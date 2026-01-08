https://sarabic.ae/20260108/سياسة-الدعم-تحت-الاختبار-لماذا-لجأت-الجزائر-إلى-استيراد-مليون-رأس-غنم---1109018267.html

سياسة الدعم تحت الاختبار… لماذا لجأت الجزائر إلى استيراد مليون رأس غنم؟

سياسة الدعم تحت الاختبار… لماذا لجأت الجزائر إلى استيراد مليون رأس غنم؟

سبوتنيك عربي

قررت الجزائر استيراد مليون رأس من الأغنام، تحضيرا لعيد الأضحى، في إطار دعم السوق الوطنية للماشية، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه في مجلس الوزراء الجزائري، يوم... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T11:32+0000

2026-01-08T11:32+0000

2026-01-08T11:32+0000

الجزائر

العالم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

أغنام

عيد الأضحى

عيد الفطر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101179223_0:0:1472:828_1920x0_80_0_0_65b28530e598ccdba2aab60b64e2b466.jpg

وأفادت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان رسمي نقلته "سبوتنيك"، بأن الوزير الأول، سيفي غريب، أطلع أعضاء الحكومة خلال الاجتماع، بقرار الرئيس الجزائري بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم.وأضاف سليماني أن الجزائر تواصل دعمها لتقوية القدرة الشرائية، حيث انخفضت نسبة التضخم من 9 إلى 3 %، وتم طرح أكبر ميزانية هذه السنة في تاريخ الجزائر التي ستذهب إلى مواصلة دعم المواطن.وشدد على أن قرار الرئيس استيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى، يدخل في إطار تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الذي سيكون خلال شهر رمضان والعيد الأضحى المبارك، فعلى الأقل تحتاج الجزائر إلى أربعة مليون رأس غنم، وهناك عجز في الإنتاج وبالتالي الجزائر لجأت إلى استيراد مليون رأس نظرا لعجز الإنتاج وتزايد الطلب وتغطية الفشل في قطاع الفلاحة .من الوقود إلى الأضاحي... قرارات متلاحقة تشعل الجدل في الجزائرأشعل القرار ردود فعل لدى الأحزاب السياسية التي لم يعلق بعضها على قرار الزيادات في أسعار الوقود وتلاه زيادات في تسعيرة النقل، التي أحدثت جدلا في الشارع الجزائري وأدت الى إضرابات في قطاع النقل.كما ترى الحركة أن هذا الإجراء، الذي أعطى له السيد رئيس الجمهورية طابع الاستعجال من خلال تكليف الحكومة، ومن الآن، بالتحضير الجاد والمسؤول لوضعه حيز التنفيذ، تفاديا لتكرار سيناريو السنة الماضية، وتفاديا لأي ثغرات أو اختلالات رافقت العملية السابقة، يدخل في إطار التقويم الهادف والموضوعي للعمل الحكومي، والسهر على أن يرتقي إلى مستويات عالية من النجاعة والفعالية في الأداء.وتابعت: "إذ تُثمّن حركة البناء الوطني مثل هذه القرارات الحيوية والهامة في مسار ضبط السوق الوطنية، فإنها تؤكد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي في مجال اللحوم الحمراء، وإيلاء عناية أكبر للإنتاج الوطني، لا سيما من خلال تقديم مزيد من الدعم وتوفير الحماية الاقتصادية للمربين، حفاظًا على استدامة القطاع".من جهته، أعرب حزب "جبهة التحرير الوطني" عن تثمينه لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، في خطوة سيادية شجاعة، تؤكد مرة أخرى أن الدولة الجزائرية، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة المواطن، وتحسين معيشته، وتحقيق رفاهيته، في طليعة الأولويات.وشدد على أن الدولة حرصت على الحفاظ على كرامة المواطن وتجسيد البعد الاجتماعي للدولة، من خلال إعفاء الفئات الهشة من الضريبة على الدخل، وإقرار زيادات غير مسبوقة في الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة، في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية.وثمن حزب "جبهة التحرير الوطني" عزم الدولة على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي دون تراجع، وحماية القدرة الشرائية دون مساومة، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة والسكن، باعتبارها خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها، في إطار رؤية اجتماعية عادلة تهدف إلى تحقيق الرفاه والاستقرار لكل الجزائريين.وأكد أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي باشرتها الدولة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وخلق ديناميكية اقتصادية غير مسبوقة، ستقود حتما إلى بلوغ هدف رفع الدخل القومي إلى 400 مليار دولار، وهو الهدف الذي يؤهل الجزائر بجدارة للانتقال إلى مصاف الدول الناشئة في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20260107/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-بلادنا-تحمي-حدودها-من-الهجرة-غير-الشرعية-ولا-تعادي-دول-الساحل-1108997375.html

https://sarabic.ae/20260106/وزارة-السياحة-الجزائرية-تسجل-48-ألف-سائح-أجنبي-الموسم-الماضي-1108967360.html

https://sarabic.ae/20260105/الجزائر-تتصدر-قائمة-الدول-الأقل-أسعارا-للوقود-عالميا-1108943416.html

https://sarabic.ae/20260104/الجزائر-بين-أفضل-10-وجهات-سياحية-عالمية-لعام-2026-1108911877.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أغنام, عيد الأضحى , عيد الفطر