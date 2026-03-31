النفط والغاز في شمال أفريقيا...هل تصبح 3 دول عربية البديل الآمن بعد أزمة الخليج؟

النفط والغاز في شمال أفريقيا...هل تصبح 3 دول عربية البديل الآمن بعد أزمة الخليج؟

يعد تعزيز قطاع النفط والغاز في شمال أفريقيا خيارًا استراتيجيًا بارزًا في الوقت الراهن، بفضل غنى دول المنطقة بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز خارج... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T07:56+0000

2026-03-31T07:56+0000

2026-03-31T07:56+0000

يلوّح النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، الذي اندلع أواخر فبراير/شباط 2026، وما تبعه من قصف طهران ضد مواقع في دول الخليج، بتغييرات جوهرية في موازين قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة تشير تحركات في 3 دول في شمال أفريقيا، إلى تحولات واسعة النطاق قد تطول نشاط قطاع الهيدروكربونات وتؤثر في نظرة المستوردين العالميين إلى أمن الإمدادات.خلال ما يقرب الشهر من عمر الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهد قطاع الطاقة العالمي متغيرات عدة، أبرزها:فرص النفط والغاز في شمال أفريقياقد تمثل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الشرق الأوسط فرصة لتعزيز مشاريع النفط والغاز في شمال أفريقيا، حيث يمكن للشركات المحلية والعالمية استغلال الظروف السوقية لتعزيز استثماراتها في 3 دول رئيسية في المنطقة.ويتجلى هذا التوجه في التسارع الملحوظ لتطوير مشاريع الهيدروكربونات في الدول المصدرة مثل ليبيا والجزائر، وفي تكثيف جهود التنقيب والاستكشاف في دول مثل مصر، سعياً لتعظيم الاستفادة من الوضع الراهن.النفط والغاز في الجزائرتعد الجزائر ركيزة أساسية لنمو قطاع النفط والغاز في شمال أفريقيا على الساحة العالمية، حيث تواصل تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة صادراتها.وفي عام 2025، وقعت "سوناطراك" عقدا مهما مع شركة "مداد" السعودية للطاقة، لاستكشاف النفط والغاز، ويشمل العقد الموقع قيمة 5.4 مليار دولار، للتوسع في الاستكشاف والتنقيب لمدة 7 سنوات، وتنظيم حصص الشراكة وتقاسم الإنتاج على مدار 30 عاما.ويحظى الغاز المسال الجزائري بحضور قوي في السوق الأوروبية، ما شجّع البلاد على خوض مباحثات خلال الآونة الماضية مع إيطاليا وإسبانيا، في ظل تعطّل الإمدادات القطرية.النفط والغاز في مصرتكثّف مصر جهودها في مجال التنقيب عن النفط والغاز، حيث تعد لإعلان نتائج مزايدة كبرى تشمل نحو 13 منطقة جرى طرحها العام الماضي، إلى جانب استمرار طرح مزايدات دورية لمناطق أصغر حجما. وقبل هذا الإعلان، وصلت منصة الحفر "فالاريس دي إس 12" إلى المياه الإقليمية المصرية للمشاركة في أنشطة الاستكشاف ودعم زيادة إنتاج الهيدروكربونات، في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى حفر 4 آبار غاز جديدة في المياه العميقة.وتأتي هذه الجهود في سياق مساع سابقة للقاهرة للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصدير الغاز، خاصة بعد امتلاكها محطتي إسالة كبيرتين؛ لكنها اضطرت لاحقا إلى اللجوء للاستيراد نتيجة الضغط المتزايد على الطلب المحلي وارتفاع استهلاك الكهرباء.النفط والغاز في ليبياتسعى ليبيا إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطاقةـ اعتمادا على نتائج جولة التراخيص التي أجريت العام الماضي، حيث تخطط مؤسسة النفط الوطنية لطرح مناطق استكشافية لم تُمنح بعد في جولة تراخيص جديدة، بحسب تقرير مجلة "ميد".وقد أسفرت الجولة السابقة عن ترسية 5 مناطق استكشافية من أصل 20 موقعا طرحت، حيث مُنحت العقود لكل من:ولم تقتصر الجهود الليبية على قطاع المنبع (التنقيب والإنتاج)، بل شملت أيضا تطوير قطاع التكرير والتوزيع، أبرزها منح عقد لإدارة وتشغيل مشروع "مصفاة الجنوب" الواقعة في مدينة أوباري، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للقطاع النفطي وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الوطنية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي