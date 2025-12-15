https://sarabic.ae/20251215/رسائل-أمريكية-إلى-بغداد-نفوذ-يتجدد-أم-تدخل-مستمر--1108160766.html

رسائل أمريكية إلى بغداد.. نفوذ يتجدد أم تدخل مستمر؟

رسائل أمريكية إلى بغداد.. نفوذ يتجدد أم تدخل مستمر؟

في وقت تتواصل تصريحات واشنطن بشأن احترامها لسيادة العراق وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية، تتصاعد مؤشرات سياسية تعكس حضوراً أمريكياً فاعلاً في تفاصيل المشهد...

وبين حديث عن "مصالح استراتيجية" ورسائل تُنقل إلى الطبقة السياسية، يجد العراق نفسه مجدداً في قلب معادلة إقليمية ودولية معقّدة، يراها مراقبون استمراراً لتدخل أمريكي يتجاوز حدود النصائح الدبلوماسية إلى التأثير المباشر في مسار القرار السياسي العراقي، وسط جدل داخلي محتدم حول السيادة والاستقلال الوطني.ويرى مراقبون أن التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي لا تزال حاضرة بأشكال سياسية وأمنية غير مباشرة، رغم التصريحات المتكررة عن احترام سيادة البلاد، مؤكدين أن تأثير واشنطن يبرز خصوصاً في ملفات تشكيل الحكومات وترتيبات الوجود العسكري.واشنطن تضع مصالحها في الشرق الأوسطووفقاً للغراوي، فإن العراق يُعد من المناطق المحورية في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، لاعتبارات تتعلق بحماية المصالح الأميركية، ومصادر الطاقة، وتأمين الممرات المائية، فضلاً عن تحجيم نفوذ إيران ومنع الفصائل المسلحة من إثارة الاضطرابات، لا سيما تلك التي قد تمس أمن الولايات المتحدة وحليفها إسرائيل.ويضيف أن المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، نقل رسائل واضحة إلى الطبقة السياسية، بالتزامن مع انتهاء الانتخابات وبدء مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن واشنطن تركز على ضمان عدم التدخل في شؤون الدول، لكنها في الوقت ذاته تضع حماية مصالحها الاستراتيجية في صدارة أولوياتها، بعيداً عن طبيعة الأنظمة السياسية سواء كانت ديمقراطية أم غير ذلك.الرسالة الأمريكية، بحسب الغراوي، شددت على جملة من النقاط المهمة، أبرزها ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل غير مرتبط بالفصائل المسلحة، وفرض سيطرة الدولة على السلاح، ومنع أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو استهداف إسرائيل، إضافة إلى قطع أي ارتباط خارجي لتلك الفصائل.وفي تطور لافت، صوّت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الذي أُقرّ خلال الحربين على العراق عامي 1991 و2002، في خطوة تعكس تحوّلاً في المقاربة الأمريكية تجاه ملف التدخل العسكري الخارجي، ويأتي هذا القرار في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على طيّ صفحة التدخل العسكري المباشر في العراق، أو على الأقل تقليص مبرراته القانونية.رفض عراقي للتدخل الأمريكيإلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي العراقي عبد الله الكناني، أن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن عدم التدخل في تشكيل الحكومة العراقية تتناقض مع الواقع السياسي، مبيناً أن هناك محاولات واضحة للتأثير على مسار العملية السياسية، لا سيما في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح الكناني، أن العراق ليس ولاية تابعة للولايات المتحدة، بل دولة ذات سيادة يحكمها الدستور والقانون، مؤكداً ضرورة أن تتعامل الدولة العراقية، ولا سيما وزارة الخارجية، بحزم مع أي محاولات تدخل خارجي في الشأن الداخلي.ويلفت الكناني، إلى أن بعض الأطراف تحاول تمرير تدخلات تحت عناوين مختلفة، إلا أن ما يهم العراقيين هو الحفاظ على استقلال القرار السياسي، وليس الانتماءات أو الادعاءات الشخصية لأي مسؤول أجنبي، مشيراً إلى وجود ضغوط كبيرة تمارس قبل تشكيل الحكومة، قد تصل إلى حد رفض بعض المرشحين أو دعم آخرين.ويختم الكناني، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التزاماً وطنياً عالياً من جميع القوى السياسية، وترسيخ مبدأ أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة، وأن قراراته يجب أن تنبع من إرادة داخلية خالصة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.وعقب تعيينه، أكد ترامب أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك (سافايا) للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".يذكر أن مارك سافايا هو رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي.

