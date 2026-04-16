تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
يُعد الصراع بين إسرائيل ولبنان أحد أبرز بؤر التوتر في الشرق الأوسط، إذ مر بعدة مراحل متباينة منذ منتصف القرن العشرين، متأثرا بالعوامل الإقليمية والتحولات... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
عقب قيام دولة إسرائيل عام 1948، شارك لبنان في الحرب العربية – الإسرائيلية، إلا أن حدوده مع إسرائيل بقيت هادئة نسبيا لسنوات. لكن هذا الوضع لم يبق كما هو عليه مع ترسيخ منظمة التحرير الفلسطينية وجودها في جنوبي لبنان، حيث انطلقت عمليات عسكرية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي عام 1982، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة وصلت خلالها قواتها إلى بيروت، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وفي أعقاب ذلك، أنشأت إسرائيل ما عُرف بـ"المنطقة الأمنية" في جنوبي البلاد.وفي عام 2000 انسحبت إسرائيل من جنوبي لبنان، إلا أن التوترات استمرت، خصوصا في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.في يوليو/تموز 2006، اندلع نزاع واسع بعد أسر "حزب الله" جنودا إسرائيليين، واستمرت الحرب نحو شهر، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين.ومع اندلاع حرب غزة في خريف 2023، تصاعدت المواجهات على الجبهة اللبنانية. وفي عام 2024، شهد الصراع تطورا خطيرا مع تكثيف الضربات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقوط قيادات بارزة من حزب الله، من بينهم أمينه العام حسن نصر الله. ورد الحزب بقصف مكثف على شمالي إسرائيل.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت إسرائيل عملية برية محدودة في جنوب لبنان، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية – فرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، استمرت الاشتباكات المتفرقة خلال عامي 2025 و2026. ولا تزال الأوضاع متوترة، مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية، ومحاولات إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.مسار المفاوضاتتُعد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل محدودة للغاية، نظرا لغياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وغالبا ما تتم الاتصالات عبر وسطاء دوليين، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.مؤخرا، شهدت واشنطن أول لقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي منذ ثلاثة عقود، برعاية أمريكية، حيث تم الإعلان عن نوايا لإطلاق مسار تفاوضي شامل. كما أُعلن عن محادثات مرتقبة بين قيادات من الطرفين.في المقابل، أثارت هذه التحركات جدلا واسعا داخل لبنان، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو السلام، بينما رآها آخرون مخالفة دستورية وتنازلا سياسيا قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية.ويبقى الصراع الإسرائيلي – اللبناني معقدا ومفتوحا على احتمالات متعددة، بين مساعي التهدئة والتسوية من جهة، ومخاطر التصعيد والانزلاق إلى مواجهات أوسع من جهة أخرى، في ظل تشابك العوامل المحلية والإقليمية.
08:39 GMT 16.04.2026
يُعد الصراع بين إسرائيل ولبنان أحد أبرز بؤر التوتر في الشرق الأوسط، إذ مر بعدة مراحل متباينة منذ منتصف القرن العشرين، متأثرا بالعوامل الإقليمية والتحولات الداخلية في كلا البلدين.
عقب قيام دولة إسرائيل عام 1948، شارك لبنان في الحرب العربية – الإسرائيلية، إلا أن حدوده مع إسرائيل بقيت هادئة نسبيا لسنوات. لكن هذا الوضع لم يبق كما هو عليه مع ترسيخ منظمة التحرير الفلسطينية وجودها في جنوبي لبنان، حيث انطلقت عمليات عسكرية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وخلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990)، تدخلت إسرائيل عسكريا، وقدمت دعما لبعض الفصائل، وسعت إلى تقليص نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية وإخراجها من لبنان.

إعلام: إسرائيل تقصف نحو 15 بلدة في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة
وفي عام 1982، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة وصلت خلالها قواتها إلى بيروت، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وفي أعقاب ذلك، أنشأت إسرائيل ما عُرف بـ"المنطقة الأمنية" في جنوبي البلاد.

وفي ظل احتلال إسرائيل لجنوبي لبنان والتأثيرات الإقليمية، تأسس "حزب الله" عام 1982، وخاض حرب استنزاف ضد القوات الإسرائيلية.

وفي عام 2000 انسحبت إسرائيل من جنوبي لبنان، إلا أن التوترات استمرت، خصوصا في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.
المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يفشل في الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان
في يوليو/تموز 2006، اندلع نزاع واسع بعد أسر "حزب الله" جنودا إسرائيليين، واستمرت الحرب نحو شهر، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين.
وشهدت مرحلة ما بعد عام 2006، انخفاضا نسبيا في حدة المواجهات، مع استمرار المناوشات المتقطعة والتوترات المرتبطة بالتطورات الإقليمية وتعاظم قدرات حزب الله العسكرية.
ومع اندلاع حرب غزة في خريف 2023، تصاعدت المواجهات على الجبهة اللبنانية. وفي عام 2024، شهد الصراع تطورا خطيرا مع تكثيف الضربات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقوط قيادات بارزة من حزب الله، من بينهم أمينه العام حسن نصر الله. ورد الحزب بقصف مكثف على شمالي إسرائيل.
الإسعاف اللبناني يوثق بالفيديو غارة إسرائيلية استهدفت فرقا إسعافية بجنوب لبنان
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت إسرائيل عملية برية محدودة في جنوب لبنان، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية – فرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، استمرت الاشتباكات المتفرقة خلال عامي 2025 و2026.
وفي مارس/آذار 2026، شهدت المنطقة تصعيدا إضافيا عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما أدى إلى انخراط حزب الله بشكل مباشر في المواجهة إلى جانب إيران، في سياق صراع أوسع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولا تزال الأوضاع متوترة، مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية، ومحاولات إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.
قاليباف: تثبيت وقف إطلاق النار الشامل في لبنان سيكون ثمرة نضال "حزب الله" ووحدة المقاومة
مسار المفاوضات

تُعد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل محدودة للغاية، نظرا لغياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وغالبا ما تتم الاتصالات عبر وسطاء دوليين، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.

ومن أبرز المحطات: اتفاقية الهدنة عام 1949، قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعد حرب 2006، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية (2020–2022).

مؤخرا، شهدت واشنطن أول لقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي منذ ثلاثة عقود، برعاية أمريكية، حيث تم الإعلان عن نوايا لإطلاق مسار تفاوضي شامل. كما أُعلن عن محادثات مرتقبة بين قيادات من الطرفين.
‏نتنياهو: المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام
في المقابل، أثارت هذه التحركات جدلا واسعا داخل لبنان، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو السلام، بينما رآها آخرون مخالفة دستورية وتنازلا سياسيا قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية.
ويبقى الصراع الإسرائيلي – اللبناني معقدا ومفتوحا على احتمالات متعددة، بين مساعي التهدئة والتسوية من جهة، ومخاطر التصعيد والانزلاق إلى مواجهات أوسع من جهة أخرى، في ظل تشابك العوامل المحلية والإقليمية.
