خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط
خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط
سبوتنيك عربي
مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال تداعياته إلى البحر المتوسط، الذي يعد طريقًا إستراتيجيًا لنقل النفط والغاز والبضائع، كما...
2026-03-16T12:08+0000
2026-03-16T12:08+0000
2026-03-16T12:08+0000
وفي السياق، قال الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "لا ينبغي النظر إلى البحر المتوسط باعتباره مجرد مساحة مائية تفصل بين ثلاث قارات، بل شريانًا حيويًا تتداخل فيه اعتبارات التجارة والطاقة والسياسة".وأضاف أبو الرايقة: "خطوط الملاحة البحرية التي تعبر هذا البحر لا تمثل فقط طرقًا لنقل البضائع، بل تشكل أيضًا مسارات رئيسية لنقل الطاقة وأحد الأعصاب الحيوية للاقتصاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "في حال انتقلت أنماط الصراع الدائرة في الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط، لن يكون على الأرجح في شكل مواجهة بحرية تقليدية واسعة، بل قد يظهر عبر عمليات محدودة لكنها ذات تأثير كبير".وبيّن أبو الرايقة أن "العواصم الأوروبية تدرك منذ سنوات حساسية أمن الملاحة في البحر المتوسط، لكنها اليوم تبدو أكثر يقظة تجاه أي تهديد محتمل في هذا المجال، ومن المرجح أن يأتي الرد الأوروبي في المقام الأول عبر إجراءات أمنية مثل تعزيز انتشار القطع البحرية وتكثيف المراقبة الجوية والفضائية وربما إنشاء ممرات بحرية آمنة لحماية السفن التجارية".وأكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي أن "حماية الملاحة بالنسبة لأوروبا لا ترتبط بالبعد الأمني فحسب، بل تتصل أيضًا بحماية الاقتصاد الأوروبي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، التي يعتمد جزء كبير منها على هذا الممر البحري".وختم أبو الرايقة بالقول: "البحر المتوسط، رغم هذه المخاوف، لا يبدو مرشحًا للتحول إلى ساحة حرب مفتوحة بالمعنى التقليدي، إلا أن احتمال وقوع حوادث أمنية محدودة سيظل قائمًا كلما اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وفي ظل هذا الواقع، ستسعى أوروبا إلى تحصين طرق التجارة وحماية خطوط الطاقة بينما ستكون ليبيا مطالبة بتعزيز أمن سواحلها وموانئها بصورة أكبر".بدوره، قال الخبير في إدارة الأزمات الدكتور سعد الغديوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات لا بد أن تكون له انعكاسات سلبية على الساحة الدولية بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص".وأضاف الغديوي: "بعض الأطراف الإقليمية قد تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وإدخال مناطق جديدة في دائرة التوتر مستفيدة من الحساسية الجيوسياسية للمتوسط وأهميته الإستراتيجية للتجارة والطاقة".وختم الغديوي حديثه بالقول: "بالتأكيد، على ليبيا ودول أوروبا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات وتعزيز التنسيق الأمني والبحري لمواجهة أي تحديات محتملة قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها لاحقًا".
https://sarabic.ae/20260303/خبير-ليبي-لـسبوتنيك-اتساع-رقعة-الحرب-في-الشرق-الأوسط-يضغط-على-الأسواق-ويعزز-موقع-ليبيا-1110989928.html
https://sarabic.ae/20260302/انعكاسات-الحرب-ضد-إيران-ما-التداعيات-المحتملة-على-الاقتصاد-والاستقرار-في-ليبيا-1110955130.html
https://sarabic.ae/20260228/ليبيا-تعلن-تضامنها-مع-الدول-العربية-وتدين-انتهاكات-السيادة-في-المنطقة-1110887886.html
https://sarabic.ae/20260227/هزات-متكررة-على-السواحل-الشرقية-للبحر-المتوسط-هل-هي-مؤشر-لاقتراب-زلزال؟-1110826330.html
البحر المتوسط
وليد لامة
وليد لامة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
أخبار ليبيا اليوم, البحر المتوسط, أخبار الشرق الأوسط, الصراع, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, البحر المتوسط, أخبار الشرق الأوسط, الصراع, تقارير سبوتنيك, حصري
خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال تداعياته إلى البحر المتوسط، الذي يعد طريقًا إستراتيجيًا لنقل النفط والغاز والبضائع، كما أنه يمثل فضاء أمنيًا حساسًا تتقاطع فيه مصالح دول أوروبا وشمال أفريقيا، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات إقليمية.
