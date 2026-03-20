لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/لوكاشينكو-يعلن-عن-صفقة-كبيرة-مع-أمريكا-1111718446.html
لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"
لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن مينسك وواشنطن تمهدان الأرض لإبرام اتفاق كبير. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T13:47+0000
2026-03-20T13:52+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108628146_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_23de11216fea5cd3eb7558dcc076dc1d.jpg
وصرح لوكاشينكو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعاه إلى مكان إقامته، في فلوريدا.وتابع: "أوضحنا مصالحنا وأرسلنا الاقتراحات المعنية، وحسب معرفي فإن الاقتراحات تحت الدراسة".وأجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المباحثات مع الوفد الأمريكي برأسة المبعوث الخاص، جون كول.وأعلن لوكاشينكو، خلال المباحثات، أنه ليس هناك أي مشاكل بشأن مسائل جدول الأعمال المشترك، مشيرا إلى أن مينسك على استعداد لالتزام بالاتفاقات مع واشنطن.وقدم لوكاشينكو مقترحا لإنهاء النزاع مع إيران، وبحث قضية المواد النووية.وفي وقت سابق، أوضح لوكاشينكو أن مينسك ناقشت مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، منها عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.وأوضح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تتطرق إلى روسيا والصين.لوكاشينكو يؤكد احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطنبوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
https://sarabic.ae/20260216/لوكاشينكو-روسيا-والصين-دولتان-حيويتان-لبيلاروسيا-1110408399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108628146_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_059dd87ecb660b3e511f196bb9737b00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

لوكاشينكو يعلن أن مينسك وواشنطن تستعدان لإبرام "اتفاق هام"

13:47 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 13:52 GMT 20.03.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك
الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن مينسك وواشنطن تمهدان الأرض لإبرام اتفاق كبير.
وصرح لوكاشينكو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعاه إلى مكان إقامته، في فلوريدا.

قال لوكاشينكو: "إن الأمريكيين، خلال المباحثات اقترحوا، نيابة عن ترامب، إبرام اتفاق هام، لمعالجة بعض المسائل المدرجة في جدول أعمال المباحثات"، مضيفا أن "هذا مهم للغاية لبيلاروسيا ولي أيضا".


وتابع: "أوضحنا مصالحنا وأرسلنا الاقتراحات المعنية، وحسب معرفي فإن الاقتراحات تحت الدراسة".
وأجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المباحثات مع الوفد الأمريكي برأسة المبعوث الخاص، جون كول.
وأعلن لوكاشينكو، خلال المباحثات، أنه ليس هناك أي مشاكل بشأن مسائل جدول الأعمال المشترك، مشيرا إلى أن مينسك على استعداد لالتزام بالاتفاقات مع واشنطن.
رئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
16 فبراير, 09:30 GMT
وقدم لوكاشينكو مقترحا لإنهاء النزاع مع إيران، وبحث قضية المواد النووية.
وفي وقت سابق، أوضح لوكاشينكو أن مينسك ناقشت مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، منها عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.
وأوضح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تتطرق إلى روسيا والصين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала