أبو عبيدة: صواريخ إيران في يوم القدس رسالة دعم لفلسطين وتأكيد على مواجهة إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل تزامنا مع يوم القدس العالمي تعكس استمرار الدعم للقضية...

2026-03-13T19:35+0000

وجاء في بيان نشر على قناته في "تلغرام" بمناسبة يوم القدس العالمي: "في يوم القدس العالمي، نشيد بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهداً كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية، شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء (تل أبيب)".وأضاف: "يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصة لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى، فالقدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربص بكم، ويوسع دائرة عدوانه على أمتنا يوماً بعد يوم".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

