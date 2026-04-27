قرن من الصداقة... روسيا والسعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/قرن-من-الصداقة-روسيا-والسعودية-1112905987.html
قرن من الصداقة... روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
تحتفي موسكو، اليوم الاثنين، بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، في معرض خاص في مقر وزارة الخارجية الروسية، في محطة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T08:43+0000
2026-04-27T08:43+0000
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
موسكو
العالم العربي
الرياض
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/70/1014667067_0:44:2593:1503_1920x0_80_0_0_f6b389858736b9e12e95fe66e9b8d38d.jpg
ومنذ عام 1926، حين كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة، بدأت مسيرة علاقات ثنائية مميزة، سرعان ما تعززت بتأسيس التمثيل الدبلوماسي، لتشكل نموذجا مبكرا للتعاون في النظام الدولي.وشهدت العقود الأخيرة نقلة لافتة في مسار التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أسهم التنسيق المشترك في تعزيز استقرار الأسواق العالمية ودعم الأمن الإقليمي. وتوالت الزيارات لاحقا، وفي جولته الشرق أوسطية الأولى في عام 2007، زار بوتين المملكة في فبراير/شباط 2007، وأثناء الزيارة شدد بوتين على أن "اهتمام روسيا بمنطقة الخليج، والشرق الأوسط بشكل عام كان كبيرا جدا في جميع الحقب، وأشار إلى شبه تطابق في الآراء بشأن عدد واسع من القضايا الدولية.وشهد العام ذاته نقلة نوعية جديدة، تمثلت بمشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وتعززت العلاقات أكثر من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، ما أسهم في ترسيخ شراكة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ودعم التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا السياق، لعب التعاون ضمن تحالف "أوبك بلس" دورا محوريا في توطيد العلاقات، حيث أسهم التنسيق السعودي الروسي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.ومع دخول العلاقات السعودية الروسية قرنها الثاني، تتجه الأنظار نحو مستقبل أكثر إشراقا، تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق مصالح الشعبين، ويكرّس نموذجا متوازنا للعلاقات الدولية في عالم متعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20260203/بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-على-أن-العلاقات-الثنائية-أصبحت-متعددة-الأوجه-ومفيدة-للبلدين-1109943361.html
https://sarabic.ae/20260219/دميترييف-روسيا-والسعودية-100عام-على-الثقة-والحوار-والشراكة-1110518021.html
السعودية
موسكو
الرياض
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/70/1014667067_0:0:2593:1946_1920x0_80_0_0_ef2d932ad3bdc04a8db84e0bd925508a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قرن من الصداقة... روسيا والسعودية

© Sputnik . Mikhael Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين ومحمد بن سلمان
بوتين ومحمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Sputnik . Mikhael Klimentiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحتفي موسكو، اليوم الاثنين، بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، في معرض خاص في مقر وزارة الخارجية الروسية، في محطة تاريخية تجسد قرنا كاملا من التعاون البنّاء والتطور المستمر بين البلدين.
ومنذ عام 1926، حين كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة، بدأت مسيرة علاقات ثنائية مميزة، سرعان ما تعززت بتأسيس التمثيل الدبلوماسي، لتشكل نموذجا مبكرا للتعاون في النظام الدولي.

وعلى مدار 100عام، شهدت العلاقات السعودية الروسية تطورات نوعية عكست التحولات العالمية، لتتحول في العصر الحديث إلى شراكة سياسية واقتصادية متنامية تقوم على الحوار والتفاهم وتبادل المصالح.

وشهدت العقود الأخيرة نقلة لافتة في مسار التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أسهم التنسيق المشترك في تعزيز استقرار الأسواق العالمية ودعم الأمن الإقليمي.

كما شكلت الزيارات الرفيعة المستوى محطات مفصلية في تعزيز الشراكة، بدءا من زيارة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى موسكو عام 2003، وصولا إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2017، التي فتحت آفاقا جديدة للتعاون الاستراتيجي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.

وتوالت الزيارات لاحقا، وفي جولته الشرق أوسطية الأولى في عام 2007، زار بوتين المملكة في فبراير/شباط 2007، وأثناء الزيارة شدد بوتين على أن "اهتمام روسيا بمنطقة الخليج، والشرق الأوسط بشكل عام كان كبيرا جدا في جميع الحقب، وأشار إلى شبه تطابق في الآراء بشأن عدد واسع من القضايا الدولية.
وشهد العام ذاته نقلة نوعية جديدة، تمثلت بمشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وزار بوتين المملكة للمرة الثانية في 2019. ووقّع الجانبان، أثناء الزيارة على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط و20 اتفاقا ومذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء.

وتعززت العلاقات أكثر من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، ما أسهم في ترسيخ شراكة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ودعم التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، لعب التعاون ضمن تحالف "أوبك بلس" دورا محوريا في توطيد العلاقات، حيث أسهم التنسيق السعودي الروسي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.
ومع دخول العلاقات السعودية الروسية قرنها الثاني، تتجه الأنظار نحو مستقبل أكثر إشراقا، تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق مصالح الشعبين، ويكرّس نموذجا متوازنا للعلاقات الدولية في عالم متعدد الأقطاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала