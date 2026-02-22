https://sarabic.ae/20260222/التصعيد-والفوضى-في-الجنوب-اليمنيهل-يشكل-تهديدا-لاستمرار-حكومة-الزنداني؟-1110629592.html

التصعيد والفوضى في الجنوب اليمني..هل يشكل تهديدا لاستمرار حكومة "الزنداني"؟

التصعيد والفوضى في الجنوب اليمني..هل يشكل تهديدا لاستمرار حكومة "الزنداني"؟

22.02.2026

يرى مراقبون أن المشهد الحالي قد يؤدي إلى الاستقرار في الفترة القادمة إذا ما نجحت الحكومة في ملف الخدمات وحلف الإشكاليات العالقة منذ سنوات، لكن هناك الكثير من العقبات تقف في الطريق في ظل التصعيد من أنصار الانتقالي في الداخل والذين يتمسكون بأن مجلسهم لم يتم حله وأن أعضاء وفد المجلس في الرياض محتجزين تحت ضغوط وإقامة جبرية.المشهد معقد، لكن التساؤلات المطروحة ..هل يشكل التصعيد في الجنوب ضغوطا يمكن أن تؤدي إلى التراجع في الخطوات التي اتخذت من جانب المجلس الرئاسي في الرياض، أم أن الحكومة سوف تعود بكامل هيئاتها إلى عدن وسوف تستكمل برنامجها الإصلاحي؟بداية يقول، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، رائد الجحافي: "عودة الحكومة الجديدة إلى عدن مؤخرا عقب عدد من الأحداث الكبيرة التي شهدها الجنوب في الشهرين الماضيين، كانت كفيلة بإثارة غضب الشارع الجنوبي بالذات أنصار المجلس الانتقالي".إعلان التصعيدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "بعد التطورات التي حدثت والتي طالت المجلس الانتقالي، وجد أنصار المجلس أنفسهم بدون قوة ولا قيادة بسبب ما تعرضت له القوات التابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت واختفاء أبرز قادة المجلس، بينما لا يزال معظم قيادات الانتقالي في الرياض الذين قاموا بإعلان حل المجلس الانتقالي، وتتهم قيادات الانتقالي المتواجدين في الجنوب السلطات السعودية وارغامهم على تلاوة بيان الحل وأنهم تحت الإقامة الجبرية".وتابع الجحافي، "هذه الأمور فرضت على المجلس في الجنوب إعلان النفير ودعوة أنصاره إلى رفض دخول أعضاء الحكومة اليمنية المنتمين إلى الشمال، لكن الحكومة التي عادت نهاية الأسبوع المنصرم عقدت جلساتها بشكل طبيعي رافق الاجتماع احتجاجات بالقرب من بوابة مقر الحكومة في معاشيق بالعاصمة عدن، وأدت إلى حدوث اشتباكات بين حراسة المكان والمحتجين وتسبب في مقتل أحد المحتجين وإصابة العديد منهم، ليتبادل الطرفين الحكومة والانتقالي الاتهامات بالجهة التي بدأت بالاعتداء".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن، "هذا التصعيد لم يدم سوى يوم واحد قبل أن تهدأ الأوضاع، لتعاود الجهات الأمنية ملاحقة بعض الناشطين الذين تتهمهم بإثارة الفوضى، واكتفى المجلس الانتقالي بإصدار بيانات إدانة واستنكار مع التوعد بتحريك الشارع الجنوبي لرفض الحكومة والمجلس الرئاسي".وأستطرد: قد يستطيع الانتقالي القيام بنوع من التصعيد وتحريك الشارع الجنوبي طالما والشعار الذي يرفعه يتماشى ومطالب الشعب في الجنوب، وهو رفض الحكومة والمجلس الرئاسي باعتبارهما يمثلان سلطة الاحتلال اليمني، ولكن نتيجة لكثير من الأمور الشائكة وتداخل بعض الوقائع ومنها أن أي تصعيد سيقود إلى تصادم جنوبي-جنوبي، وسينعكس سلبا على النسيج الاجتماعي والسياسي الجنوبي، سيكون الأمر هنا فيه صعوبة بالغة في اللجوء إلى التصعيد".وقال الجحافي: "إضافة إلى ما سبق هناك انهيار منظومة البنية التنظيمية للمجلس الانتقالي بسبب الأحداث الأخيرة، والشحن والتحريض الذي تمارسه الكثير من القوى اليمنية والخارجية، ما أدى إلى إضعاف الانتقالي الذي بات يتحرك ويعتمد على حماس الشارع الجنوبي وإيمانهم بقضية الجنوب وليس بمكون المجلس الانتقالي".احتمالات ممكنةوأوضح القيادي الجنوبي، "أن كل الاحتمالات تظل ممكنة، لأنه بالمقابل تحاول الرياض استعطاف بعض القيادات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي واستدعائهم إلى الرياض، إضافة إلى اللقاءات المتواصلة التي يقوم بها أحد قادة الجيش السعودي في عدن، اللواء فلاح الشهراني مع الناشطين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية وغيرها، ومحاولة إقناعهم بقبول الأمر الواقع بأن الانتقالي انتهى وان السعودية ستقف إلى جانب الجنوبيين والانتصار لقضية الجنوب وفق رؤية جديدة بعد إجراء حوار جنوبي-جنوبي ووعدت برعايته".ونوه الجحافي، إلى أن "التحركات السعودية في الجنوب، جعلت الجنوبيين في مكونات الحراك الجنوبي الأخرى تنظر إلى أن سياسة السعودية هذه لا تختلف عن سياسة الإمارات التي عملت على إقصاء الشخصيات الفاعلة في الجنوب، وعملت على تشجيع شخصيات ليس لديها أي سجل نضالي أو كفاءات وهو الأمر الذي أوصل المجلس الانتقالي إلى الانهيار في غضون ساعات قليلة، وهذا الأمر اغضب الجنوبيين الذين رفضوا سياسة المجلس الانتقالي سابقا، وأثار قلقهم تجاه مستقبل قضيتهم ما جعلهم أكثر حماسا لرفض اي إجراءات أو تحركات سعودية".ويعتقد الجحافي، "أن الرياض قد تنجح إلى حد بعيد في حال قامت بإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي والدفع إلى تعيين رئيسا آخر ينتمي إلى الجنوب، حسب ما حصل في الحكومة التي جرى تكليف شخصية جنوبية متمكنة وهو الدكتور شايع الزنداني الذي يحضى باحترام وتقدير غالبية الجنوبيين على رئاسة الحكومة، هذا بالإضافة إلى ما سيلتمسه الجنوبيون من نجاح الحكومة في توفير الخدمات وضبط أسعار السلع، ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام، وغيرها من المهام الملقاة على عاتق الحكومة في هذه الحالة سيعود الاستقرار التدريجي لعدن والجنوب بشكل عام".الإشكالية الحقيقيةمن جانبه يقول القيادي الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: "الإشكالية القائمة تكمن في المجلس الانتقالي نفسه، والمتصلة بضبابية موقفه تجاه القيادات التابعة أو المحسوبة عليه، سواء تلك التي قبلت الشراكة الحكومية بعدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة أو التي قبلت الحوار وحلت المجلس الانتقالي بأغلبية قيادته في أعلى هرمه".وأضاف في حديثثه لـ"سبوتنيك": "مسألة التصعيد ضد الحكومة أو ضد بعضها ممن يسمونهم الشماليين، هذا ما يجعل تصعيد بعض قيادته المتواجدة بالداخل وهي قليلة ومن القيادات الوسطية ضعيف، وفاقد الحجة وغير مبرر".وتابع قاسم، كل بيانات وخطابات الانتقالي السياسية والإعلامية تشير إلى رغبته وهدفه من التصعيد، وهو عودته للشراكة بالسلطة بنفس الآلية السابقة، وهذا الأمر واضح ويمكن ملاحظته كما اسلفنا من ردود أفعاله وبياناته التصعيدية، وسواء استمر هذا التصعيد أم لم يستمر، لن يؤدي إلى تغيير الحكومة أو للقبول بالضغوط التصعيدية وإن اشتدت وتيرتها".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "عملية التصعيد في اعتقادي، لن تؤدي إلى الرضوخ لأهداف المجلس الانتقالي، خاصة وهو يواجه نفسه ووزراء محسوبين عليه، فضلا عن غياب رؤية واضحة تحدد مطالبة، علاوة أن الخطاب وازدواجية التعاطي سابقا وحاليا أضعفت موقفه، واظهرته بموقف المتناقض فقد كان شريكا في هذه الحكومة بالمناصفة وعند غيابه عن الحكومة أو بالأصح مجلس القيادة الرئاسي بات يتحدث عنها بأنها حكومة غير شرعية وهذا ما جعل موقفه هزيلا وضعيفا وغير منطقيا".التصعيد وغياب الرؤيةوأوضح القيادي الجنوبي، "أن التصعيد في ظل غياب رؤية واضحة غير انتهازية ونفعية، لن يحقق أدنى مطلب للانتقالي، ومن الأهمية التذكير أن التصعيد الشعبي لا يأخذ على أنه حضور جماهيري للانتقالي، بل هو ردة فعل شعبية مناهضة لأي استهداف للقضية الجنوبية".واختتم بالقول: "يبقى على الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه حلحلة الأوضاع الخدمية والمعيشية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن الانهماك في الجوانب السياسية وعليها دور في امتصاص غضب الناس وعدم إتاحة الفرصة لاستغلالهم لأجندات خطيرة، ويأتي دورها في التهدئة وتبني خطاب مسؤول بعيدا عن لغة العنف والقوة وهو ما يثير حساسية الشارع".وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوما بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيراً، احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبهم، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وكان رئيس الوزراء اليمني السابق سالم بن بريك قد أعلن، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء.وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن واسطة بحرية.سلسلة من التطوراتوجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوب البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

