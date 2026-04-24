الذكاء الاصطناعي يهدد 1.5 ملايين وظيفة في دولة عربية بحلول 2030

سبوتنيك عربي

24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T10:11+0000

أفاد تقرير استراتيجي مقارن حديث عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل أسواق العمل في الدول العربية والإفريقية أفق 2030-2035″، بأن المغرب يمر حاليا بـ"مرحلة وسطية حساسة" تتسم بضغط تحولي مرتفع سيؤدي إلى تحول بنيوي شامل في سوق الشغل الوطني.بؤر الخطر القطاعيةأوضحت الوثيقة وجود بؤر خطر مرتفع تتركز أساسا في قطاع الأوفشورينغ "BPO"، حيث تتسارع أتمتة مراكز النداء والخدمات عن بُعد، والخدمات المالية والمصرفية والتأمينات التي تعتمد على معالجة البيانات، وكذا الإدارة العمومية والخدمات المعاملاتية، وصولا إلى الصناعات المعيارية كصناعة السيارات والنسيج.كما نبه التقرير بلهجة تحذيرية إلى فقدان فرص التراكم المهني والحراك الاجتماعي لفئة الشباب في وظائف البداية، إضافة إلى الهشاشة الرقمية التي تواجه النساء جراء تركزهن في المهن الإدارية والمساندة الأكثر عرضة للأتمتة بنسبة تعرض تصل إلى 65 في المائة.أفق 2035 والموجة الثانيةومع حلول عام 2035، يتوقع التقرير ذاته دخول الموجة الثانية المتمثلة في التقنيات المادية المتقدمة؛ مما سيؤدي إلى تراجع ميزة العمل منخفض الكلفة التي كانت تميز تنافسية المغرب في قطاعات الفلاحة والنسيج والبناء واللوجستيك، بفعل دخول تقنيات الروبوتيك التي ستعوض الجهد البدني البشري، وهو ما سيرفع عدد المناصب ذات الخطر المرتفع إلى 2.9 ملايين منصب، ليصل إجمالي المناصب المتأثرة بشكل كلي أو جزئي إلى نحو 8 ملايين منصب.وعلى الرغم من إقرار الوثيقة بطموح استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وبرنامج"Made in Morocco AI"، فإنها سجلت فجوة تنفيذية مقلقة تتمثل في حاجة المملكة لإعادة تأهيل ما بين 250 ألف و480 ألف عامل سنويا؛ في حين أن مخرجات التكوين المهني والجامعي لم تتجاوز تخرج 22 ألف كفاءة رقمية فقط في سنة 2024.وخلص "CAESD" إلى أن المغرب يمتلك نافذة زمنية ضيقة تمتد حتى عام 2030 لبناء هندسة وطنية متجددة للمهارات، وإقرار منظومة حماية اجتماعية قابلة للنقل تحمي الأفراد لا الوظائف، مع ضمان الاستخدام الخوارزمي المسؤول في التوظيف لتدبير هذا التحول التقني الجسيم.

