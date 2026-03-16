خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط

سبوتنيك عربي

مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال تداعياته إلى البحر المتوسط، الذي يعد طريقًا إستراتيجيًا لنقل النفط والغاز والبضائع، كما... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T12:08+0000

وفي السياق، قال الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "لا ينبغي النظر إلى البحر المتوسط باعتباره مجرد مساحة مائية تفصل بين ثلاث قارات، بل شريانًا حيويًا تتداخل فيه اعتبارات التجارة والطاقة والسياسة".وأضاف أبو الرايقة: "خطوط الملاحة البحرية التي تعبر هذا البحر لا تمثل فقط طرقًا لنقل البضائع، بل تشكل أيضًا مسارات رئيسية لنقل الطاقة وأحد الأعصاب الحيوية للاقتصاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "في حال انتقلت أنماط الصراع الدائرة في الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط، لن يكون على الأرجح في شكل مواجهة بحرية تقليدية واسعة، بل قد يظهر عبر عمليات محدودة لكنها ذات تأثير كبير".وبيّن أبو الرايقة أن "العواصم الأوروبية تدرك منذ سنوات حساسية أمن الملاحة في البحر المتوسط، لكنها اليوم تبدو أكثر يقظة تجاه أي تهديد محتمل في هذا المجال، ومن المرجح أن يأتي الرد الأوروبي في المقام الأول عبر إجراءات أمنية مثل تعزيز انتشار القطع البحرية وتكثيف المراقبة الجوية والفضائية وربما إنشاء ممرات بحرية آمنة لحماية السفن التجارية".وأكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي أن "حماية الملاحة بالنسبة لأوروبا لا ترتبط بالبعد الأمني فحسب، بل تتصل أيضًا بحماية الاقتصاد الأوروبي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، التي يعتمد جزء كبير منها على هذا الممر البحري".وختم أبو الرايقة بالقول: "البحر المتوسط، رغم هذه المخاوف، لا يبدو مرشحًا للتحول إلى ساحة حرب مفتوحة بالمعنى التقليدي، إلا أن احتمال وقوع حوادث أمنية محدودة سيظل قائمًا كلما اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وفي ظل هذا الواقع، ستسعى أوروبا إلى تحصين طرق التجارة وحماية خطوط الطاقة بينما ستكون ليبيا مطالبة بتعزيز أمن سواحلها وموانئها بصورة أكبر".بدوره، قال الخبير في إدارة الأزمات الدكتور سعد الغديوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات لا بد أن تكون له انعكاسات سلبية على الساحة الدولية بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص".وأضاف الغديوي: "بعض الأطراف الإقليمية قد تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وإدخال مناطق جديدة في دائرة التوتر مستفيدة من الحساسية الجيوسياسية للمتوسط وأهميته الإستراتيجية للتجارة والطاقة".وختم الغديوي حديثه بالقول: "بالتأكيد، على ليبيا ودول أوروبا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات وتعزيز التنسيق الأمني والبحري لمواجهة أي تحديات محتملة قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها لاحقًا".

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

