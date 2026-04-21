لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
مدبولي: الحرب الإقليمية تلقي بظلالها على العالم ومصر تدعو لحل دبلوماسي
وخلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب، حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح مدبولي أن التحديات الإقليمية والعالمية "خيمت بظلالها على كافة دول العالم دون استثناء"، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن "الاعتداءات على بعض الدول العربية، من بينها دول في الخليج العربي، والأردن، والعراق، تُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة".وأكد رئيس الوزراء أن مصر كثفت اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود احتواء الأزمة، مع التركيز على دعم الدول الشقيقة في الخليج وتعزيز صمودها في مواجهة تداعيات التصعيد.وشدد على أن القاهرة تدفع بقوة نحو مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي يهدف إلى وقف الحرب واحتواء الأزمة، معتبرًا أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.واختتم مدبولي بالتأكيد على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، بما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الاستقرار والتنمية.وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة تعد الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنها باتت أعمق في المشهدين السياسي والاقتصادي الدوليين.
وخلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب، حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح مدبولي أن التحديات الإقليمية والعالمية "خيمت بظلالها على كافة دول العالم دون استثناء"، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن "الاعتداءات على بعض الدول العربية، من بينها دول في الخليج العربي، والأردن، والعراق، تُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء أن مصر كثفت اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود احتواء الأزمة، مع التركيز على دعم الدول الشقيقة في الخليج وتعزيز صمودها في مواجهة تداعيات التصعيد.
وشدد على أن القاهرة تدفع بقوة نحو مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي يهدف إلى وقف الحرب واحتواء الأزمة، معتبرًا أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، بما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الاستقرار والتنمية.
وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.
من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
