العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260104/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-41-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-3-ساعات---الدفاع-الروسية-1108914145.html
أنظمة الدفاع الجوي تسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية
أنظمة الدفاع الجوي تسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية
أنظمة الدفاع الجوي تسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال 3 ساعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية: 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، 7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة موسكو بما في ذلك مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو، 6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ريازان، 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغوورد، 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 3 مسيرات فوق مقاطعة فلاديمير، مسيرتين فوق مقاطعة تفير، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيغ".
وكانت وزارة الدفاع، أعلنت اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، وإلحاق خسائر فادحة بها.
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية تسقط 253 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية
18:36 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".
وعززت قوات مجموعة "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي كوندراتوفكا وبيساريفكا في مقاطعة سومي.
وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي، تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركوف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركوف.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
09:11 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، وثلاث مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد للذخيرة.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 180 جندياً، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، بالإضافة إلى مستودعين للإمدادات ومستودع للوقود.
وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك".
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف تجمعات قوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
04:31 GMT
وتابع البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 410 من أفراده، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع شاحنات صغيرة، ومدفع "إم- 119" عيار 105 ملم، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكي الصنع".
كما واصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات فيرخنيا تيرسا، وزاليزنيتشني، وتسفيتكوفي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 275 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، على هذا المحور.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": طائرات أوكرانية مسيرة تهاجم عسكريين من نظام كييف على محور كراسنوأرميسك
أمس, 05:20 GMT
كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي أوكراني ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.
ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.
