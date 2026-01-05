https://sarabic.ae/20260105/المخدرات-تضرب-العمق-العراقي-من-ممر-تهريب-إلى-خطر-داخلي-يهدد-المجتمع---1108923357.html

المخدرات تضرب العمق العراقي.. من ممر تهريب إلى خطر داخلي يهدد المجتمع

المخدرات تضرب العمق العراقي.. من ممر تهريب إلى خطر داخلي يهدد المجتمع

سبوتنيك عربي

لم تعد المخدرات مجرد خطر عابر أو مشكلة هامشية، بل تحولت إلى تهديد صامت ينخر جسد المجتمعات ويستهدف أمنها واستقرارها ومستقبل شبابها، مع تصاعد شبكات التهريب... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T08:54+0000

2026-01-05T08:54+0000

2026-01-05T08:54+0000

العراق

تعاطي

أخبار الشرق الأوسط

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/08/1063264410_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_91cc6d71decd75a098a73768845bf409.jpg

هذا المشهد العام يكشف حجم التحدي الذي يواجهه العراق ودول المنطقة، ويضع الجميع أمام معركة مفتوحة تتطلب الحزم والتنسيق والوعي المجتمعي الشامل.العراق تحول من ممر إلى ساحة لتجارة المخدراتويقول المحلل الأمني صباح زنكنة، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق، للأسف، من الدول المتأثرة بشكل مباشر بآفة المخدرات، بعدما كان في السابق مجرد ممر لتهريبها"، مشيرا إلى أن "هذا التحول الخطير ترك آثارا عميقة على شريحة واسعة من المجتمع العراقي، لا سيما فئة الشباب".ووفقا للخبير العراقي، فإن "تعاطي المخدرات يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الإنسان ومستقبل الشباب، وقد يؤدي إلى تدمير حياتهم بشكل كامل"، مبينا أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو "آثارها بعيدة المدى على البنية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي".ويشير زنكنة، إلى أنه "من أفضل وأنجح الإجراءات المتبعة هو عدم التعامل مع المتعاطي على أنه مجرم بقدر ما هو شخص متورط يحتاج إلى المعالجة"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب يتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الوسطاء والتجار الكبار، بدلا من الاكتفاء بمعاقبة المستهلكين فقط، وهو ما يصعب الوصول إلى الشبكات والشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه التجارة".ويختم زنكنة حديثه: "العراق استفاد من تجارب دول أخرى تضررت من المخدرات، مثل كإيران وغيرها، وسعى إلى توظيف هذه الخبرات في بناء مقاربة أكثر فاعلية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".تنسيق إقليمي لمواجهة خطر المخدراتفي المقابل، يؤكد المحلل السياسي سعد وحيد، في حديث لـ"سبوتنيك"، "وجود غرفة عمليات مشتركة تضم العراق وعددا من الدول، في إطار تنسيق أمني متبادل لمواجهة خطر المخدرات"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص".ويشدد على "أهمية تفعيل المشاركات المجتمعية، ليس فقط على مستوى الدول المتضررة، بل من خلال تعاون أوسع يشمل دول العالم، للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة"، مؤكدا أن "مكافحتها يجب أن تتم بشكل متكامل وفي جميع المجالات، لما لها من تأثير بالغ على العوائل والمجتمعات العربية، وبشكل خاص المجتمع العراقي".ويلفت إلى "إنشاء مؤسسات ومراكز صحية ومستشفيات متخصصة بعلاج المدمنين، وهو ما يعكس بداية وعي مجتمعي ورسمي متزايد بخطورة هذه الآفة وضرورة معالجتها من الجانبين الأمني والإنساني".وكان العراق يعتمد في السابق عقوبة الإعدام بحق متعاطي المخدرات وتجارها، غير أنه أقر قانونا جديدا عام 2017 أعاد تنظيم هذا الملف، إذ تضمن عقوبات قانونية بحق مروجي وتجار المخدرات، إلى جانب تشريعات خاصة تهدف إلى معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها الاجتماعية والصحية.

https://sarabic.ae/20251028/السوداني-العراق-بدأ-تعاونا-أمنيا-مع-دمشق-في-مجالي-مكافحة-الإرهاب-والمخدرات-1106492580.html

https://sarabic.ae/20240825/الأمن-العراقي-يفكك-شبكة-دولية-للإتجار-بالمخدرات-1092084846.html

https://sarabic.ae/20250911/اقتراح-إيراني-بتشكيل-مركز-عمليات-مشتركة-حدودي-مع-العراق-لمكافحة-المخدرات-1104742425.html

https://sarabic.ae/20250907/بعد-مقتل-ضابطين-العراق-يعلن-حربا-مفتوحة-على-الإرهاب-والمخدرات-والنزاعات-العشائرية-1104591343.html

https://sarabic.ae/20250222/العراق-وإيران-يبحثان-ضبط-الحدود-المشتركة-ومكافحة-تهريب-المخدرات-1098070178.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, تعاطي, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري