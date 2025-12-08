إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا

عربي
القوات الروسية تحرر تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا في زابوروجيه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/إعلام-يكشف-وجهة-زيلينسكي-في-حال-فراره-من-أوكرانيا-1107927447.html
إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا
إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T09:51+0000
2025-12-08T09:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال. وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب، لن يكون صادما".وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "أوكرانيا لا تستحق أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".وأكدت تلك الوسائل أن "دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس".ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي
https://sarabic.ae/20251208/جثة-متحركة-ضابط-أمريكي-سابق-يقدم-قراءة-حول-مستقبل-زيلينسكي-1107922072.html
https://sarabic.ae/20251207/نجل-ترامب-يقول-إن-الرئيس-الأمريكي-قد-يبتعد-عن-ملف-أوكرانيا-1107919430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا

09:51 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والضغوط الكبيرة على حكومته.
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال.
وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب، لن يكون صادما".

وأشار المقال إلى أن "إسرائيل أصبحت ملاذا مثاليا للأوكرانيين المُدانين، ومن المرجّح أنه إذا ساء الوضع في أوكرانيا، فإن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى هناك".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي
06:06 GMT

وأفاد ماكغفرن، في وقت سابق، بأن "الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيا، عن مسار عملية التفاوض، معرضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال".

وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".

وتابع: "لقد أصبح بالفعل جثة متحركة في كييف، ومع ذلك، فإن مجرد إبعاد زيلينسكي عن اتفاقية السلام لن يكون كافيا لتنفيذها. ستُعرّض كييف لضغوط شديدة، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القوى البشرية والأراضي، التي تعاني منها أوكرانيا في ساحة المعركة".

دونالد ترامب جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"
أمس, 22:37 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "أوكرانيا لا تستحق أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".
وأكدت تلك الوسائل أن "دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس".
ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام
"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала