ترامب: تدمير القدرات الإيرانية قد يدفع بعض حلفائنا غير المتجاوبين للتحرك بسرعة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل مباشر على مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن الحلفاء "غير المتجاوبين" هم الأكثر... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T12:22+0000

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "تدمير القدرات الإيرانية قد يدفع بعض الحلفاء غير المتجاوبين إلى التحرك بسرعة"، متسائلا: "هل سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز إذا أجهزنا على النظام الإيراني؟".وتابع: "إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ونعمل على تدميرها بسرعة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي واسع ضمن ما وصفه بالموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4".وقال الحرس الثوري في بيان لها، إنه "تم استهداف كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى نقاط تجمع قوات إسرائيلية"، مؤكدة أن الصواريخ التي أُطلقت أصابت أهدافها بدقة، مشيرًا إلى أنها لم تُقابل بإنذارات داخل إسرائيل.وأضاف أن الهجوم تضمن استخدام صواريخ متطورة، من بينها: قدر، خيبر شكن، عماد، وحاج قاسم، متابعا: "الضربات أدت إلى تدمير مراكز حيوية في مدن عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع وتم انهيار كامل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية".وأكد حرس الثوري أنه "استهدف بمسيرات انتحارية وصواريخ متعددة الرؤوس القواعد الأمريكية في "علي السالم، فيكتوريا، الخرج، العديد، العديري، الظفرة، الأزرق، عريفجان، والأسطول الخامس".وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260318/طهران-نتوقع-ردا-من-مجلس-الأمن-الدولي-على-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المستمر-ضد-إيران-1111610253.html

https://sarabic.ae/20260318/عراقجي-الصين-قد-تتوسط-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1111608458.html

https://sarabic.ae/20260318/وكالة-الطاقة-الذرية-تقول-إن-إيران-أبلغتها-بسقوط-مقذوف-في-منشآت-محطة-بوشهر-1111605867.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

