إعلام إسرائيلي: تسجيل أول قتيل جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
أكدت إسرائيل وقوع أول حالة وفاة نتيجة الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على تل أبيب. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بمقتل امرأة أصيبت بجروح خطيرة جراء قصف مباشر على تل أبيب.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس السبت، أن قواته أطلقت نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، قبل قليل.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشنت إيران هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
22:26 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 22:28 GMT 28.02.2026)
أكدت إسرائيل وقوع أول حالة وفاة نتيجة الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على تل أبيب.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بمقتل امرأة أصيبت بجروح خطيرة جراء قصف مباشر على تل أبيب.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة، في الوقت الذي أفادت فيه خدمة الإسعاف الجوي الإسرائيلية بوقوع نحو 20 إصابة.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس السبت، أن قواته أطلقت نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية
ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، قبل قليل.
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية
وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".
وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".
ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم
الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وشنت إيران
هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.