https://sarabic.ae/20260426/لافروف-يستذكر-حكاية-الفيل-والكلب-عند-حديثه-عن-زيلينسكي-1112900624.html
لافروف يستذكر حكاية "الفيل والكلب" عند حديثه عن زيلينسكي
سبوتنيك عربي
استذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حكاية إيفان كريلوف الكلاسيكية "الفيل والكلب"، وذلك في حديثه عن فلاديمير زيلينسكي ورغبته في قيادة تشكيل عسكري أوروبي...
2026-04-26T19:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f247cc07c8b7aab8aba1f90fa73cb0b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8cb59ec0b1ba66fcfcbe028b2bd4c111.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حكاية إيفان كريلوف الكلاسيكية "الفيل والكلب"، وذلك في حديثه عن فلاديمير زيلينسكي ورغبته في قيادة تشكيل عسكري أوروبي معين.
قال لافروف في مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية: "لدينا حكاية كهذه: إيفان أندرييفيتش كريلوف، "الفيل والكلب"، أعتقد أن هذا هو اسمها... بالنظر إلى كل الحقائق التي تميز هذه الشخصية (زيلينسكي)، فقد اتخذ بالتأكيد قرارًا ما يبدو أنه يريد قيادة تشكيل عسكري أوروبي".
تحكي حكاية كريلوف قصة كلب صغير ينبح بصوت عالٍ على فيل عابر، محاولًا الظهور بمظهر الجرأة والأهمية، مع أنه في الواقع لا يشكل أي تهديد له.
وقال لافروف سابقاً إنه في ظل أزمة الناتو، أصبحت الأصوات أكثر ارتفاعاً في أوروبا بشأن الحاجة إلى إنشاء كتلة عسكرية جديدة تضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا.
كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن النازية تتفشى مجددا، معتبرًا أن فلاديمير زيلينسكي يستمتع بقيادته لهذه الموجة.
وأضاف لافروف: "النازية ترفع رأسها مجددًا، أعتقد أن زيلينسكي يستمتع للغاية بالشعور وكأنه على رأس هذه العملية".