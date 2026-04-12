وزير خارجية باكستان يطلع نظراءه في مصر وتركيا والسعودية على مستجدات محادثات واشنطن وطهران
أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالات هاتفية بنظرائه في مصر وتركيا والسعودية لإطلاعهم على آخر تطورات المفاوضات التي عقدت بين إيران والولايات... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وعلى خلفية المفاوضات، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوفد الإيراني توصل مع نظيره الأمريكي في مباحثات إسلام آباد، إلى تفاهمات بشأن عدة قضايا، مشيرًا إلى وجود اختلافات في الرأي حول ملفين مهمين وأن المحادثات لم تُفضِ إلى اتفاق.
https://sarabic.ae/20260412/وزير-خارجية-باكستان-نتمنى-أن-يواصل-الطرفان-الأمريكي-والإيراني-تمسكهما-بوقف-إطلاق-النار-1112488285.html
أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالات هاتفية بنظرائه في مصر وتركيا والسعودية لإطلاعهم على آخر تطورات المفاوضات التي عقدت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.
وقالت الخارجية الباكستانية، في بيانات منفصلة، اليوم الأحد، حول الاتصالات إن "باكستان تؤكد عزمها على مواصلة دعم جميع الجهود الدبلوماسية ودعم الحوار لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها".
كما أكد إسحاق دار على "أهمية التزام جميع الأطراف بتعهداتها بوقف إطلاق النار".
وعلى خلفية المفاوضات، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوفد الإيراني توصل مع نظيره الأمريكي في مباحثات إسلام آباد، إلى تفاهمات بشأن عدة قضايا، مشيرًا إلى وجود اختلافات في الرأي حول ملفين مهمين وأن المحادثات لم تُفضِ إلى اتفاق.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا محادثات في إسلام آباد أمس السبت، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الأربعاء الماضي عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
ويترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ويضم الوفد أيضًا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مجلس الأمن القومي علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.
أما الوفد الأميركي، فيترأسه نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، ومبعوث الرئيس الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.
انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق.