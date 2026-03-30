أمساليوم
بث مباشر
الكويت تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على الاعتداءات من أراضيه
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات الأخيرة تمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة الكويت وأمنها الوطني، مشددة على ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات عاجلة لمنع أي تجاوزات قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أمس الأحد، أن "التجارب أثبتت محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك"، داعياً إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة آليات جامعة الدول العربية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات. و خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، أوضح الوزير الكويتي أن الجامعة العربية، رغم رمزيتها، أظهرت عجزاً واضحاً عن مواكبة المتغيرات المتسارعة، وعن أداء دور مؤثر في حماية الأمن العربي.ودعا الشيخ جراج الصباح، إلى "تطوير الإطار المؤسسي العربي عبر تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز الأدوات التنفيذية، بما يتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة".واعتبر أن ما تشهده المنطقة ليس تصعيداً عابراً، بل نمطاً منظماً لزعزعة الاستقرار، متهماً إيران باستخدام الفوضى والإرهاب لتعزيز نفوذها.وجدد وزير الخارجية الكويتي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي طالت البلاد ودول المنطقة، مشيراً إلى ما خلفته من خسائر بشرية ومادية، ومؤكداً حق بلاده في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة.كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات، داعياً إلى إشراك دول المنطقة في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، في وقت سابق اليوم، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
15:47 GMT 30.03.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء السفير العراقي في الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج ثانية، احتجاجًا على استمرار الهجمات والاعتداءات التي تشن من الأراضي العراقية على الكويت.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات الأخيرة تمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة الكويت وأمنها الوطني، مشددة على ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات عاجلة لمنع أي تجاوزات قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أمس الأحد، أن "التجارب أثبتت محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك"، داعياً إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة آليات جامعة الدول العربية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
الخارجية المصرية تعلن حل أزمة نقل جثامين مواطنيها المقيمين في الكويت
13:24 GMT
و خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، أوضح الوزير الكويتي أن الجامعة العربية، رغم رمزيتها، أظهرت عجزاً واضحاً عن مواكبة المتغيرات المتسارعة، وعن أداء دور مؤثر في حماية الأمن العربي.
ودعا الشيخ جراج الصباح، إلى "تطوير الإطار المؤسسي العربي عبر تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز الأدوات التنفيذية، بما يتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة".
واعتبر أن ما تشهده المنطقة ليس تصعيداً عابراً، بل نمطاً منظماً لزعزعة الاستقرار، متهماً إيران باستخدام الفوضى والإرهاب لتعزيز نفوذها.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية
أمس, 18:39 GMT
وجدد وزير الخارجية الكويتي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي طالت البلاد ودول المنطقة، مشيراً إلى ما خلفته من خسائر بشرية ومادية، ومؤكداً حق بلاده في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات، داعياً إلى إشراك دول المنطقة في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، في وقت سابق اليوم، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود.
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة
28 مارس, 09:07 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
