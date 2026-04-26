الحكومة المصرية تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم في الـ11 مساء
شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة...
2026-04-26T17:22+0000
شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وخلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وجّه مدبولي بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
ووافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وتناول مدبولي، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتا فى هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وبدأت الحكومة المصرية، في الـ28 من شهر آذار/مارس الماضي، خطة لترشيد استهلاك الطاقة، تغلق بموجبها المحال التجارية والمطاعم من 9 مساء، خلال أيام الأسبوع، و 10 مساء في يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر.