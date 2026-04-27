قرن من الصداقة... روسيا والسعودية

تحتفي موسكو، اليوم الاثنين، بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، في معرض خاص في مقر وزارة الخارجية الروسية، في محطة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

ومنذ عام 1926، حين كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة، بدأت مسيرة علاقات ثنائية مميزة، سرعان ما تعززت بتأسيس التمثيل الدبلوماسي، لتشكل نموذجا مبكرا للتعاون في النظام الدولي.وشهدت العقود الأخيرة نقلة لافتة في مسار التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أسهم التنسيق المشترك في تعزيز استقرار الأسواق العالمية ودعم الأمن الإقليمي. وتوالت الزيارات لاحقا، وفي جولته الشرق أوسطية الأولى في عام 2007، زار بوتين المملكة في فبراير/شباط 2007، وأثناء الزيارة شدد بوتين على أن "اهتمام روسيا بمنطقة الخليج، والشرق الأوسط بشكل عام كان كبيرا جدا في جميع الحقب، وأشار إلى شبه تطابق في الآراء بشأن عدد واسع من القضايا الدولية.وشهد العام ذاته نقلة نوعية جديدة، تمثلت بمشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وتعززت العلاقات أكثر من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، ما أسهم في ترسيخ شراكة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ودعم التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا السياق، لعب التعاون ضمن تحالف "أوبك بلس" دورا محوريا في توطيد العلاقات، حيث أسهم التنسيق السعودي الروسي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.ومع دخول العلاقات السعودية الروسية قرنها الثاني، تتجه الأنظار نحو مستقبل أكثر إشراقا، تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق مصالح الشعبين، ويكرّس نموذجا متوازنا للعلاقات الدولية في عالم متعدد الأقطاب.

