https://sarabic.ae/20260205/رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-نحن-على-أهبة-الاستعداد-لأي-عمل-من-جانب-الأعداء-1110007783.html

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب "الأعداء"

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب "الأعداء"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "تطوير الصواريخ الباليستية أسهم في تعزيز القدرة الردعية لإيران ورفع جاهزية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T07:37+0000

2026-02-05T07:37+0000

2026-02-05T07:37+0000

إيران

أخبار إيران

الجيش الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abf2c5d30e7fe04c6f4f83c1b60bce71.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن موسوي قوله، خلال زيارة إلى مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، إن "إيران نجحت في تحديث منظومة الصواريخ الباليستية في مختلف الجوانب الفنية والتقنية، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز قوة الردع".وأوضح موسوي، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تحرك من جانب ما وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا: "نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل معاد".وأشار إلى أن "العقيدة العسكرية الإيرانية شهدت تحولًا في طبيعة التعامل مع التهديدات"، لافتًا إلى تبني سياسة الحرب غير المتجانسة، إلى جانب تطوير القدرات الهجومية والدفاعية، بما يضمن حماية المصالح الوطنية.وشدد موسوي، على أن تحديث الصواريخ الباليستية في جميع أبعادها التقنية شكل ركيزة أساسية في ترسيخ معادلة الردع، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر السبت الماضي، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".وأشار البيان إلى أن "نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب "ترور آلارم"، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الحكمة-وتؤكد-رفض-الحلول-العسكرية-تجاه-إيران-1110004324.html

https://sarabic.ae/20260203/باحث-في-الشأن-الإقليمي-هناك-قناعة-أمريكية-بصعوبة-إسقاط-النظام-في-إيران-1109943166.html

https://sarabic.ae/20260204/مسؤول-إقليمي-إيران-لا-تناقش-مع-واشنطن-إلا-البرنامج-النووي-1109970095.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم