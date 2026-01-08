https://sarabic.ae/20260108/سياسة-الدعم-تحت-الاختبار-لماذا-لجأت-الجزائر-إلى-استيراد-مليون-رأس-غنم---1109018267.html
قررت الجزائر استيراد مليون رأس من الأغنام، تحضيرا لعيد الأضحى، في إطار دعم السوق الوطنية للماشية، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه في مجلس الوزراء الجزائري، يوم أمس الأربعاء، بتكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وأفادت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان رسمي نقلته "سبوتنيك"، بأن الوزير الأول، سيفي غريب، أطلع أعضاء الحكومة خلال الاجتماع، بقرار الرئيس الجزائري بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم.
وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن "الجزائر دولة اجتماعية، وهناك تثبيت للمكاسب التنموية والاجتماعية خصوصا، حيث رأينا العديد من القرارات أخيرا، تتمثل في زيادات في الرواتب ومنح التقاعد والبطالة وإدماج العمال، نتحدث عن 82 ألف عامل في قطاع التربية، و500 ألف منصب وعامل كانوا في عقود ما قبل التشغيل وتم إدماجهم".
وأضاف سليماني أن الجزائر تواصل دعمها لتقوية القدرة الشرائية، حيث انخفضت نسبة التضخم من 9 إلى 3 %، وتم طرح أكبر ميزانية هذه السنة في تاريخ الجزائر التي ستذهب إلى مواصلة دعم المواطن.
وشدد على أن قرار الرئيس استيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى، يدخل في إطار تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الذي سيكون خلال شهر رمضان والعيد الأضحى المبارك، فعلى الأقل تحتاج الجزائر إلى أربعة مليون رأس غنم، وهناك عجز في الإنتاج وبالتالي الجزائر لجأت إلى استيراد مليون رأس نظرا لعجز الإنتاج وتزايد الطلب وتغطية الفشل في قطاع الفلاحة .
من الوقود إلى الأضاحي... قرارات متلاحقة تشعل الجدل في الجزائر
أشعل القرار ردود فعل لدى الأحزاب السياسية التي لم يعلق بعضها على قرار الزيادات في أسعار الوقود وتلاه زيادات في تسعيرة النقل، التي أحدثت جدلا في الشارع الجزائري وأدت الى إضرابات في قطاع النقل.
إذ قالت حركة "البناء الوطني" إنها تثمن القرار الاستباقي لرئيس الجمهورية لضمان وفرة الأضاحي وحماية القدرة الشرائية، وأكدت في بيان رسمي لها أنها تلقت القرار بارتياح كبير، واعتبرته يعكس حكمة الرئيس في التخطيط لعملية هامة تندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية، من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية ذات البعد الرمزي والمعيشي للمواطنين.
كما ترى الحركة أن هذا الإجراء، الذي أعطى له السيد رئيس الجمهورية طابع الاستعجال من خلال تكليف الحكومة، ومن الآن، بالتحضير الجاد والمسؤول لوضعه حيز التنفيذ، تفاديا لتكرار سيناريو السنة الماضية، وتفاديا لأي ثغرات أو اختلالات رافقت العملية السابقة، يدخل في إطار التقويم الهادف والموضوعي للعمل الحكومي، والسهر على أن يرتقي إلى مستويات عالية من النجاعة والفعالية في الأداء.
وأضافت الحركة أن هذا القرار الذي سيسهم حتما في توسيع العرض الوطني للماشية، يمثل مقاربة عملية كفيلة بمعالجة اختلالات السوق، والتحكم في المضاربة، وكبح الارتفاع غير المبرر للأسعار، لصالح حماية القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، إذ يتيح لها اقتناء الأضاحي في ظروف اجتماعية عادلة.
وتابعت: "إذ تُثمّن حركة البناء الوطني مثل هذه القرارات الحيوية والهامة في مسار ضبط السوق الوطنية، فإنها تؤكد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي في مجال اللحوم الحمراء، وإيلاء عناية أكبر للإنتاج الوطني، لا سيما من خلال تقديم مزيد من الدعم وتوفير الحماية الاقتصادية للمربين
، حفاظًا على استدامة القطاع".
من جهته، أعرب حزب "جبهة التحرير الوطني" عن تثمينه لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، في خطوة سيادية شجاعة، تؤكد مرة أخرى أن الدولة الجزائرية، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة المواطن، وتحسين معيشته، وتحقيق رفاهيته، في طليعة الأولويات.
وأكد حزب "جبهة التحرير الوطني" أن هذا القرار الحاسم هو حلقة قوية، ضمن سلسلة متكاملة من التدابير الجريئة، لتحسين القدرة الشرائية للمواطن في صميم المشروع الوطني، ومترجمًا ذلك إلى قرارات ميدانية ملموسة لا تقبل التأجيل ولا المساومة.
وشدد على أن الدولة حرصت على الحفاظ على كرامة المواطن وتجسيد البعد الاجتماعي للدولة، من خلال إعفاء الفئات الهشة من الضريبة على الدخل، وإقرار زيادات غير مسبوقة في الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة، في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية.
وثمن حزب "جبهة التحرير الوطني" عزم الدولة على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي دون تراجع، وحماية القدرة الشرائية دون مساومة، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة والسكن، باعتبارها خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها، في إطار رؤية اجتماعية عادلة تهدف إلى تحقيق الرفاه والاستقرار لكل الجزائريين.
كما نوه برجاحة السياسات الاقتصادية الجريئة التي تنتهجها الدولة، والتي وضعت دعم الإنتاج الوطني، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الدخل القومي في صدارة الأولويات، في مسار واضح نحو بناء اقتصاد قوي، مستقل ومتنوع.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي باشرتها الدولة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وخلق ديناميكية اقتصادية غير مسبوقة
، ستقود حتما إلى بلوغ هدف رفع الدخل القومي إلى 400 مليار دولار، وهو الهدف الذي يؤهل الجزائر بجدارة للانتقال إلى مصاف الدول الناشئة في المستقبل القريب.