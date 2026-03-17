ترامب يكشف عن إجمالي الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إجمالي الإنفاق الأميركي على دعم أوكرانيا بلغ 400 مليار دولار، مقدما تقديرا جديدا لحجم المساعدات. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس وزراء إيرلندا ميهول مارتن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "من المرجح أننا أنفقنا بالفعل على مساعدة أوكرانيا 400 مليار دولار. لن ننفق سنتا إضافيا". ودعا ترامب إلى التحقق من كيفية توزيع الأموال التي خصصتها إدارة جو بايدن لدعم أوكرانيا، مشددا بشكل خاص على ضرورة معرفة مصير المدفوعات النقدية ضمن تلك المساعدات.وكان ترامب قد قدّم في وقت سابق تقديرات مختلفة لحجم الإنفاق الأميركي على دعم أوكرانيا، إذ تحدث خلال حملته الانتخابية وفي مطلع عام 2025 عن مبالغ تصل إلى 250 مليار دولار، مقارنا ذلك بمساهمات الدول الأوروبية التي اعتبرها أقل بكثير.
