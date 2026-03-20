لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"
لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"
أفاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن مينسك وواشنطن تمهدان الأرض لإبرام اتفاق كبير. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T13:47+0000
2026-03-20T13:47+0000
2026-03-20T13:52+0000
وصرح لوكاشينكو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعاه إلى مكان إقامته، في فلوريدا.وتابع: "أوضحنا مصالحنا وأرسلنا الاقتراحات المعنية، وحسب معرفي فإن الاقتراحات تحت الدراسة".وأجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المباحثات مع الوفد الأمريكي برأسة المبعوث الخاص، جون كول.وأعلن لوكاشينكو، خلال المباحثات، أنه ليس هناك أي مشاكل بشأن مسائل جدول الأعمال المشترك، مشيرا إلى أن مينسك على استعداد لالتزام بالاتفاقات مع واشنطن.وقدم لوكاشينكو مقترحا لإنهاء النزاع مع إيران، وبحث قضية المواد النووية.وفي وقت سابق، أوضح لوكاشينكو أن مينسك ناقشت مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، منها عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.وأوضح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تتطرق إلى روسيا والصين.لوكاشينكو يؤكد احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطنبوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
https://sarabic.ae/20260216/لوكاشينكو-روسيا-والصين-دولتان-حيويتان-لبيلاروسيا-1110408399.html
لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"
13:47 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 13:52 GMT 20.03.2026)
أفاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن مينسك وواشنطن تمهدان الأرض لإبرام اتفاق كبير.
وصرح لوكاشينكو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعاه إلى مكان إقامته، في فلوريدا.
قال لوكاشينكو: "إن الأمريكيين، خلال المباحثات اقترحوا، نيابة عن ترامب، إبرام اتفاق هام، لمعالجة بعض المسائل المدرجة في جدول أعمال المباحثات"، مضيفا أن "هذا مهم للغاية لبيلاروسيا ولي أيضا".
وتابع: "أوضحنا مصالحنا وأرسلنا الاقتراحات المعنية، وحسب معرفي فإن الاقتراحات تحت الدراسة".
وأجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المباحثات مع الوفد الأمريكي برأسة المبعوث الخاص، جون كول.
وأعلن لوكاشينكو، خلال المباحثات، أنه ليس هناك أي مشاكل بشأن مسائل جدول الأعمال المشترك، مشيرا إلى أن مينسك على استعداد لالتزام بالاتفاقات مع واشنطن.
وقدم لوكاشينكو مقترحا لإنهاء النزاع مع إيران، وبحث قضية المواد النووية.
وفي وقت سابق، أوضح لوكاشينكو أن مينسك ناقشت مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، منها عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.
وأوضح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تتطرق إلى روسيا
والصين.