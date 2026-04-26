تهديد إيراني على مهلة ترامب... ضرب منشآت الخصوم بأضعاف الرد

تهديد إيراني على مهلة ترامب... ضرب منشآت الخصوم بأضعاف الرد

سبوتنيك عربي

صعّدت إيران من لهجة التهديد تجاه خصومها، مؤكدًة أن "طهران سترد بقوة على أي استهداف لبنيتها التحتية، خاصة المنشآت النفطية".

2026-04-26T19:47+0000

2026-04-26T19:47+0000

2026-04-26T19:47+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

دونالد ترامب

العالم

وتعليقًا على مواقف أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار، حذر إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب رئيس إيران، من أن أي ضرر يلحق بآبار النفط الإيرانية نتيجة الحصار، سيقابله رد مضاعف يستهدف البنية التحتية المماثلة في الدول الداعمة لأي هجوم.وأضاف المسؤول الإيراني، عبر حسابه على منصة إكس، أن "معادلة الرد" لدى بلاده تقوم على مبدأ واضح، قائلاً: "بئر نفط مقابل أربعة".وقال ترامب في مقابلة في برنامج "ذا صنداي بريفينغ" على قناة "فوكس نيوز"، إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.وعبّر ترامب عن أمله في تجنّب الخيار العسكري، رغم استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة ليس الخيار المفضل، لكنه يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, دونالد ترامب, العالم