"، الأمر الذي اثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استنكر إعلاميون تصريحات الشرع واعتبروها إساءة للقاهرة.
مقاتلين أجانب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
خبير أمني مصري: ظهور حركة "حسم" الإرهابية مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا
20 يوليو, 12:59 GMT

عملية سياسية شاملة

في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على "ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان، واحترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد"، داعيا إلى "تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري"، الأمر الذي يعد إشارة إلى موقف القاهرة من ضرورة إشراك مكونات الشعب السوري في المشهد لضمان الأمن والاستقرار هناك، نظرا لما تمثله دمشق من أهمية بالنسبة للقاهرة، وفق الخبراء.
من ناحيته، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية السورية تشهد حاليا مسارين؛ الأول هو المسار العام القائم على الموقف المصري المبدئي بضرورة المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء احتلال كافة الأراضي السورية، واحترام حقها في تقرير مصيرها وحريتها.
وأضاف حسن، في تصريح مع "سبوتنيك": "هناك مسار آخر يتعلق بعدم وجود مشاركة حقيقية لكل مكونات الشعب السوري في الحكم، حيث يتسم اللون السياسي والعقائدي لمجمل الحكم في سوريا بأنه لون واحد، ولا يوجد توافق مع الأقليات الأخرى مثل الدروز والأكراد".
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
دبلوماسية مصرية: القاهرة تدعو إلى حوار وطني في سوريا وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية
17 ديسمبر 2024, 11:44 GMT

ترقب وحذر

وأوضح أن هناك خلافات كبيرة بشأن مشاركة مكونات الشعب السوري في الحكم، حيث يتم اختيار شخصيات دون اختيار قيادات هذه الأقليات، وهذا يخلق في سوريا نوعا من عدم الاستقرار الكامل الذي ينفجر بين الحين والآخر.
وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى عوامل أخرى تحكم مسار تطور العلاقة بين القاهرة ودمشق، وهي المطالب الأمنية المصرية المتعلقة بوجود عناصر إرهابية مطلوبة بناء على أحكام في مصر، وهي من القضايا الشائكة بين البلدين.

ويرى حسن أن الحكومة الانتقالية في سوريا لم تستجب للمطالب الأمنية المصرية المتعلقة بالعناصر المطلوبة المطالب قائلا: "ربما حدث حوار، لكن من الواضح أنه لم تحدث استجابة، الأمر الذي يخلق نوعا من التحفظ الشديد على العلاقات بين البلدين".

وحول إمكانية تطور العلاقات بين القاهرة ودمشق في ظل وجود الإدارة الحالية في سوريا، يقول السفير المصري، إن "الإدارة الحالية حددت خمس سنوات كمرحلة انتقالية، يتم فيها إعداد دستور وإجراء انتخابات، لكن لم يمضِ إلا عام واحد، والسؤال هو هل ستحتسب هذه الفترة من تاريخ توليهم السلطة أم من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت، وكذلك ما يتعلق بمشاركة جميع المكونات في العملية السياسية لضمان الاستقرار والأمن، بالإضافة إلى مدى استجابة الحكومة الحالية للمطالب الأمنية المصرية من عدمه، هي جميعها عوامل حاكمة وتؤثر على مدى تطور العلاقات بين البلدين أو جمودها".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
4 مارس, 09:42 GMT

دعم مصري

يشير السفير المصري إلى أن القاهرة متمسكة بدعم وحدة الأراضي السورية واستقرارها لما تمثله من أهمية استراتيجية وأمنية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، كما أن القاهرة حريصة على وحدة الأراضي السورية ومدنيتها عبر مشاركة كافة فئات الشعب في المشهد السياسي.
في سبتمبر/أيلول 2025، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية مقاطع فيديو لمجموعة من المتظاهرين في دمشق، تضمنت إساءة لمصر، الأمر الذي دفع وزارة وزارة الخارجية السورية في الحكومة الانتقالية، للاعتذار عبر بيان رسمي، قالت فيه: "إن الوزارة تؤكد أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها".
وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

رأي سوري

على الجانب الآخر، يقول عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني، إن العلاقات بين سوريا والقاهرة لم تنقطع، وتجلى ذلك في وقوف وتفاعل جمهورية مصر العربية مع أي اعتداء إسرائيلي على سوريا، وأيضا دعمها والدفاع عنها في المحافل الدولية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن لقاءات وزراء الخارجية المصري والسوري وزيارة مجموعة من الوزراء في الأشهر الأخيرة للقاهرة والاتصالات لم تتوقف.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
لماذا وصف وزير الخارجية المصري الإدارة الجديدة في سوريا بـ"سلطة الأمر الواقع"؟
13 يناير, 07:27 GMT
وأشار إلى المشاورات بين البلدين لم تصل للمرحلة التي يتمناها الشعبيين الشقيقين السوري والمصري، وذلك بسبب بعض التحفظات التي تنتظر الشفافية، والحوار لتكتمل دائرة الانفتاح الإيجابي.
يعتقد الحلواني أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا ملموسا، وليس خجولا بين الجانبين المصري والسوري، وسيتعزز ذلك بالزيارات المتبادلة.

مواقف دولية

وقبل يومين، اعربت الخارجية السورية في بيانها عن "عميق شكرها وامتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار "الجولان السوري"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم 3 ديسمبر 2025، وخاصة الدول التي غيّرت تصويتها عن السنوات الماضية".
وألقى البيان الضوء على عدد الدول التي صوتت لصالح القرار وارتفاعه من 97 دولة صوتت لصالح القرار العام الماضي، إلى 123 دولة في العام الحالي، معبرة عن شكرها لمصر لتقديمها مشروع القرار.
