خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260316/خبراء-ليبيون-لـسبوتنيك-استمرار-الصراع-في-الشرق-الأوسط-قد-ينعكس-على-طرق-التجارة-في-المتوسط---1111547643.html
خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط
سبوتنيك عربي
مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال تداعياته إلى البحر المتوسط، الذي يعد طريقًا إستراتيجيًا لنقل النفط والغاز والبضائع، كما... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104244/40/1042444065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a976f09405220442c2d3ac945ab5182.jpg
البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104244/40/1042444065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad970c4e7db6c2b919f19d9b06689272.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبراء ليبيون لـ"سبوتنيك": استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد ينعكس على طرق التجارة في المتوسط

© AP Photo / Marc Israel Sellem — منصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل
منصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال تداعياته إلى البحر المتوسط، الذي يعد طريقًا إستراتيجيًا لنقل النفط والغاز والبضائع، كما أنه يمثل فضاء أمنيًا حساسًا تتقاطع فيه مصالح دول أوروبا وشمال أفريقيا، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات إقليمية.
وفي السياق، قال الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "لا ينبغي النظر إلى البحر المتوسط باعتباره مجرد مساحة مائية تفصل بين ثلاث قارات، بل شريانًا حيويًا تتداخل فيه اعتبارات التجارة والطاقة والسياسة".

وأوضح أن "المتوسط، عمليًا، ليس مجرد موقع جغرافي بل شبكة معقدة من المصالح تمتد من موانئ الشرق الأوسط إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ينعكس سريعًا على حركة الملاحة فيه".

وأضاف أبو الرايقة: "خطوط الملاحة البحرية التي تعبر هذا البحر لا تمثل فقط طرقًا لنقل البضائع، بل تشكل أيضًا مسارات رئيسية لنقل الطاقة وأحد الأعصاب الحيوية للاقتصاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "في حال انتقلت أنماط الصراع الدائرة في الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط، لن يكون على الأرجح في شكل مواجهة بحرية تقليدية واسعة، بل قد يظهر عبر عمليات محدودة لكنها ذات تأثير كبير".
وأوضح أن "المخاطر المحتملة قد تتمثل في استهداف سفن تجارية أو تعطيل بعض الموانئ أو تهديد البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في عرض البحر، ورغم أن مثل هذه العمليات لا تتطلب قدرات عسكرية كبيرة فإنها قادرة على إحداث اضطراب ملحوظ في الأسواق العالمية ورفع تكاليف التأمين البحري وإدخال حركة الملاحة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار".
وبيّن أبو الرايقة أن "العواصم الأوروبية تدرك منذ سنوات حساسية أمن الملاحة في البحر المتوسط، لكنها اليوم تبدو أكثر يقظة تجاه أي تهديد محتمل في هذا المجال، ومن المرجح أن يأتي الرد الأوروبي في المقام الأول عبر إجراءات أمنية مثل تعزيز انتشار القطع البحرية وتكثيف المراقبة الجوية والفضائية وربما إنشاء ممرات بحرية آمنة لحماية السفن التجارية".
وأكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي أن "حماية الملاحة بالنسبة لأوروبا لا ترتبط بالبعد الأمني فحسب، بل تتصل أيضًا بحماية الاقتصاد الأوروبي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، التي يعتمد جزء كبير منها على هذا الممر البحري".

وفي ما يتعلق بليبيا، أوضح أبوالرايقة أن "موقعها الجغرافي يضعها في قلب هذه المعادلة، فالساحل الليبي الممتد في وسط البحر المتوسط يجعل البلاد قريبة من أي تطورات قد تشهدها حركة الملاحة في المنطقة، وفي حال تصاعد التوترات من المتوقع أن تركز ليبيا جهودها على حماية الموانئ النفطية وتعزيز الرقابة على سواحلها، إضافة إلى الحد من أي محاولات لاستغلال الاضطرابات البحرية من قبل شبكات التهريب أو الجماعات المسلحة".

وختم أبو الرايقة بالقول: "البحر المتوسط، رغم هذه المخاوف، لا يبدو مرشحًا للتحول إلى ساحة حرب مفتوحة بالمعنى التقليدي، إلا أن احتمال وقوع حوادث أمنية محدودة سيظل قائمًا كلما اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وفي ظل هذا الواقع، ستسعى أوروبا إلى تحصين طرق التجارة وحماية خطوط الطاقة بينما ستكون ليبيا مطالبة بتعزيز أمن سواحلها وموانئها بصورة أكبر".
بدوره، قال الخبير في إدارة الأزمات الدكتور سعد الغديوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات لا بد أن تكون له انعكاسات سلبية على الساحة الدولية بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص".

وأوضح أن "البحر المتوسط يعد من أكثر المناطق عرضة للتأثر بهذه التطورات نظرًا لقربه الجغرافي من بؤر التوتر، إضافة إلى كونه مطلًا على عدد من الدول الأوروبية المنخرطة في هذا الصراع بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأضاف الغديوي: "بعض الأطراف الإقليمية قد تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وإدخال مناطق جديدة في دائرة التوتر مستفيدة من الحساسية الجيوسياسية للمتوسط وأهميته الإستراتيجية للتجارة والطاقة".
وأشار الغديوي إلى أن "حجم تأثير الصراع يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استمراره وطول مداه، فكلما طال أمده ازدادت احتمالات انعكاساته على مناطق قريبة وفي مقدمتها البحر المتوسط، الذي يُعدّ منطقة حيوية بحكم موقعه الجغرافي وتشابك المصالح الدولية فيه".

وختم الغديوي حديثه بالقول: "بالتأكيد، على ليبيا ودول أوروبا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات وتعزيز التنسيق الأمني والبحري لمواجهة أي تحديات محتملة قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها لاحقًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала