نبيه بري: الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان وإسرائيل لم تلتزم به

أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن "لبنان مشمول باتفاق وقف النار مع إيران"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق بعد في جميع أنحاء لبنان، وهو ما يخالف... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بري، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاتفاق واضح في شمول لبنان، وأنه تواصل مع الجانب الباكستاني لإبلاغهم بعدم التزام تل أبيب، وطلب منهم التنسيق مع الأمريكيين للضغط على إسرائيل.وأكد أنه "على اتصال مع عدة أطراف معنية بالملف"، مشيرًا إلى أن لبنان جزء من الاتفاق، لكنه لم يستبعد قيام إسرائيل بمحاولة "التشويش على الاتفاق" باعتبارها الطرف الأكثر تضررًا منه.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دعم إسرائيل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "هذا الدعم يأتي "شريطة" أن تفتح إيران المضائق فورًا، وأن توقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".وأكد البيان "دعم إسرائيل للجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من تشكيل أي تهديد نووي أو صاروخي أو "إرهابي"، على حد وصفه، سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لدول المنطقة والعالم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف، التي قال إنها تحظى بتوافق بين واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين، وذلك ضمن إطار المفاوضات المرتقبة.وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، في إشارة إلى استمرار التباين في نطاق التفاهمات المعلنة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

