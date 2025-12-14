https://sarabic.ae/20251214/دولة-عربية-تكشف-عن-أول-مركز-ابتكار-للسيارات-الكهربائية-في-الشرق-الأوسط--1108155117.html

دولة عربية تكشف عن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس التزام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المستمر بالابتكار. وسيعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، ما يُسهم في تسريع تطويرها، وترسيخ مكانتها الرائدة في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المستقبلي في المملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). من جانبه، أكد طلال بن أحمد السديري، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المركز يمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير تقنيات المستقبل في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، وسيسهم ذلك في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ قدرات المملكة في الصناعات المتخصصة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، ويسهم في تكامل البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المتقدمة، ضمن إطار يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، بالاعتماد على الخبرات السعودية المتخصصة. الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صورروسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسيةتقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة

