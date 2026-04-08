الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد"
أمساليوم
بث مباشر
فانس: مواقف التفاوض بين روسيا وأوكرانيا تتقارب
أعلن فانس ذلك خلال زيارته إلى المجر، قائلا: "لدينا وثائق من أوكرانيا ووثائق من روسيا. لقد تمكنا بالفعل من الحصول على مواقفهم، ومع مرور الوقت، أصبحت مواقفهم أقرب فأقرب".وأكد أن الولايات المتحدة متفائلة أيضا بشأن حل النزاع الأوكراني، موضحا:وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في بودابست، إن إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأضاف أن المجر كانت من بين الدول القليلة التي اتخذت موقفًا معقولًا وحكيمًا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وكان قد صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، فيما سبق، أن المجر لا تدين بشيء لأوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا.وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تهاجم روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. على أوكرانيا أن تدافع بنفسها عن نفسها. لا ندين لأوكرانيا بشيء. أمننا مكفول من قبل حلف الناتو، وليس من قبل أوكرانيا".
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم 8 أبريل/نيسان، بأن مواقف روسيا وأوكرانيا في مفاوضات حل النزاع تتقارب تدريجيا.
أعلن فانس ذلك خلال زيارته إلى المجر، قائلا: "لدينا وثائق من أوكرانيا ووثائق من روسيا. لقد تمكنا بالفعل من الحصول على مواقفهم، ومع مرور الوقت، أصبحت مواقفهم أقرب فأقرب".
وأكد أن الولايات المتحدة متفائلة أيضا بشأن حل النزاع الأوكراني، موضحا:

لم نحرز أي تقدم نهائي حتى الآن، لكنني متفائل جدا بشأن ذلك.

وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في بودابست، إن إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأضاف أن المجر كانت من بين الدول القليلة التي اتخذت موقفًا معقولًا وحكيمًا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وكان قد صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، فيما سبق، أن المجر لا تدين بشيء لأوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا.
وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تهاجم روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. على أوكرانيا أن تدافع بنفسها عن نفسها. لا ندين لأوكرانيا بشيء. أمننا مكفول من قبل حلف الناتو، وليس من قبل أوكرانيا".
