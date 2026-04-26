عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
تهديد إيراني على مهلة ترامب... ضرب منشآت الخصوم بأضعاف الرد
سبوتنيك عربي
صعّدت إيران من لهجة التهديد تجاه خصومها، مؤكدًة أن "طهران سترد بقوة على أي استهداف لبنيتها التحتية، خاصة المنشآت النفطية". 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وتعليقًا على مواقف أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار، حذر إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب رئيس إيران، من أن أي ضرر يلحق بآبار النفط الإيرانية نتيجة الحصار، سيقابله رد مضاعف يستهدف البنية التحتية المماثلة في الدول الداعمة لأي هجوم.وأضاف المسؤول الإيراني، عبر حسابه على منصة إكس، أن "معادلة الرد" لدى بلاده تقوم على مبدأ واضح، قائلاً: "بئر نفط مقابل أربعة".وقال ترامب في مقابلة في برنامج "ذا صنداي بريفينغ" على قناة "فوكس نيوز"، إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.وعبّر ترامب عن أمله في تجنّب الخيار العسكري، رغم استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة ليس الخيار المفضل، لكنه يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".
تهديد إيراني على مهلة ترامب... ضرب منشآت الخصوم بأضعاف الرد

19:47 GMT 26.04.2026
صعّدت إيران من لهجة التهديد تجاه خصومها، مؤكدًة أن "طهران سترد بقوة على أي استهداف لبنيتها التحتية، خاصة المنشآت النفطية".
وتعليقًا على مواقف أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار، حذر إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب رئيس إيران، من أن أي ضرر يلحق بآبار النفط الإيرانية نتيجة الحصار، سيقابله رد مضاعف يستهدف البنية التحتية المماثلة في الدول الداعمة لأي هجوم.
وأضاف المسؤول الإيراني، عبر حسابه على منصة إكس، أن "معادلة الرد" لدى بلاده تقوم على مبدأ واضح، قائلاً: "بئر نفط مقابل أربعة".
وقال ترامب في مقابلة في برنامج "ذا صنداي بريفينغ" على قناة "فوكس نيوز"، إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.
وعبّر ترامب عن أمله في تجنّب الخيار العسكري، رغم استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة ليس الخيار المفضل، لكنه يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.
وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".
