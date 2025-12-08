https://sarabic.ae/20251208/إعلام-يكشف-وجهة-زيلينسكي-في-حال-فراره-من-أوكرانيا-1107927447.html

إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا

إعلام يكشف وجهة زيلينسكي في حال فراره من أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال. وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب، لن يكون صادما".وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "أوكرانيا لا تستحق أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".وأكدت تلك الوسائل أن "دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس".ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي

