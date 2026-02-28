https://sarabic.ae/20260228/إعلام-إسرائيلي-تسجيل-أول-قتيل-جراء-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-1110889096.html

إعلام إسرائيلي: تسجيل أول قتيل جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

إعلام إسرائيلي: تسجيل أول قتيل جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكدت إسرائيل وقوع أول حالة وفاة نتيجة الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على تل أبيب. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T22:26+0000

2026-02-28T22:26+0000

2026-02-28T22:28+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110868943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bfae91e6875aca752344f550671a6e17.jpg

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بمقتل امرأة أصيبت بجروح خطيرة جراء قصف مباشر على تل أبيب.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس السبت، أن قواته أطلقت نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، قبل قليل.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشنت إيران هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.

https://sarabic.ae/20260228/نيبنزيا-تصرفات-إسرائيل-وأمريكا-تهدف-بشكل-علني-إلى-مزيد-من-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لإيران-1110888053.html

https://sarabic.ae/20260228/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-إدانته-للضربات-العسكرية-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1110887503.html

https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يقوم-بتشويه-الحقائق-حول-الوضع-في-إيران-1110884673.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إسرائيل