وفي السياق، قال الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "لا ينبغي النظر إلى البحر المتوسط باعتباره مجرد مساحة مائية تفصل بين ثلاث قارات، بل شريانًا حيويًا تتداخل فيه اعتبارات التجارة والطاقة والسياسة".
وأوضح أن "المتوسط، عمليًا، ليس مجرد موقع جغرافي بل شبكة معقدة من المصالح تمتد من موانئ الشرق الأوسط إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ينعكس سريعًا على حركة الملاحة فيه".
وأضاف أبو الرايقة: "خطوط الملاحة البحرية التي تعبر هذا البحر لا تمثل فقط طرقًا لنقل البضائع، بل تشكل أيضًا مسارات رئيسية لنقل الطاقة وأحد الأعصاب الحيوية للاقتصاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "في حال انتقلت أنماط الصراع الدائرة في الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط
، لن يكون على الأرجح في شكل مواجهة بحرية تقليدية واسعة، بل قد يظهر عبر عمليات محدودة لكنها ذات تأثير كبير".
وأوضح أن "المخاطر المحتملة قد تتمثل في استهداف سفن تجارية أو تعطيل بعض الموانئ أو تهديد البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في عرض البحر، ورغم أن مثل هذه العمليات لا تتطلب قدرات عسكرية كبيرة فإنها قادرة على إحداث اضطراب ملحوظ في الأسواق العالمية ورفع تكاليف التأمين البحري وإدخال حركة الملاحة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار".
وبيّن أبو الرايقة أن "العواصم الأوروبية تدرك منذ سنوات حساسية أمن الملاحة في البحر المتوسط، لكنها اليوم تبدو أكثر يقظة تجاه أي تهديد محتمل في هذا المجال، ومن المرجح أن يأتي الرد الأوروبي في المقام الأول عبر إجراءات أمنية مثل تعزيز انتشار القطع البحرية وتكثيف المراقبة الجوية والفضائية وربما إنشاء ممرات بحرية آمنة لحماية السفن التجارية".
وأكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي أن "حماية الملاحة بالنسبة لأوروبا لا ترتبط بالبعد الأمني فحسب، بل تتصل أيضًا بحماية الاقتصاد الأوروبي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، التي يعتمد جزء كبير منها على هذا الممر البحري".
وفي ما يتعلق بليبيا، أوضح أبوالرايقة أن "موقعها الجغرافي يضعها في قلب هذه المعادلة، فالساحل الليبي الممتد في وسط البحر المتوسط يجعل البلاد قريبة من أي تطورات قد تشهدها حركة الملاحة في المنطقة، وفي حال تصاعد التوترات من المتوقع أن تركز ليبيا جهودها على حماية الموانئ النفطية وتعزيز الرقابة على سواحلها، إضافة إلى الحد من أي محاولات لاستغلال الاضطرابات البحرية من قبل شبكات التهريب أو الجماعات المسلحة".
وختم أبو الرايقة بالقول: "البحر المتوسط، رغم هذه المخاوف، لا يبدو مرشحًا للتحول إلى ساحة حرب مفتوحة بالمعنى التقليدي، إلا أن احتمال وقوع حوادث أمنية محدودة سيظل قائمًا كلما اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط
، وفي ظل هذا الواقع، ستسعى أوروبا إلى تحصين طرق التجارة وحماية خطوط الطاقة بينما ستكون ليبيا مطالبة بتعزيز أمن سواحلها وموانئها بصورة أكبر".
بدوره، قال الخبير في إدارة الأزمات الدكتور سعد الغديوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات لا بد أن تكون له انعكاسات سلبية على الساحة الدولية بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص".
وأوضح أن "البحر المتوسط يعد من أكثر المناطق عرضة للتأثر بهذه التطورات نظرًا لقربه الجغرافي من بؤر التوتر، إضافة إلى كونه مطلًا على عدد من الدول الأوروبية المنخرطة في هذا الصراع بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وأضاف الغديوي: "بعض الأطراف الإقليمية قد تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وإدخال مناطق جديدة في دائرة التوتر
مستفيدة من الحساسية الجيوسياسية للمتوسط وأهميته الإستراتيجية للتجارة والطاقة".
وأشار الغديوي إلى أن "حجم تأثير الصراع يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استمراره وطول مداه، فكلما طال أمده ازدادت احتمالات انعكاساته على مناطق قريبة وفي مقدمتها البحر المتوسط، الذي يُعدّ منطقة حيوية بحكم موقعه الجغرافي وتشابك المصالح الدولية فيه".
وختم الغديوي حديثه بالقول: "بالتأكيد، على ليبيا ودول أوروبا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات وتعزيز التنسيق الأمني والبحري
لمواجهة أي تحديات محتملة قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها لاحقًا".