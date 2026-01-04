https://sarabic.ae/20260104/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-41-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-3-ساعات---الدفاع-الروسية-1108914145.html

أنظمة الدفاع الجوي تسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي تسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال 3 ساعات. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T21:20+0000

2026-01-04T21:20+0000

2026-01-04T21:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_99ebcef8165f9ea0f3916afabeb51fec.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية: 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، 7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة موسكو بما في ذلك مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة موسكو، 6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ريازان، 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغوورد، 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 3 مسيرات فوق مقاطعة فلاديمير، مسيرتين فوق مقاطعة تفير، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيغ".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي، تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركوف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركوف.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، وثلاث مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد للذخيرة.وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك".وتابع البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 410 من أفراده، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع شاحنات صغيرة، ومدفع "إم- 119" عيار 105 ملم، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكي الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 275 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، على هذا المحور.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-تسقط-253-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-7-ساعات---الدفاع-الروسية-1108909424.html

https://sarabic.ae/20260104/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بودولي-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1108894861.html

https://sarabic.ae/20260104/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-قوات-كييف-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1108889987.html

https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-طائرات-أوكرانية-مسيرة-تهاجم-عسكريين-من-نظام-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك-1108849858.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم