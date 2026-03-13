أبو عبيدة: صواريخ إيران في يوم القدس رسالة دعم لفلسطين وتأكيد على مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل تزامنا مع يوم القدس العالمي تعكس استمرار الدعم للقضية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T19:35+0000
وجاء في بيان نشر على قناته في "تلغرام" بمناسبة يوم القدس العالمي: "في يوم القدس العالمي، نشيد بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهداً كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية، شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء (تل أبيب)".
أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل تزامنا مع يوم القدس العالمي تعكس استمرار الدعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بخروج جماهير كبيرة في إيران ودول أخرى لإحياء المناسبة والتأكيد على مركزية قضية القدس.
وجاء في بيان نشر على قناته في "تلغرام" بمناسبة يوم القدس العالمي: "في يوم القدس العالمي، نشيد بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهداً كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية، شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء (تل أبيب)".
وتابع: "إن خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني العزيز اليوم نصرة للأقصى رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، لهو دليل إضافي على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين، وأن الجمهورية الإسلامية في ظل قيادة السيد مجتبى خامنئي، ستمضي على ذات الطريق الذي خطه الشهيد السيد علي خامنئي بدمه".
وأضاف: "يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصة لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى، فالقدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربص بكم، ويوسع دائرة عدوانه على أمتنا يوماً بعد يوم".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.