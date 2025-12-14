دولة عربية تكشف عن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دولة عربية تكشف عن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
دولة عربية تكشف عن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" (KACST)، باعتبارها المختبر الوطني للمملكة، وشركة "لوسيد موتورز"، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، عن...
ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس التزام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المستمر بالابتكار. وسيعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، ما يُسهم في تسريع تطويرها، وترسيخ مكانتها الرائدة في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المستقبلي في المملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). من جانبه، أكد طلال بن أحمد السديري، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المركز يمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير تقنيات المستقبل في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، وسيسهم ذلك في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ قدرات المملكة في الصناعات المتخصصة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، ويسهم في تكامل البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المتقدمة، ضمن إطار يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، بالاعتماد على الخبرات السعودية المتخصصة. الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صورروسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسيةتقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة
أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" (KACST)، باعتبارها المختبر الوطني للمملكة، وشركة "لوسيد موتورز"، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، عن افتتاح أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، والذي يقع في المملكة العربية السعودية.
ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس التزام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المستمر بالابتكار.
وسيعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، ما يُسهم في تسريع تطويرها، وترسيخ مكانتها الرائدة في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المستقبلي في المملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "لوسيد"، قائلاً: "يمثل المركز الجديد التزامنا المستمر بتطوير تقنيات المركبات الكهربائية ودعم جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي، وسنواصل توسيع قدراتنا التكنولوجية من خلال الجمع بين خبرة لوسيد الهندسية والقدرات البحثية والتكنولوجية المتقدمة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إدراكا منا للدور الحيوي الذي سيلعبه البحث والابتكار في بناء مستقبل التنقل المستدام".

شحن سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجتمع
ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
15 سبتمبر, 15:15 GMT
من جانبه، أكد طلال بن أحمد السديري، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المركز يمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير تقنيات المستقبل في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، وسيسهم ذلك في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ قدرات المملكة في الصناعات المتخصصة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، ويسهم في تكامل البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المتقدمة، ضمن إطار يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، بالاعتماد على الخبرات السعودية المتخصصة.
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة
