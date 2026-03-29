الكويت: الجامعة العربية عجزت عن مواكبة التحديات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن "التجارب أثبتت محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك"، داعياً إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

و خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، أوضح الوزير الكويتي أن الجامعة العربية، رغم رمزيتها، أظهرت عجزاً واضحاً عن مواكبة المتغيرات المتسارعة، وعن أداء دور مؤثر في حماية الأمن العربي.ودعا الشيخ جراج الصباح، إلى "تطوير الإطار المؤسسي العربي عبر تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز الأدوات التنفيذية، بما يتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة".واعتبر أن ما تشهده المنطقة ليس تصعيداً عابراً، بل نمطاً منظماً لزعزعة الاستقرار، متهماً إيران باستخدام الفوضى والإرهاب لتعزيز نفوذها. كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات، داعياً إلى إشراك دول المنطقة في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، في وقت سابق اليوم، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.

