"حماس" تدين استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وتطالب بوقف فوري للهجمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/حماس-تدين-استمرار-القصف-الإسرائيلي-لغزة-وتطالب-بوقف-فوري-للهجمات-1109839323.html
"حماس" تدين استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وتطالب بوقف فوري للهجمات
"حماس" تدين استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وتطالب بوقف فوري للهجمات
سبوتنيك عربي
أدانت حركة حماس الفلسطينية القصف المتواصل، الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا، خلال الساعات الأخيرة، بينهم 6 أطفال، ووصفت ذلك... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T11:08+0000
2026-01-31T11:09+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696921_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_29bcf2a70d5a3786faa4e59a459c6028.jpg
وأكدت "حماس"، في بيان، أن "استمرار استهداف المدنيين والعائلات والأطفال في خيام النزوح يعكس استراتيجية الاحتلال في حرب الإبادة"، ودعت الدول الضامنة للاتفاق والإدارة الأمريكية إلى "التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بوقف الهجمات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تأخير أو تسويف".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، جراء غارات شنّها الطيران الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، "استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة".كما قُتل 3 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة لعائلة "أبو حدايد" في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس جنوب القطاع، بحسب الوكالة.من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بارتفاع عدد القتلى إلى 11 قتيلا، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260129/ممثلة-الجناح-الفلسطيني-دانا-حبوب-أحمل-صوت-غزة-إلى-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-فيديو-1109759344.html
https://sarabic.ae/20260127/إسرائيل-تصادق-على-خطة-هجوم-في-غزة-حال-فشل-نزع-سلاح-حماس-1109708773.html
https://sarabic.ae/20260129/نيوزيلندا-ترفض-دعوة-الانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109790191.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696921_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_1fbac4970c520f49946243eb812a7914.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تدين استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وتطالب بوقف فوري للهجمات

11:08 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 31.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatالبيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدانت حركة حماس الفلسطينية القصف المتواصل، الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا، خلال الساعات الأخيرة، بينهم 6 أطفال، ووصفت ذلك بالـ"جريمة الوحشية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأكدت "حماس"، في بيان، أن "استمرار استهداف المدنيين والعائلات والأطفال في خيام النزوح يعكس استراتيجية الاحتلال في حرب الإبادة"، ودعت الدول الضامنة للاتفاق والإدارة الأمريكية إلى "التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بوقف الهجمات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تأخير أو تسويف".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، جراء غارات شنّها الطيران الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو
29 يناير, 12:36 GMT
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، "استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة".
وأضافت مصادر الوكالة: "إصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة".
كما قُتل 3 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة لعائلة "أبو حدايد" في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس جنوب القطاع، بحسب الوكالة.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إسرائيل تصادق على خطة هجوم في غزة حال فشل نزع سلاح "حماس"
27 يناير, 21:03 GMT
من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بارتفاع عدد القتلى إلى 11 قتيلا، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.
ولفتت وكالة "وفا" إلى أنه "منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُتل وأُصيب أكثر من 1850 فلسطينيا جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها إسرائيل".
ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضمن خروقات مستمرة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
نيوزيلندا ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
29 يناير, 21:24 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала