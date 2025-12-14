https://sarabic.ae/20251214/دولة-عربية-تكشف-عن-أول-مركز-ابتكار-للسيارات-الكهربائية-في-الشرق-الأوسط--1108155117.html
دولة عربية تكشف عن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس التزام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المستمر بالابتكار. وسيعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، ما يُسهم في تسريع تطويرها، وترسيخ مكانتها الرائدة في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المستقبلي في المملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). من جانبه، أكد طلال بن أحمد السديري، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المركز يمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير تقنيات المستقبل في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، وسيسهم ذلك في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ قدرات المملكة في الصناعات المتخصصة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، ويسهم في تكامل البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المتقدمة، ضمن إطار يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، بالاعتماد على الخبرات السعودية المتخصصة.
أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" (KACST)، باعتبارها المختبر الوطني للمملكة، وشركة "لوسيد موتورز"، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، عن افتتاح أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، والذي يقع في المملكة العربية السعودية.
ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس التزام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المستمر بالابتكار.
وسيعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، ما يُسهم في تسريع تطويرها، وترسيخ مكانتها الرائدة في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المستقبلي في المملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وصرح مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "لوسيد"، قائلاً: "يمثل المركز الجديد التزامنا المستمر بتطوير تقنيات المركبات الكهربائية ودعم جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي، وسنواصل توسيع قدراتنا التكنولوجية من خلال الجمع بين خبرة لوسيد الهندسية والقدرات البحثية والتكنولوجية المتقدمة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إدراكا منا للدور الحيوي الذي سيلعبه البحث والابتكار في بناء مستقبل التنقل المستدام".
من جانبه، أكد طلال بن أحمد السديري، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المركز يمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير تقنيات المستقبل في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، وسيسهم ذلك في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ قدرات المملكة في الصناعات المتخصصة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، ويسهم في تكامل البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المتقدمة، ضمن إطار يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، بالاعتماد على الخبرات السعودية المتخصصة.