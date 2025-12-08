https://sarabic.ae/20251208/إعلام-يكشف-وجهة-زيلينسكي-في-حال-فراره-من-أوكرانيا-1107927447.html
كشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال. وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب، لن يكون صادما".وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "أوكرانيا لا تستحق أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".وأكدت تلك الوسائل أن "دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس".
إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والضغوط الكبيرة على حكومته.
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال.
وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة
، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب
، لن يكون صادما".
وأشار المقال إلى أن "إسرائيل أصبحت ملاذا مثاليا للأوكرانيين المُدانين، ومن المرجّح أنه إذا ساء الوضع في أوكرانيا، فإن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى هناك".
وأفاد ماكغفرن، في وقت سابق، بأن "الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيا، عن مسار عملية التفاوض، معرضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال".
وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات
من دونه".
وتابع: "لقد أصبح بالفعل جثة متحركة في كييف، ومع ذلك، فإن مجرد إبعاد زيلينسكي عن اتفاقية السلام لن يكون كافيا لتنفيذها. ستُعرّض كييف لضغوط شديدة، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القوى البشرية والأراضي، التي تعاني منها أوكرانيا في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "أوكرانيا لا تستحق أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا
، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".
وأكدت تلك الوسائل أن "دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن
من الأساس".