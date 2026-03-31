النفط والغاز في شمال أفريقيا...هل تصبح 3 دول عربية البديل الآمن بعد أزمة الخليج؟
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidh
يعد تعزيز قطاع النفط والغاز في شمال أفريقيا خيارًا استراتيجيًا بارزًا في الوقت الراهن، بفضل غنى دول المنطقة بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز خارج نطاق التوترات الجيوسياسية الحالية.
يلوّح النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، الذي اندلع أواخر فبراير/شباط 2026، وما تبعه من قصف طهران ضد مواقع في دول الخليج، بتغييرات جوهرية في موازين قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة تشير تحركات في 3 دول في شمال أفريقيا، إلى تحولات واسعة النطاق قد تطول نشاط قطاع الهيدروكربونات وتؤثر في نظرة المستوردين العالميين إلى أمن الإمدادات.
خلال ما يقرب الشهر من عمر الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهد قطاع الطاقة العالمي متغيرات عدة، أبرزها:
قفزة أسعار النفط والغاز العالمية: سجلت أسعار النفط والغاز ارتفاعات قياسية، مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب(الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران)، وارتفعت أسعار الخام من 60 و70 دولارًا للبرميل الواحد، إلى أعلى من 90 دولارًا، وسجلت ارتفاعات استثنائية إلى مستوى 120 دولارًا في بعض الأحيان، وفي السياق ذاته ارتفعت أسعار الغاز، إذ زاد من 31 يورو (ما يقرب من 36 دولارًا أمريكيًا) لكل ميغاواط/ساعة، إلى 45 يورو، وتجاوز 62 يورو في بعض أوقات الذروة .
أزمة قطاع الطاقة في الخليج: تعرض قطاع الطاقة في دول الخليج لاضطرابات حادة جرّاء التصعيد مع إيران، تمثلت في تعطيل شحنات الصادرات عبر مضيق هرمز، وتضرر مكونات البنية التحتية للطاقة من بينها: مصفاة رأس تنورة في السعودية، مجمع حبشان في الإمارات، خزانات وقود في سلطنة عمان والبحرين والكويت، رأس لفان في قطر.
فرص النفط والغاز في شمال أفريقيا
قد تمثل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الشرق الأوسط فرصة لتعزيز مشاريع النفط والغاز في شمال أفريقيا، حيث يمكن للشركات المحلية والعالمية استغلال الظروف السوقية لتعزيز استثماراتها في 3 دول رئيسية في المنطقة.
وتتميز دول شمال أفريقيا بموقعها الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية، وقدرتها على تصدير الطاقة عبر مسارات بديلة لا تعتمد على مضيق هرمز، ما يمنحها ميزة تنافسية في ضمان أمن الإمدادات.
ويتجلى هذا التوجه في التسارع الملحوظ لتطوير مشاريع الهيدروكربونات في الدول المصدرة مثل ليبيا والجزائر، وفي تكثيف جهود التنقيب والاستكشاف في دول مثل مصر، سعياً لتعظيم الاستفادة من الوضع الراهن.
النفط والغاز في الجزائر
تعد الجزائر ركيزة أساسية لنمو قطاع النفط والغاز في شمال أفريقيا على الساحة العالمية، حيث تواصل تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة صادراتها.
وفي فبراير 2026، أعلنت شركة "سوناطراك" الوطنية للطاقة عن أضخم برنامج تنقيب في تاريخها، يتضمّن:
حفر 500 بئر استكشافية جديدة
تطوير 950 بئرًا منتجًا قائمًا
تعزيز المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد
إجراء دراسات معمّقة لمعالجة البيانات الجيولوجية
وفي عام 2025، وقعت "سوناطراك" عقدا مهما مع شركة "مداد" السعودية للطاقة، لاستكشاف النفط والغاز، ويشمل العقد الموقع قيمة 5.4 مليار دولار، للتوسع في الاستكشاف والتنقيب لمدة 7 سنوات، وتنظيم حصص الشراكة وتقاسم الإنتاج على مدار 30 عاما.
ويحظى الغاز المسال الجزائري بحضور قوي في السوق الأوروبية، ما شجّع البلاد على خوض مباحثات خلال الآونة الماضية مع إيطاليا وإسبانيا، في ظل تعطّل الإمدادات القطرية.
النفط والغاز في مصر
تكثّف مصر جهودها في مجال التنقيب عن النفط والغاز، حيث تعد لإعلان نتائج مزايدة كبرى تشمل نحو 13 منطقة جرى طرحها العام الماضي، إلى جانب استمرار طرح مزايدات دورية لمناطق أصغر حجما.
وكان أبرز التطورات الأخيرة في القطاع إعلان اكتشاف جديد للغاز بالتعاون مع شركة "أباتشي" العالمية في 24 مارس/آذار الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 26 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقبل هذا الإعلان، وصلت منصة الحفر "فالاريس دي إس 12" إلى المياه الإقليمية المصرية للمشاركة في أنشطة الاستكشاف ودعم زيادة إنتاج الهيدروكربونات، في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى حفر 4 آبار غاز جديدة في المياه العميقة.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية حفر أكثر من 100 بئر استكشافية وتطويرية خلال العام الجاري، سعيًا لرفع إنتاج الغاز المحلي.
وتأتي هذه الجهود في سياق مساع سابقة للقاهرة للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصدير الغاز، خاصة بعد امتلاكها محطتي إسالة كبيرتين؛ لكنها اضطرت لاحقا إلى اللجوء للاستيراد نتيجة الضغط المتزايد على الطلب المحلي وارتفاع استهلاك الكهرباء.
النفط والغاز في ليبيا
تسعى ليبيا إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطاقةـ اعتمادا على نتائج جولة التراخيص التي أجريت العام الماضي، حيث تخطط مؤسسة النفط الوطنية لطرح مناطق استكشافية لم تُمنح بعد في جولة تراخيص جديدة، بحسب تقرير مجلة "ميد".
وقد أسفرت الجولة السابقة عن ترسية 5 مناطق استكشافية من أصل 20 موقعا طرحت، حيث مُنحت العقود لكل من:
تحالف شركة قطر للطاقة مع الإيطالية "إيني".
الشركة الأمريكية "شيفرون".
تحالف الإسبانية "ريبسول" مع التركية "تباو".
كما وقّعت ليبيا، في يناير/كانون الثاني 2026، اتفاقًا استراتيجيًا في مجال النفط والغاز باستثمارات تفوق 20 مليار دولار، شمل اتفاقا بين شركة الواحة للنفط الليبية وشركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية للتعاون لمدة 25 عاما، بهدف رفع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميًا.
ولم تقتصر الجهود الليبية على قطاع المنبع (التنقيب والإنتاج)، بل شملت أيضا تطوير قطاع التكرير والتوزيع، أبرزها منح عقد لإدارة وتشغيل مشروع "مصفاة الجنوب" الواقعة في مدينة أوباري، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للقطاع النفطي وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الوطنية.