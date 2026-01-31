مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد النازحين من "القصر الكبير" وحجم الأضرار جراء الفيضانات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/مسؤول-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-أعداد-النازحين-من-القصر-الكبير-وحجم-الأضرار-جراء-الفيضانات-1109847400.html
مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد النازحين من "القصر الكبير" وحجم الأضرار جراء الفيضانات
مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد النازحين من "القصر الكبير" وحجم الأضرار جراء الفيضانات
سبوتنيك عربي
قال محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير بالمغرب، إن أكثر من 20 ألف مواطن غادروا منازلهم، باتجاه مراكز الإيواء ومناطق أخرى في طنجة ومحيطها. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T14:57+0000
2026-01-31T14:57+0000
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
إيران
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109847211_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_eee623ab28f62aa4b467c8eb1ee50afa.jpg
وأضاف السيمو في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن السيول غمرت ما يقرب من 13 حيا في المدينة، وتضررت مناطق واسعة من المدينة، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى اليوم السبت.وأوضح أن كافة الأجهزة المعنية انخرطت بشكل كبير في المشهد وقدمت كافة الخدمات حتى اللحظة، من خلال تجهيز مراكز الإيواء، وتقديم الخدمات اللازمة، وتوفير وسائل النقل إلى مراكز الإيواء، وتدخل فرق الإنقاذ والطواىء على مدار الساعة.وأشار السيمو إلى أن الجهات المعنية عملت على نقل العائلات عبر القطار مجانا، إلى أي منطقة في المغرب، في إطار التسهيل على سكان المدينة.ولفت إلى أن عدد سكان مدينة القصر الكبير يبلغ نحو 130 ألف مواطن، وأن هناك توجيهات لأحياء أخرى اليوم بضرورة الإخلاء، تحسبا لاستمرار السيول والأمطار التي يمكن أن تتسبب في تضرر المزيد من المنازل.وفق المسؤول المغربي، فإن نحو 1000 أسرة تضررت في مناطق قروية بجانب مدينة القصر الكبير، وجرى نقلهم إلى مناطق إيواء بمساعدة السلطات المحلية.وناشد المسؤول المغربي أهالي المدينة بالاستجابة لتوجيهات السلطات المعنية التي تتابع على مدار الساعة تطور الأوضاع، وربما تطالب بإخلاء بعض الأحياء الأخرى، تحسبا لتعرضها لأضرار إثر ارتفاع منسوب الأمواج والمياه التي غمرت بعض الأحياء.وشهدت مدينة القصر الكبير حركة نزوح إثر الفيضانات الكبيرة التي تعرضت لها المدينة، وسط مخاوف من ارتفاع مستوى المياه في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة، في ظل توقعات تنذر بمزيد من التساقطات المطرية في شفشاون ووزان؛ وهما الإقليمان اللذان يغذيان سد "وادي المخازن" بكميات كبيرة من المياه، الذي زادت فيه المياه عن قدرته الاستيعابية ووصلت إلى أحياء المدينة، بعد أن بلغت نسبة الملء فيه 100% منذ أيام.وأوضحت المديرية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في سياق الظروف الجوية الاستثنائية التي تعرفها مدينة القصر الكبير، التي تسببت في فيضانات غير مسبوقة نتج عنها تضرر في عدد من البنيات بعد أن غمرت المياه عددا من الأحياء وقطعت الطرقات، وتسببت في فرار الآلاف من المواطنين نحو وجهات قريبة ومراكز إيواء.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في بيان، إن "الحكومة تواكب وتتابع ما يجري في شمال المغرب"، وخصوصا مدينة القصر الكبير.
https://sarabic.ae/20260119/ملك-المغرب-يوجه-رسالة-للاعبي-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-بعد-خسارة-نهائي-كأس-إفريقيا-1109381445.html
https://sarabic.ae/20251215/النيابة-العامة-المغربية-التحقيق-في-الأسباب-الحقيقية-وراء-فيضان-آسفي-1108177946.html
https://sarabic.ae/20240921/مشاهد-مروعة-للسيول-في-المغرب-وانجراف-حافلة-تحمل-12-راكبا-فيديو-1092967840.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109847211_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_c55a6acd5b2a8527239bb09a6eaff632.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, أخبار سوريا اليوم
أخبار المغرب اليوم, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, أخبار سوريا اليوم

مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد النازحين من "القصر الكبير" وحجم الأضرار جراء الفيضانات

14:57 GMT 31.01.2026
© Photoفيضانات القصر الكبير- المغرب
فيضانات القصر الكبير- المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
قال محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير بالمغرب، إن أكثر من 20 ألف مواطن غادروا منازلهم، باتجاه مراكز الإيواء ومناطق أخرى في طنجة ومحيطها.
وأضاف السيمو في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن السيول غمرت ما يقرب من 13 حيا في المدينة، وتضررت مناطق واسعة من المدينة، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى اليوم السبت.
وأوضح أن كافة الأجهزة المعنية انخرطت بشكل كبير في المشهد وقدمت كافة الخدمات حتى اللحظة، من خلال تجهيز مراكز الإيواء، وتقديم الخدمات اللازمة، وتوفير وسائل النقل إلى مراكز الإيواء، وتدخل فرق الإنقاذ والطواىء على مدار الساعة.
ملك المغرب، محمد السادس، في البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
ملك المغرب يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا
19 يناير, 04:01 GMT
وأشار السيمو إلى أن الجهات المعنية عملت على نقل العائلات عبر القطار مجانا، إلى أي منطقة في المغرب، في إطار التسهيل على سكان المدينة.
ولفت إلى أن عدد سكان مدينة القصر الكبير يبلغ نحو 130 ألف مواطن، وأن هناك توجيهات لأحياء أخرى اليوم بضرورة الإخلاء، تحسبا لاستمرار السيول والأمطار التي يمكن أن تتسبب في تضرر المزيد من المنازل.
وأوضح أن التعليمات التي تصدر عن الجهات على مدار الساعة من أجل تفادي حدوث كارثة إنسانية تهدد المدينة بسبب السيول والفيضانات الجارفة التي تخلفها كميات المياه المفرغة من سد وادي المخازن القريب من المدينة، والتي تفوق قدرة التعامل البشري معها.
وفق المسؤول المغربي، فإن نحو 1000 أسرة تضررت في مناطق قروية بجانب مدينة القصر الكبير، وجرى نقلهم إلى مناطق إيواء بمساعدة السلطات المحلية.
وناشد المسؤول المغربي أهالي المدينة بالاستجابة لتوجيهات السلطات المعنية التي تتابع على مدار الساعة تطور الأوضاع، وربما تطالب بإخلاء بعض الأحياء الأخرى، تحسبا لتعرضها لأضرار إثر ارتفاع منسوب الأمواج والمياه التي غمرت بعض الأحياء.
الناس يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في إقليم آسفي بالمغرب، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
النيابة العامة المغربية: التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء "فيضان آسفي"
15 ديسمبر 2025, 11:46 GMT
وشهدت مدينة القصر الكبير حركة نزوح إثر الفيضانات الكبيرة التي تعرضت لها المدينة، وسط مخاوف من ارتفاع مستوى المياه في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة، في ظل توقعات تنذر بمزيد من التساقطات المطرية في شفشاون ووزان؛ وهما الإقليمان اللذان يغذيان سد "وادي المخازن" بكميات كبيرة من المياه، الذي زادت فيه المياه عن قدرته الاستيعابية ووصلت إلى أحياء المدينة، بعد أن بلغت نسبة الملء فيه 100% منذ أيام.

في الإطار أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش-القصر الكبير بالمغرب، تعليق الدراسة بصفة استثنائية في جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة القصر الكبير، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 2 فبراير 2026 إلى يوم السبت 7 فبراير/شباط 2026.

فيضانات كبيرة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مشاهد مروعة للسيول في المغرب وانجراف حافلة تحمل 12 راكبا... فيديو
21 سبتمبر 2024, 13:39 GMT
وأوضحت المديرية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في سياق الظروف الجوية الاستثنائية التي تعرفها مدينة القصر الكبير، التي تسببت في فيضانات غير مسبوقة نتج عنها تضرر في عدد من البنيات بعد أن غمرت المياه عددا من الأحياء وقطعت الطرقات، وتسببت في فرار الآلاف من المواطنين نحو وجهات قريبة ومراكز إيواء.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في بيان، إن "الحكومة تواكب وتتابع ما يجري في شمال المغرب"، وخصوصا مدينة القصر الكبير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала